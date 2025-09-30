Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Corrupção em MS

MP denuncia prefeito tucano de Terenos e 25 por fraude em licitações

Grupo dominou contratos da prefeitura e desviou mais de R$ 16,5 milhões desde 2021

Da Redação

Da Redação

30/09/2025 - 18h07
A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou 26 pessoas, incluindo o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), por formarem uma “robusta organização criminosa” que, segundo as investigações, transformou a prefeitura em balcão de negócios desde 2022 para fraudar licitações e desviar dinheiro público. A denúncia é resultado da “Operação Spotless”, que, em setembro de 2025, levou à prisão de 16 envolvidos, entre eles o próprio prefeito, reeleito em 2024.

As investigações, conduzidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), revelaram o domínio quase absoluto do grupo sobre os contratos públicos. Entre 2021 e 2023, as empresas da organização venceram 94% das licitações na modalidade Tomada de Preços. Nas Cartas-Convite, o domínio foi de 85% em 2021, 80% em 2022 e chegou a 100% em 2023.

De acordo com a denúncia, a organização era liderada por Budke e atuava desde 2021, primeiro ano de sua gestão, de forma sistemática para direcionar licitações de obras de engenharia. O grupo, composto por servidores públicos de alto escalão, um policial militar e 22 empresários, operava um esquema de “rodízio”, no qual as empresas combinavam quem venceria cada certame, enquanto as outras participavam como “cobertura”, simulando uma falsa concorrência.

O procedimento investigatório teve início a partir de uma denúncia anônima enviada ao MPMS em julho de 2022, que citava o fato de Tiago Lopes de Oliveira, ex-chefe de gabinete, ter pedido exoneração e montado uma empresa para participar de licitações — a D’aco Construções e Logística, junto de Hander Grote, com a HG Empreiteira.

Investigação

A denúncia detalha minuciosamente como as fraudes eram arquitetadas. Em um dos casos, referente à reforma de uma escola no valor de R$ 1,1 milhão, os empresários Sandro José Bortoloto e Cleberson José Chavoni, em conluio com o então chefe de gabinete Tiago Lopes de Oliveira e o secretário de Obras Isaac Cardoso Bisneto, teriam montado todo o processo licitatório 20 dias antes de sua publicação oficial. O esquema incluía a contratação de uma engenheira para elaborar os projetos como se fossem da prefeitura.

Conversas interceptadas e dados de quebras de sigilo bancário e telemático comprovam, segundo o MP, o pagamento de propina ao prefeito Henrique Budke. Em um dos episódios, após o pagamento de uma medição de obra, o empresário Sandro Bortoloto sacou R$ 30 mil em espécie no mesmo dia e se encontrou com o prefeito.

Uma mensagem de áudio enviada ao seu sócio confirma o repasse: “Você viu que eu mandei os trinta do ‘homi’, né?” A investigação aponta que o prefeito recebeu R$ 60 mil em propina neste contrato.

A denúncia ressalta que, mesmo após a deflagração da “Operação Velatus”, a organização criminosa continuou a firmar contratos e aditivos com a Prefeitura de Terenos, movimentando mais de R$ 16,5 milhões.

Durante o cumprimento da Operação Spotless, foram apreendidos cheques de R$ 200 mil na casa de um dos empresários e R$ 11,3 mil em espécie na casa do prefeito.

Os 26 denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

Lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito

Além da corrupção, a denúncia aponta para um elaborado esquema de lavagem de dinheiro chefiado por Henrique Budke. A investigação revela um aumento patrimonial incompatível com sua renda. Em 2020, ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 776 mil. Já em 2024, ano de sua reeleição, o valor saltou para R$ 2,4 milhões.

No entanto, a apuração do MPMS indica que o patrimônio real do prefeito, considerando bens subavaliados e ocultos, ultrapassa os R$ 6,1 milhões — um crescimento de 691%.

Entre os bens está uma fazenda em Aquidauana, avaliada em R$ 4,3 milhões, mas declarada por apenas R$ 1,5 milhão. Para justificar a origem do dinheiro, o prefeito utilizaria contratos simulados de parcerias pecuárias com familiares, como o sogro e o pai.

Política

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS

Segundo o presidente da CPMI, Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade

30/09/2025 15h15

Foto: Divulgação

O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento à CPMI do INSS. As informações são do site do Senado Federal.

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade.

Lopes negou envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados, mas afirmou desconhecer detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à entidade, investigadas por irregularidades.

Viana disse que Lopes ocultou informações e tentou convencer o colegiado de que a operação era regular, cometendo o crime de falsidade ideológica.

A Conafer é a segunda entidade associativa com mais descontos nas mensalidades dos aposentados. A investigação da Polícia Federal aponta que esses descontos eram ilegais sem autorização dos pensionistas, por isso a Conafer entrou na mira das apurações.

Em um intervalo de seis anos, entre 2019 e 2024, a Conafer registrou um crescimento de mais de 790 vezes nos descontos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor acumulado no período atingiu R$ 688 milhões.

De origem indígena, o presidente da confederação, Carlos Roberto Lopes, também é sócio de uma empresa de melhoramento genético de gado e dono de um quiosque que vende artesanato indígena no Aeroporto de Brasília.

EMENDAS IMPOSITIVAS

MS tem menor destinação de valor para infraestrutura, saúde e educação do País

Entre as capitais, Campo Grande tem os menores valores absolutos (R$ 8,1 milhões) e per capita (R$ 280 mil por vereador)

30/09/2025 08h30

Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas

Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas Agência Câmara

Estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, revelou que Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas, ou seja, de execução obrigatória pelo Poder Executivo, em comparação com outros entes federativos do País.

Na prática, as emendas impositivas são um instrumento legislativo que permite aos parlamentares (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) destinarem parte do orçamento público para áreas prioritárias, como infraestrutura, saúde e educação.

Os dados, que foram publicados este mês pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, tendo como base informações dos orçamentos de 2025, também apontaram que, entre as capitais, Campo Grande tem os menores valores absolutos e per capita, também se tratando de emendas impositivas.

No caso de Mato Grosso do Sul, são cerca de R$ 84 milhões do orçamento destinados a emendas impositivas, e cada um dos 24 deputados estaduais têm o direito de indicar emendas no valor total de R$ 3,5 milhões.

Além de Mato Grosso do Sul, também têm baixa destinação de valores o Amapá, com R$ 87,8 milhões impositivas, e R$ 3,6 milhões por deputado estadual, e Acre, com R$ 95,8 milhões em emendas dessa natureza, e R$ 3,9 milhões por parlamentar.

Já os três primeiros colocados são Minas Gerais, com R$ 2,2 bilhões em emendas impositivas, e R$ 28,7 milhões por deputado estadual, São Paulo, com R$ 1,7 bilhão em emendas dessa natureza, e R$ 12,6 milhões por parlamentar, e Santa Catarina, que reserva R$ 817,2 milhões do seu orçamento para o pagamento das emendas obrigatórias, e R$ 20,4 milhões para os deputados estaduais.

Os estados Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, de acordo com o estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, não têm emendas impositivas, que passaram a ser adotadas pelo Congresso Nacional em 2015 e, na sequência, para as Unidades da Federação e municípios.

Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas

CAPITAIS

Campo Grande tem os menores valores absolutos e per capita também se tratando de emendas impositivas para seus 29 vereadores, entre as 13 capitais que adotam esse instrumento.

A cidade concentra o menor volume de emendas impositivas entre as capitais brasileiras, com R$ 8,1 milhões reservados no orçamento do município para fazer frente a esses gastos, e R$ 280 mil para cada vereador, para a realização de obras e investimentos na Capital.

Na mesma situação de Campo Grande, temos Macapá, capital do Amapá, que reservou R$ 21 milhões para emendas impositivas, e R$ 917 mil para cada um dos seus vereadores, e Boa Vista, capital de Roraima, que destinou R$ 22,5 milhões para essas emendas, e R$ 981,4 mil para cada um dos seus parlamentares municipais.

Com relação às capitais campeãs, a liderança é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que destinou R$ 525,4 milhões para as emendas impositivas, e R$ R$ 12,8 milhões por vereador.

Logo em seguida vem Goiânia, capital de Goiás, com R$ 176,1 milhões em emendas impositivas, e R$ 5 milhões dividido por parlamentar, e Manaus, capital do Amazonas, com R$ 94,9 milhões para emendas impositivas, e R$ 2,3 milhões por vereador.

De acordo com o estudo, assinado pelos consultores Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi, Gustavo Ferreira Fialho e Walter França Neto, há uma “predominância de emendas impositivas, individuais e coletivas nos entes locais, totalizando mais de R$ 12,3 bilhões”.

Eles ainda completaram, revelando que há emendas impositivas em 85% dos estados e em metade das capitais. “Nos estados, verificou-se que há dispositivos que também tratam das emendas individuais impositivas da modalidade transferência especial, comumente conhecidas como Emendas Pix, em 77% dos estados com emendas impositivas”.

Os consultores acrescentaram que o Congresso Nacional aprovou, em 2015, durante o segundo governo da presidente da República Dilma Rousseff (PT), a Emenda Constitucional 86, que prevê a execução obrigatória de emendas parlamentares individuais, criando o chamado Orçamento Impositivo.

Metade do montante dessas emendas precisa ser destinado à saúde. Antes disso, os parlamentares apenas sugeriam as dotações, cuja execução ficava a critério do governo.

ENTENDA

Estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados foi elaborado a pedido da liderança do PT na Casa de Leis, para verificar quais estados e capitais implementaram emendas impositivas em suas constituições estaduais e leis orgânicas.

Para fins de contextualização, foi feito também um levantamento sobre as decisões judiciais em relação ao tema da aplicação das emendas impositivas em âmbito local. Por fim, são feitas breves considerações sobre a situação atual das emendas impositivas locais.

Conforme consultores Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi, Gustavo Ferreira Fialho e Walter França Neto, o objetivo foi indicar um breve panorama sobre os entendimentos jurisprudenciais do tema de emendas impositivas no nível estadual e municipal.

Logo, não foram serão abordadas as decisões recentes do Superior Tribunal Federal (STF), que teve como relator o ministro Flávio Dino, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 850, 851, 854 e 1.014 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 7.688, 7.695 e 7.697, pois elas envolvem questões no nível nacional.

Um primeiro ponto a destacar é de que a aplicação das emendas impositivas deveria espelhar o que há na Constituição Federal para as emendas federais.

Tal disposição foi estabelecida na ADI 5.274, que “não cabe à Constituição estadual instituir a figura das programações orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas no regramento nacional”, pois, no caso em comento, a Constituição Estadual contrariou o princípio da separação dos Poderes e a regra constitucional do caráter meramente formal da lei orçamentária até então em vigor.

Assine o Correio do Estado

