Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

BOA VIZINHANÇA

MS negocia novo empréstimo de R$ 2 bilhões com o BNDES

De saída do governo, PT vai manter parceria para facilitar o acesso estadual a recursos

Súzan Benites e Daniel Pedra

Súzan Benites e Daniel Pedra

22/08/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governo de Mato Grosso do Sul se prepara para buscar mais um empréstimo bilionário, desta vez de R$ 2 bilhões, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras, com a finalidade de reforçar o caixa estadual para custeio da máquina pública e obras de infraestrutura.

O movimento acontece em um momento delicado, marcado pelo anúncio de corte de 25% nas despesas de custeio da administração e pelo desembarque oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) da base governista.

Apesar da ruptura política, o PT sul-mato-grossense garantiu que não deixará de apoiar as demandas do Estado com o governo federal.

O deputado federal Vander Loubet, presidente regional da sigla, revelou com exclusividade ao Correio do Estado que a interlocução com Brasília continuará sendo prioridade.

“Temos compromisso com Mato Grosso do Sul e, independentemente das diferenças políticas, a deputada federal Camila Jara, eu e nossos deputados estaduais vamos seguir trabalhando para que os investimentos do governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva – que já são vultosos aqui – continuem chegando e apoiando nosso estado e os nossos 79 municípios”, destacou.

De acordo com o deputado, além dos projetos cadastrados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o governador Eduardo Riedel (PP) já sinalizou interesse em buscar novas linhas de crédito, que somam mais de R$ 2 bilhões. O parlamentar enfatizou que, sem articulação política, o processo de liberação pode se tornar inviável.

“O cobertor é sempre curto no Orçamento federal, e nós disputamos esse cobertor com o Distrito Federal e os demais 25 estados. A mesma coisa é dentro do [Novo] PAC, então, se não houver uma unidade e um esforço conjunto entre nós, esse trabalho acaba sendo mais difícil e com menos chances de êxito. E esses mais de R$ 2 bilhões são importantes e estratégicos para que Mato Grosso do Sul mantenha seu ritmo de crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o tipo de coisa que é importante discutir e acertar com o governador, principalmente agora, com esse desembarque do PT”, disse Loubet.

CRISE FISCAL

O anúncio de que o governo pretende recorrer a mais um empréstimo ocorreu logo após Riedel reconhecer dificuldades fiscais. O governador explicou as razões do corte de 25% nas despesas de custeio, medida noticiada pelo Correio do Estado na edição do dia 5 de agosto.

“Já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gasto para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista a uma rede de TV local.

“Agora, nós vamos passar o pente-fino, lupa nas despesas para fazer essa redução. A gente tem buscado o caminho da redução de gasto num momento difícil”, completou.

O corte, segundo a gestão estadual, é uma tentativa de manter o equilíbrio nas contas em meio à queda de receitas, especialmente pela redução na arrecadação com o gás boliviano, uma das principais fontes de receita nos últimos anos.

O aspecto político se soma ao econômico no momento em que o governo estadual precisa do aval do Palácio do Planalto para garantir as operações de crédito. Apesar da saída, tanto o Executivo estadual quanto o PT falam em manutenção da parceria institucional.

Isso porque a viabilização do empréstimo de R$ 2 bilhões depende, em grande medida, do trânsito político do partido no governo federal, que controla os principais mecanismos de liberação de crédito, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal.

Não é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recorre a empréstimos bilionários no último ano. Em setembro do ano passado, o governo assinou contrato de financiamento de R$ 2,3 bilhões com o BNDES para melhorar 818 quilômetros de rodovias.

Agora, porém, o novo pedido chama atenção pelo fato de parte significativa do montante ser direcionada ao custeio da administração, uma prática considerada mais arriscada do ponto de vista fiscal, pois significa usar recursos de dívida para pagar despesas correntes.

DESEMBARQUE

O desembarque do PT, que ocupava cargos estratégicos na administração, foi anunciado na semana passada, mas Riedel disse ter tomado conhecimento da decisão pela imprensa.

“Eu estava em viagem quando eu vi pela imprensa toda essa notícia. Eu não fui procurado ainda. Cheguei no sábado e cumpri uma agenda extensa desde segunda-feira. O PT vai pedir uma agenda para a gente conversar. Tudo bem. Agora, eles é que definiram a saída da base do governo. Eu acredito que é normal esse tipo de situação. Mas vou recebê-los, conversar, entender um pouquinho quais são todas essas motivações”, declarou o governador.

No entanto, o presidente estadual do partido revelou que, no dia em que foi anunciada a saída da sigla da atual gestão estadual, solicitou uma agenda ao secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha.

“No mesmo dia, já foi solicitada uma agenda com o Riedel para tratar do tema quando ele retornasse da missão oficial à Ásia. Procurei o secretário Eduardo Rocha e pedi que ele organizasse essa reunião para oficializarmos essa saída e a entrega dos cargos”, garantiu Vander Loubet.
 

Política

Contenda entre Eduardo Bolsonaro e Jair divide opiniões de deputados em MS

O debate na ALEMS girou em torno da "situação complicada" da família Bolsonaro e dos possíveis excessos do STF

21/08/2025 17h29

Compartilhar
Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigações

Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigações Crédito: Foto: Luciana Nassar / ALEMS

Continue Lendo...

A troca de mensagens citada no relatório final da Polícia Federal (PF), que culminou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos Estados Unidos, gerou divergência entre os deputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Durante o grande expediente, na manhã desta quinta-feira (21), o deputado estadual Pedro Kemp colocou o assunto em pauta e classificou a situação da família Bolsonaro como “enrolada” e, em suas palavras, que “não para de conspirar contra o país”.

“A família está totalmente em uma situação complicada, só que ela não para, não para de agir, não para de espernear, de conspirar contra o país para colocar o país a serviço de uma causa: livrar o Bolsonaro da cadeia”, pontuou Kemp.

O petista destacou um possível problema de cognição da família Bolsonaro, mencionando, o documento encontrado em uma conversa de Whatsapp, no celular de Jair Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei. O que para o petista é mais uma prova contra o próprio ex-presidente. “Eu acho que eles têm algum problema cognitivo, e isso veio à tona com o ex-presidente tentando fugir.”

Por outro lado, o deputado Coronel David (PL) afirmou que o país passa por um momento de “atropeladas”, em que, na opinião dele, “tudo vale na perseguição de Bolsonaro”.

Sobre o xingamento de Eduardo Bolsonaro ao pai via WhatsApp, David resumiu como “querelas familiares”, justificando que “em casa todos têm problemas”.

“Fizeram um escândalo também em relação ao documento de asilo político que encontraram no celular do presidente Bolsonaro. Mesmo que aquilo fosse verdadeiro, a ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 14, diz que a questão do asilo político é um direito de quem se sente perseguido. Fofocas são produzidas e difundidas como se fossem verdade”, pontuou David.

Também do Partido Liberal, Neno Razuk apontou a liberação do inquérito como positiva, por acreditar que pode evidenciar eventuais abusos do Poder Judiciário.

“Tem que limitar o excesso e o abuso do Judiciário tanto contra os políticos quanto contra o cidadão comum, que sofre e ninguém vem aqui reclamar quando há uma injustiça contra o cidadão comum”, disse Neno.

Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigaçõesCrédito: Foto: Wagner Guimarães / ALEMS

 

 

 

 

 

 

Já o tucano Caravina tratou de afastar seu posicionamento da polarização entre extrema-direita e esquerda, mas concordou com o colega Coronel David ao afirmar que o inquérito policial, ao ser aberto ao conhecimento público, acabou se tornando uma ferramenta política.

“Precisamos ter um freio, um contraponto no Judiciário, cada um com a sua autonomia, mas respeitando as decisões do Congresso Nacional. Hoje é o Bolsonaro; esse problema que existe hoje pode acontecer com qualquer um”, finalizou Caravina.

Assine o Correio do Estado

Mudança na corte

Presidente do TCE-MS dispensa conselheira substituta após retorno de titular determinado pelo STF

A conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos havia sido convocada em janeiro de 2023 para atuar no gabinete do conselheiro Iran Coelho das Neves

21/08/2025 17h16

Compartilhar
Patrícia Sarmento dos Santos estava exercendo a função de conselheira substituta

Patrícia Sarmento dos Santos estava exercendo a função de conselheira substituta Divulgação

Continue Lendo...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, revogou a convocação da conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos nesta terça-feira (19). A medida ocorre em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o retorno imediato do conselheiro titular da vaga, Iran Coelho das Neves.

A conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos havia sido convocada em janeiro de 2023 para atuar no gabinete do conselheiro Iran Coelho das Neves, que estava afastado de suas funções por uma medida cautelar. Com a reversão desse afastamento por uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes (STF), a presidência do TCE-MS precisou tomar as medidas administrativas para restabelecer a composição original do Tribunal.

Em um ato administrativo publicado nesta terça-feira, o presidente Flávio Kayatt formalizou o encerramento da substituição. A Diretoria de Serviços Processuais foi instruída a transferir imediatamente todos os processos que estavam sob a responsabilidade da conselheira substituta de volta para o gabinete do conselheiro titular, Iran Coelho das Neves.

A decisão do presidente destaca que a medida é um “fiel e imediato cumprimento às ordens judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal”.

Com a revogação, a conselheira Patrícia Sarmento dos Santos deixa de atuar no gabinete específico e retorna às suas funções regulares como parte do corpo de conselheiros substitutos do TCE-MS, ficando à disposição para futuras convocações. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

2

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2284, quinta-feira (21/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2284, quinta-feira (21/08)

3

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 2 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3475, quinta-feira (21/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3475, quinta-feira (21/08)

5

Operação da PF mira ex-mulher de chefão do tráfico em condomínio de alto padrão
Fruto Envenenado

/ 1 dia

Operação da PF mira ex-mulher de chefão do tráfico em condomínio de alto padrão

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 4 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira