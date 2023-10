Mato Grosso do Sul recebe R$ 30 milhões em emendas parlamentares para serem aplicados no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida.

O recurso é oriundo de duas emendas de bancada, destinadas pelo Governo Federal, e foi confirmado pelo deputado federal Vander Loubet (PT).

Coordenador da bancada do estado no Congresso Nacional, Vander monitorava esses recursos junto com a diretora-presidente Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab), Maria do Carmo Avesani.

Do valor, R$ 20 milhões é para aplicação em Campo Grande e R$ 10 milhões em Dourados.

De acordo com o deputado, esses recursos são preciosos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para moradia popular.

"A volta do Minha Casa Minha Vida com o novo governo Lula é muito importante para que possamos retomar em nosso estado o esforço para combater o déficit habitacional e realizar o sonho da casa própria para dezenas de milhares de famílias. Tenho certeza que a parceria do Estado com o Governo Federal por meio do programa vai ser fundamental para a gente atingir esse objetivo", pontuou Vander.

Saiba mais sobre o programa

Só neste ano, em todo o Brasil, já foram entregues mais de 10 mil unidades habitacionais em 37 empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida e foram retomadas mais de 16 mil unidades em 48 empreendimentos.

A previsão para os próximos seis meses é de entregar mais 9 mil e retomar a construção de 21 mil unidades. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo programa.

Recentemente, o governo Lula decidiu zerar parcelas do Minha Casa Minha Vida para quem recebe Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), medida que beneficia as famílias mais vulneráveis do país e cumpre a promessa do presidente de reduzir as desigualdades.

A medida vale para contratos nas modalidades subsidiadas com recursos dos fundos de Arrendamento Residencial (FAR) e de Desenvolvimento Social (FDS), além do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

"É um esforço concentrado do Governo Federal no sentido de minimizar as dificuldades que as famílias de baixa renda têm para realizar o sonho da casa própria. Não tem nada mais importante para um pai ou uma mãe de família do que garantir um teto para seus filhos, por isso, esse é um direito que precisamos nos empenhar para viabilizar", conclui o deputado.