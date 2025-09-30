Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EMENDAS IMPOSITIVAS

MS tem menor destinação de valor para infraestrutura, saúde e educação do País

Entre as capitais, Campo Grande tem os menores valores absolutos (R$ 8,1 milhões) e per capita (R$ 280 mil por vereador)

Daniel Pedra

Daniel Pedra

30/09/2025 - 08h30
Estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, revelou que Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas, ou seja, de execução obrigatória pelo Poder Executivo, em comparação com outros entes federativos do País.

Na prática, as emendas impositivas são um instrumento legislativo que permite aos parlamentares (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) destinarem parte do orçamento público para áreas prioritárias, como infraestrutura, saúde e educação.

Os dados, que foram publicados este mês pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, tendo como base informações dos orçamentos de 2025, também apontaram que, entre as capitais, Campo Grande tem os menores valores absolutos e per capita, também se tratando de emendas impositivas.

No caso de Mato Grosso do Sul, são cerca de R$ 84 milhões do orçamento destinados a emendas impositivas, e cada um dos 24 deputados estaduais têm o direito de indicar emendas no valor total de R$ 3,5 milhões.

Além de Mato Grosso do Sul, também têm baixa destinação de valores o Amapá, com R$ 87,8 milhões impositivas, e R$ 3,6 milhões por deputado estadual, e Acre, com R$ 95,8 milhões em emendas dessa natureza, e R$ 3,9 milhões por parlamentar.

Já os três primeiros colocados são Minas Gerais, com R$ 2,2 bilhões em emendas impositivas, e R$ 28,7 milhões por deputado estadual, São Paulo, com R$ 1,7 bilhão em emendas dessa natureza, e R$ 12,6 milhões por parlamentar, e Santa Catarina, que reserva R$ 817,2 milhões do seu orçamento para o pagamento das emendas obrigatórias, e R$ 20,4 milhões para os deputados estaduais.

Os estados Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, de acordo com o estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, não têm emendas impositivas, que passaram a ser adotadas pelo Congresso Nacional em 2015 e, na sequência, para as Unidades da Federação e municípios.

CAPITAIS

Campo Grande tem os menores valores absolutos e per capita também se tratando de emendas impositivas para seus 29 vereadores, entre as 13 capitais que adotam esse instrumento.

A cidade concentra o menor volume de emendas impositivas entre as capitais brasileiras, com R$ 8,1 milhões reservados no orçamento do município para fazer frente a esses gastos, e R$ 280 mil para cada vereador, para a realização de obras e investimentos na Capital.

Na mesma situação de Campo Grande, temos Macapá, capital do Amapá, que reservou R$ 21 milhões para emendas impositivas, e R$ 917 mil para cada um dos seus vereadores, e Boa Vista, capital de Roraima, que destinou R$ 22,5 milhões para essas emendas, e R$ 981,4 mil para cada um dos seus parlamentares municipais.

Com relação às capitais campeãs, a liderança é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que destinou R$ 525,4 milhões para as emendas impositivas, e R$ R$ 12,8 milhões por vereador.

Logo em seguida vem Goiânia, capital de Goiás, com R$ 176,1 milhões em emendas impositivas, e R$ 5 milhões dividido por parlamentar, e Manaus, capital do Amazonas, com R$ 94,9 milhões para emendas impositivas, e R$ 2,3 milhões por vereador.

De acordo com o estudo, assinado pelos consultores Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi, Gustavo Ferreira Fialho e Walter França Neto, há uma “predominância de emendas impositivas, individuais e coletivas nos entes locais, totalizando mais de R$ 12,3 bilhões”.

Eles ainda completaram, revelando que há emendas impositivas em 85% dos estados e em metade das capitais. “Nos estados, verificou-se que há dispositivos que também tratam das emendas individuais impositivas da modalidade transferência especial, comumente conhecidas como Emendas Pix, em 77% dos estados com emendas impositivas”.

Os consultores acrescentaram que o Congresso Nacional aprovou, em 2015, durante o segundo governo da presidente da República Dilma Rousseff (PT), a Emenda Constitucional 86, que prevê a execução obrigatória de emendas parlamentares individuais, criando o chamado Orçamento Impositivo.

Metade do montante dessas emendas precisa ser destinado à saúde. Antes disso, os parlamentares apenas sugeriam as dotações, cuja execução ficava a critério do governo.

ENTENDA

Estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados foi elaborado a pedido da liderança do PT na Casa de Leis, para verificar quais estados e capitais implementaram emendas impositivas em suas constituições estaduais e leis orgânicas.

Para fins de contextualização, foi feito também um levantamento sobre as decisões judiciais em relação ao tema da aplicação das emendas impositivas em âmbito local. Por fim, são feitas breves considerações sobre a situação atual das emendas impositivas locais.

Conforme consultores Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi, Gustavo Ferreira Fialho e Walter França Neto, o objetivo foi indicar um breve panorama sobre os entendimentos jurisprudenciais do tema de emendas impositivas no nível estadual e municipal.

Logo, não foram serão abordadas as decisões recentes do Superior Tribunal Federal (STF), que teve como relator o ministro Flávio Dino, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 850, 851, 854 e 1.014 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 7.688, 7.695 e 7.697, pois elas envolvem questões no nível nacional.

Um primeiro ponto a destacar é de que a aplicação das emendas impositivas deveria espelhar o que há na Constituição Federal para as emendas federais.

Tal disposição foi estabelecida na ADI 5.274, que “não cabe à Constituição estadual instituir a figura das programações orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas no regramento nacional”, pois, no caso em comento, a Constituição Estadual contrariou o princípio da separação dos Poderes e a regra constitucional do caráter meramente formal da lei orçamentária até então em vigor.

AVAL DO EX-PRESIDENTE

Bolsonaro reforçou a Valdemar que em MS Azambuja é quem dá as cartas agora

O presidente nacional do partido encontrou com o ex-presidente da República na residência dele em Brasília, no DF

29/09/2025 08h30

Valdemar Costa Neto esteve na quinta-feira com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar

Valdemar Costa Neto esteve na quinta-feira com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar Foto / Arquivo

Na última quinta-feira, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, esteve com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), que cumpre prisão preventiva domiciliar em Brasília (DF), determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para tratar de questões relacionadas com o partido, visando as eleições gerais do próximo ano.

Em entrevista concedida com exclusividade ao Correio do Estado, o dirigente partidário revelou que Bolsonaro referendou que, em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que filiou-se ao PL em grande ato político no dia 21 de setembro, é quem dará as cartas na legenda.

No dia do ato de filiação, realizado em Campo Grande, Valdemar Costa Neto já tinha declarado, em seu discurso para as mais de quatro mil pessoas presentes, que Azambuja é quem definirá quem serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul para 2026, bem como o futuro do partido de agora em diante.

O presidente nacional do partido recordou que, durante a visita a Bolsonaro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, fez questão de relatar o sucesso que foi a filiação de Azambuja à legenda, quando também ingressaram 19 prefeitos vindos do PSDB, sem contar outras lideranças políticas sul-mato-grossenses.

Ele revelou ainda que Bolsonaro ficou muito feliz com a informação e recordou que acertou quando convidou o ex-governador para ingressar no PL no ano passado, durante a campanha para as eleições municipais na Capital.

“O Bolsonaro já tinha convidado o Reinaldo em 2024, pois classificou como muito importante a filiação dele ao PL. O ingresso do ex-governador no partido foi comemorado pelo Bolsonaro e também por todos os nossos líderes no Brasil”, disse ao Correio do Estado.

Já Azambuja confirmou que Valdemar Costa Neto já tinha lhe contado sobre as palavras do ex-presidente Bolsonaro e ficou muito agradecido.

“Me sinto honrado de poder contar com a confiança do presidente Bolsonaro depositada em mim aqui em Mato Grosso do Sul”, comentou.

Ele completou que, como já tinha dito antes, sua chegada ao PL é para somar e multiplicar o partido, “bem como manter a união da direita para impedir o Lula 4”, argumentou, referindo-se à possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026.

OUTRAS TEMAS

Ainda durante o encontro com Bolsonaro, Valdemar Costa Neto adiantou que não participará da reunião prevista para hoje, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve visitar Bolsonaro, também com autorização de Alexandre de Moraes.

“Não vou participar, estive com o Bolsonaro na quinta-feira, não vai decidir nada agora, pois ele (Bolsonaro) ainda tem chances de ser candidato a presidente da República em 2026”, comentou o dirigente partidário, ressaltando que, apesar da atual situação jurídica de Bolsonaro, não há impedimento definitivo para uma eventual candidatura.

Segundo ele, a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva serve como referência, já que o petista chegou a ser preso e hoje ocupa o Palácio do Planalto.

Valdemar Costa Neto ainda reforçou que o partido seguirá ao lado de Bolsonaro e que qualquer decisão sobre 2026 será tomada no tempo adequado.

Declaração

Barroso diz a jornal estar indeciso sobre deixar STF: 'é uma possibilidade, não uma certeza'

Ministro negou, porém, estar sendo impelido pela recente pressão dos Estados Unidos sobre o Supremo

28/09/2025 21h00

Ministro Luis Roberto Barroso

Ministro Luis Roberto Barroso Foto: Divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que ainda não decidiu se vai sair de vez do tribunal, após deixar a presidência da Corte. Barroso participou na quinta-feira, 25, de sua última sessão do Plenário como presidente do STF e, na segunda-feira, 29, passará o cargo ao ministro Edson Fachin.

Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Barroso evitou descartar qualquer cenário. "Eu, às vezes, tenho a sensação de já ter cumprido o meu ciclo e, às vezes, tenho a sensação de que ainda poderia fazer mais coisas. Estou pesando todos esses fatores", explicou.

O ministro ressaltou que a saída do STF é "uma possibilidade, mas não uma certeza". Barroso negou, porém, estar sendo impelido pela recente pressão dos Estados Unidos sobre o Supremo por conta da condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro

O magistrado disse não ter tido confirmação de que teve visto norte-americano cancelado. "Eu tenho preocupação, mas isso não tem nada a ver com ficar ou sair [do STF]", pontuou.

Barroso evitou comentar se o STF poderia atuar para impedir que um banco suspenda as contas bancárias de ministros que sejam alvos de sanções pela Lei Magnitsky, como é o caso de Alexandre de Moraes.

"Esse problema ainda não se colocou. Então, eu não gostaria de lidar com esse problema em tese", destacou Barroso. "Devemos enfrentar essa situação com os EUA com altivez, mas sem bravata", acrescentou.

Sobre a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Barroso opinou que a estratégia de defesa e de aliados errou ao adotar postura de confronto com o relator e imediatamente discutir a anistia. "O papel de dar anistia é uma competência política do Congresso, mas é inaceitável cogitar uma anistia antes, durante ou imediatamente após o julgamento", argumentou.

O ministro negou ainda ter discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade de assumir alguma embaixada. "Nunca foi aventada a hipótese de eu ir para uma embaixada", garantiu.

Ao relembrar o voto favorável à prisão de Lula em 2018, Barroso admitiu que "absolutamente" se arrepende da decisão, embora tenha justificado: "Note-se bem que aquele era um momento que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E portanto eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar."

