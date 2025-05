Na Câmara, Reinaldo Azambuja fala sobre perspectivas de desenvolvimento para a Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na manhã desta terça-feira (6), o ex-governador Reinaldo Azambuja visitou a Câmara Municipal de Campo Grande, a convite do presidente Epaminondas Neto, o Papy. Na ocasião, ele se reuniu com os vereadores para discutir sobre o papel do legislativo no que se trata de demandas que envolvam a população, para promover o desenvolvimento da Capital.

Na visita, Azambuja falou sobre as perspectivas de desenvolvimento para Campo Grande e Mato Grosso do Sul e lembrou da importância de interagir com os vereadores da Casa de Leis.“A Capital tem um papel estratégico e possui grandes desafios. É um ponto central o modal que Campo Grande tem, com o retorno da ferrovia e com o Porto Seco que vai levar as riquezas produzidas por Mato Grosso do Sul pro Brasil e pro mundo”, pontuou Reinaldo.

Para a imprensa, Papy, afirmou que a agenda foi produtiva no sentido de fortalecer a atuação dos parlamentares. “Tivemos uma reunião importante onde foram apresentadas soluções. Detalhamos vários problemas da cidade com o ex-governador Reinaldo, que nos ouviu compartilhou conosco sua experiência. Isso nos subsidia enquanto parlamentares para buscarmos soluções para o município”, disse Papy.

Reinaldo compareceu na Câmara, acompanhado de Sérgio de Paula, ex-secretário da Casa Civil, e compartilhou com os vereadores de Campo Grande as projeções de desenvolvimento do Estado, com a instalação de novas indústria, impulsionamento da produção e fortalecimento do setor logístico, integrando Mato Grosso do Sul a outros países da América do Sul.

Segundo ele, a Rota Bioceânica se consolidará no ano que vem com a finalização da ponte sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho. "O grande desafio é nós sermos mais competitivos, levando aos demais países os produtos aqui produzidos, em especial de Campo Grande, e essa reunião foi proveitosa, pois discutimos a cidade, possibilidades e desafios importantes para as pessoas de Campo Grande. A Câmara Municipal está de parabéns, pois ela abre um debate em favor da cidade. Sei que soluções vão aparecer e teremos progresso e desenvolvimento para toda essa região”, finalizou Reinaldo Azambuja.

