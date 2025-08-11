Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Na União Progressista, Rose vai "puxar" os votos para a Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal aparece em 1º na pesquisa de intenções de votos Correio do Estado/Ipems para a Casa de Leis

Daniel Pedra

Daniel Pedra

11/08/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Como apontou a pesquisa de intenções de votos realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores, de 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deve ser a “puxadora” de votos da federação partidária União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e PP, na eleição do próximo ano para a Câmara dos Deputados.

Conforme o levantamento, que tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos, pelos menos 40% dos deputados federais de Mato Grosso do Sul serão novidades no pleito de 2026, ou seja, teremos ao menos três novos parlamentares do Estado na Câmara dos Deputados, e Rose Modesto deve ser um desses novos nomes.

Ainda de acordo com a pesquisa estimulada, quando são apresentadas as opções com os nomes dos candidatos aos eleitores, se as eleições fossem hoje, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) seria o primeiro colocado, com 19,99% da preferência dos eleitores, entretanto, como ele já tornou público que vai disputar uma vaga ao Senado, automaticamente, o primeiro lugar fica com Rose Modesto, que alcançou 8,40% das intenções de votos.

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, projetou que teremos pelo menos três novos parlamentares na Câmara dos Deputados e, para essas vagas, “os nomes mais fortes são os do ex-deputado estadual Capitão Contar, da ex-deputada federal Rose Modesto e do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes [PP]”, explicando que, como o Capitão tentará o Senado, um terceiro novato entra nessa equação.

Em entrevista ao Correio do Estado, Rose Modesto disse que a federação União Progressista em Mato Grosso do Sul trabalha para eleger três deputados federais.

“Eu, o deputado federal Dr. Luiz Ovando [PP], que já está lá e buscará a reeleição, e vamos buscar um terceiro nome, que pode ser, sim, o do ex-prefeito Alan Guedes. Por que não?”, questionou a campeã de votos da última eleição à Câmara dos Deputados que participou.

No entanto, como fez questão de ressaltar a ex-deputada federal, para que o resultado da pesquisa de intenções de votos se concretize, é preciso gastar sola de sapato para se encontrar com a população.

“Eu tenho rodado os três estados do Centro-Oeste como parte do meu trabalho como assistente parlamentar da Presidência do Senado, ouvindo as demandas, participando das discussões e debatendo a aplicação do Orçamento”, revelou.

Para quem não sabe, atualmente, Rose Modesto é assistente parlamentar do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e, como principal função, ela ouve as categorias que precisam de projetos de lei rodando os municípios dos três estados da Região Centro-Oeste e do Distrito Federal para poder fazer essa ponte do Congresso Nacional com a população de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e DF.

“Esse tem sido o meu papel para ajudar no desenvolvimento do Centro-Oeste”, afirmou, completando que, além disso, nos fins de semana, tem procurado percorrer os municípios de Mato Grosso do Sul para lembrar que será candidata à Câmara dos Deputados no próximo ano.

“Todo fim de semana faço questão de visitar de três a quatro municípios do meu estado. Já rodei mais de 60 cidades ao longo deste ano”, revelou.

Rose também argumentou que tem aproveitado as viagens pelos municípios de Mato Grosso do Sul para fortalecer o projeto político de eleger três deputados federais pela federação União Progressista.

“A nossa federação tem esse objetivo, para que possamos continuar representando bem Mato Grosso do Sul lá em Brasília. Eu sou um dos nomes que lutam em busca de uma cadeira na Câmara dos Deputados”, assegurou .

Porém, completou a assessora parlamentar, não é só em Mato Grosso do Sul que ela tem atuado: durante os dias úteis, percorre os municípios de Mato Grosso e Goiás.

“Apenas no fim de semana eu tenho andado pelo meu estado. Também tenho aproveitado toda a brecha que tenho para rodar por Mato Grosso do Sul para fazer um pouco de política para a minha federação partidária”, concluiu.
 

Assine o Correio do Estado

Brasília

Deputado do PSD analisará imagens de 'confusão' na Câmara e não descarta novas denúncias

As imagens serão analisadas pelo corregedor, deputado Diego Coronel e a conslusão do caso deve sair na quarta-feira

10/08/2025 16h33

Compartilhar
Deputados podem ser afastados por seis meses da Câmara dos Deputados

Deputados podem ser afastados por seis meses da Câmara dos Deputados Foto: Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

O deputado Diego Coronel (PSD-BA), será relator responsável por avaliar fotos e vídeos da confusão na mesa diretora, durante a retomada do controle do plenário da Câmara dos Deputados e deve concluir o a analise nesta quarta-feira (13). O parlamentar não descarta a possibilidade de novas denúncias.

Durante esse episódio de "empurra empurra", Camila Jara (PT-MS) foi acusada de agredir o colega Nikolas Ferreira (PL-MG). Conforme a Agência Brasil, a parlamentar campo-grandense, ficou de fora da lista dos deputados com denúncias analisadas pela Corregedoria da Casa. Porém, ela pode ser reincluída na lista, assim como outros deputados, caso as imagens demonstrem agressão.Deputados podem ser afastados por seis meses da Câmara dos DeputadosDeputados podem ser afastados por seis meses da Câmara dos Deputados

Os deputados Gilvan da Federal (PL-ES) e André Janones (Avante-MG) foram suspensos e os mandatos encaminhadas diretamente ao Conselho de Ética por meio de representações elaboradas pela Mesa.

Empurra-empurra

Acusada de empurrar Nikolas Ferreira durante a retomada do controle do plenário da Câmara, a assessoria de Camila Jara nega qualquer agressão e afirma ter havido um “empurra-empurra” em que a parlamentar afastou Nikolas, que “pode ter se desequilibrado”.

Na sexta-feira (8), o PL divulgou a abertura de uma representação contra Jara, no mesmo dia, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora divulgou uma nota segundo a qual todas as denúncias foram encaminhadas para a análise da Corregedoria.

A edição extraordinária do Diário Oficial da Câmara, no entanto, não publicou nenhuma representação contra Camila Jara, apenas representações de parlamentares da base aliada contra deputados oposicionistas. No total, 14 parlamentares bolsonaristas – 12 do PL, um do Novo e um do PP – foram denunciados e terão as imagens analisadas pela Corregedoria.

Manifestações

Até a tarde de hoje (10), a parlamentar não se manifestou nas redes sociais. No sábado (9), a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) expressou apoio a Jara.

“Ao contrário do que foi primeiramente noticiado, a Mesa Diretora da Câmara não pediu o afastamento por seis meses de apenas seis deputados, mas sim, de 14”, postou. “E a deputada Camila Jara (PT), acusada, com evidências frágeis, de ter derrubado Nikolas Ferreira quando ele estava colocado logo atrás da cadeira de Hugo Motta, não foi alvo do pedido.”

 

Prisão Domiciliar

Kassab diz que há 'vírgulas' na política que não justificam tornozeleira em Bolsonaro

A colocação da tornozeleira se deu após a PF apontar que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura tentativa de golpe de Estado

10/08/2025 12h35

Compartilhar
Bolsonaro acompanhou os atos do dia 3 de agosto por video-chamada

Bolsonaro acompanhou os atos do dia 3 de agosto por video-chamada Divulgação

Continue Lendo...

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avalia que pode haver justificativas técnicas para a colocação de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como para sua prisão domiciliar, mas que o ambiente político pode não ser o mais adequado para essas ações no momento.

As determinações foram feitas no mês passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga uma suposta tentativa de coagir o Supremo, por meio de sanções americanas. A iniciativa teria como objetivo reverter o julgamento da ação penal do golpe, na qual o ex-presidente é réu.

"Conversando com constitucionalistas sobre o tema, eles dizem que existem vírgulas na Constituição que justificam essa tornozeleira, mas existem vírgulas na política - e falo eu - que não justificam", disse ele em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar hoje à noite.

A colocação da tornozeleira se deu após a PF apontar que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e dizer que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Moraes ainda determinou a prisão domiciliar após concluir que Bolsonaro descumpriu uma das medidas cautelares que o proibiam de se manifestar nas redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

Segundo o ministro, a restrição foi violada quando o ex-presidente saudou manifestantes em Copacabana, no Rio, por telefone, em ligação feita pelo filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o vídeo nas redes e depois apagou a postagem - episódio citado na decisão.

Para Kassab, se o clima continuar tenso entre Legislativo, Executivo e Judiciário, a situação do País poderá se agravar. "Na atual escalada, logo teremos uma guerra entre os Poderes. Os Três Poderes, as três instituições, estão realmente com muita dificuldade na sua estabilidade e na sua convivência", observou

O presidente do PSD também comentou sobre a ocupação da mesa da Câmara por deputados da oposição esta semana.

"A ocupação da mesa de uma maneira inadequada não contribui em nada para melhorar a péssima imagem do nosso Legislativo. Isso está criando um afastamento da sociedade, da política, que é muito ruim", criticou.

Kassab também falou sobre o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o mundo, com taxas especificamente elevadas para o Brasil.

"Até o momento, é uma posição unilateral americana. E isso, vindo desse parceiro, afeta as questões internas em todos os campos. Então, eu espero realmente que, com o tempo, caia a ficha dos Estados Unidos de que ele não está usando os instrumentos adequados diante das divergências que ele tem no campo da política", disse, sobre a imposição de Trump de atrelar o aumento das alíquotas ao julgamento de Bolsonaro.

Sobre posicionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderiam ter adicionado mais fôlego a Trump para decidir que o Brasil teria uma das tarifas mais elevadas para exportação de seus produtos aos EUA, Kassab afirmou que, por mais que o presidente do Brasil emita suas opiniões, não há justificativa para o presidente americano apresentar medidas desse calibre.

"Se essa for a razão, não justifica."

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 18 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

2

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 16 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

3

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD