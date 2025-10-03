Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Declaração

'Não posso agir para prejudicar ou privilegiar', diz Motta sobre Zambelli e Eduardo Bolsonaro

Motta disse que, como chefe da Casa, não pode agir para prejudicar ou favorecer alguém, sob o risco de ser injusto

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/10/2025 - 13h45
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 3, que os casos dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) serão resolvidos por meio do Regimento Interno da Casa. Motta disse que, como chefe da Casa, não pode agir para prejudicar ou favorecer alguém, sob o risco de ser injusto.

"Não posso agir nem para privilegiar ou prejudicar qualquer parlamentar. Temos o regulamento que deve ser seguido e respeitado, principalmente, nesses casos em que há divergência", afirmou em entrevista à CNN Brasil.

"Nenhum parlamentar pode ser julgado, internamente pela Casa em que faz parte, sobre a vontade do presidente ou qualquer outro deputado. Eles têm que ser julgados pelo nosso símbolo e nosso norte, que é o regimento interno da Câmara", disse.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. Inicialmente, justificou a viagem alegando motivos de saúde No entanto, com o fim do período de licença parlamentar, passou a acumular uma série de faltas nas sessões da Câmara. O caso dele é analisado pelo Conselho de Ética da Casa.

Além disso, Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho são alvo de uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na denúncia encaminhada ao Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que ambos articularam "sucessivas e continuadas" tentativas de interferir no julgamento da ação penal da trama golpista.

Já Zambelli está presa na Itália. A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em ação realizada em conjunto com o hacker Walter Delgatti. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara analisa o processo que pode cassar o mandato da parlamentar.

ELEIÇÕES 2026

Zema descarta ser vice de Tarcísio e diz que daria indulto a Bolsonaro 'imediatamente'

O mineiro pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se Jair Bolsonaro (PL) concorrer, o que não é possível, já que o ex-presidente está inelegível

02/10/2025 20h00

Bolsonaro e Zema durante evento na Fiemg

Bolsonaro e Zema durante evento na Fiemg Foto: Videopress Produtora

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), descartou em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta-feira, 2, ser vice em uma eventual chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O mineiro, que é pré-candidato a presidente, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorrer - ele está inelegível e foi condenado à prisão na trama golpista.

"Apoiarei o Tarcísio no segundo turno. O candidato da direita que for para o segundo turno terá meu total apoio", disse Zema, acrescentando que manterá sua candidatura mesmo se Bolsonaro apadrinhar outro candidato.

O governador mineiro se reuniu com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira, 1º, e ouviu do governador paulista que ele será candidato à reeleição.

No mês passado, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), defendeu ao Estadão que Zema avalie abrir mão da candidatura a presidente se Tarcísio decidir disputar o mesmo cargo.

"Tarcísio tem deixado claro que ele é candidato à reeleição e eu concordo. Deixar de lado uma reeleição garantida para tentar algo incerto e ainda deixar São Paulo aberto a um eventual candidato de esquerda não é algo que deva se arriscar, na minha opinião", disse o governador de Minas Gerais.

Na entrevista à Rádio Eldorado, Zema afirmou ainda concederá "imediatamente" indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente no ano que vem. Ele também declarou que é favorável à anistia para o ex-presidente e os condenados na trama golpista e no 8 de Janeiro.

"Se não for possível, que seja feita uma dosimetria de 90% para cima com relação à pena para que essa questão também seja resolvida rapidamente", disse ele.

"O Brasil já deu anistia no passado a assaltantes de bancos, sequestradores e assassinos. Nós temos que considerar que o que nós tivemos agora recentemente foi uma pequena fração das atrocidades que foram feitas lá trás", acrescentou Zema.

Ele disse ainda que pretende fazer mudanças no programa Bolsa Família para que os beneficiários sejam incentivados a procurarem um emprego. "Quem conseguir ter a carteira assinada tenha um extra, um prêmio", propôs. Pela regra atual, há um período de transição em que o benefício continua sendo pago a depender do valor do salário recebido.

REENGENHARIA PARTIDÁRIA

Prefeito de Três Lagoas muda de ideia e não migra para o PP

Azambuja veta filiação de prefeito e Progressistas fica com 22 prefeitos de cidades médias em Mato Grosso do Sul

02/10/2025 19h53

Dr Cassiano Maia, prefeito de Três Lagoas

Dr Cassiano Maia, prefeito de Três Lagoas Divulgação

O tabuleiro político em Mato Grosso do Sul se redefiniu com as filiações de prefeitos na tríplice aliança formada por PP, PL e PSDB, consolidando uma nova arquitetura de poder em que a influência do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) foi decisiva para limitar o avanço do Progressistas (PP) no interior do Estado.

O PP, liderado pela senadora Tereza Cristina e que filiou recentemente o governador Eduardo Riedel, confirma um saldo de 22 prefeituras em MS, mas sofreu um revés estratégico crucial com a possível desistência da filiação do prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, de ingressar no partido.

Prevista para ocorrer no sábado (04) pela manhã, a cerimônia do PP seria mais modesta do que a do PL para receber os novos filiados, incluindo os prefeitos Marcelo Pé (Antônio João), Gilson Cruz (Juti), Nelson Cintra (Porto Murtinho) e Leocir Montanha (São Gabriel do Oeste). A migração do prefeito da terceira cidade mais populosa do Estado, Três Lagoas, seria a joia da coroa para o Progressistas.

Contudo, a filiação do atual prefeito, Dr. Cassiano Maia (PSDB), que havia sido incluída em uma lista elaborada na Casa Civil do governo do Estado, foi abortada de última hora. Fontes nos bastidores atribuem a manutenção de Maia no PSDB a um pedido direto de Reinaldo Azambuja.

Com a permanência do prefeito, o PP fecha o período de filiações sem o ativo mais cobiçado no Leste de MS, mantendo-se com o total de 22 prefeitos.

A manobra de Azambuja não só impediu que o Progressistas alcançasse a simbólica marca de 23 prefeitos — o que lhe daria a dianteira numérica sobre o PSDB e empataria com o PL —, mas também garantiu que o controle do maior polo industrial do interior permanecesse na aliança comandada diretamente por Azambuja.

Como administra Campo Grande, o PP se mantém na liderança em número de eleitores em suas prefeituras. Contudo, a questão da popularidade da prefeita Adriane Lopes afasta sua imagem do comando do partido e do governo do Estado.

Com isso, os municípios comandados pelo PP são de pequeno e médio porte, com até 25 mil eleitores, enquanto os maiores, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, permanecem sob comando do PSDB.

Três Lagoas: ativo econômico e eleitoral

A importância de Três Lagoas no cenário estadual é multifacetada. O município é o terceiro mais populoso, com uma população estimada em 143.500 habitantes, atrás apenas da Capital, Campo Grande (962.883 habitantes), e de Dourados (264.017 habitantes). Seu peso demográfico a torna um colégio eleitoral fundamental para qualquer projeto majoritário.

Economicamente, a cidade se consolidou como o “Vale da Celulose”, sendo reconhecida como o maior produtor e exportador mundial do setor, antes da inauguração das novas plantas em Inocência e Ribas do Rio Pardo. A injeção industrial transformou o município, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 17 vezes em um período de expansão.

A disputa pelo comando da cidade, portanto, transcende a política eleitoral, representando o controle sobre um dos principais motores econômicos de Mato Grosso do Sul.

Azambujistão

Azambuja liderou a migração de 18 prefeitos do PSDB para o PL. Essa movimentação transformou o PL na maior força municipal do Estado, somando agora 23 prefeituras sob seu comando.

A articulação demonstra dupla capacidade de influência. Ao mesmo tempo em que fortaleceu exponencialmente o PL, Azambuja evitou o colapso do seu antigo partido, garantindo que o PSDB mantivesse uma base sólida para “respirar” com 22 prefeitos, conforme o balanço final. O foco é 2026, quando vereadores e prefeitos farão diferença na montagem de chapas para o Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Sua intervenção em Três Lagoas consolida a tese de que Azambuja permanece como o articulador-chave dos partidos de centro e extrema-direita estadual, definindo o teto e o chão de seus aliados.

 

Progressistas: popularidade e baixa exposição

Apesar da contenção no interior, o Progressistas mantém seu principal trunfo: a Prefeitura de Campo Grande. A vitória da prefeita Adriane Lopes (PP) garantiu ao partido o comando do maior colégio eleitoral do Estado.

A consolidação do PP na Capital é creditada à senadora Tereza Cristina, principal articuladora e fiadora política da campanha de Lopes. Contudo, a estratégia do partido tem sido manter a prefeita com uma exposição focada na entrega de resultados executivos, como a retomada de 28 das 33 obras paradas e o avanço em infraestrutura.

O cenário finaliza com uma virtual paridade de forças no mapa municipal: PL com 23, e PP e PSDB com 22 prefeitos cada, sinalizando uma disputa majoritária intensa e polarizada para 2026.

Procurados para comentar, Azambuja, a senadora Tereza Cristina, o dirigente Marco Aurélio Santullo e o prefeito de Três Lagoas não se pronunciaram.

 

