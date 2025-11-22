Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Nas redes sociais, Riedel lamenta prisão de Bolsonaro

Governador declarou que ex-presidente necessita de cuidados especiais na área da saúde

Alison Silva

Alison Silva

22/11/2025 - 16h00
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), lamentou nas redes sociais a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada neste sábado (22) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Em mensagem divulgada em seu perfil do Instagram, Riedel afirmou que Bolsonaro é um homem "com comorbidades e que necessita de cuidados especiais na área da saúde", além de criticar o momento em que a ordem de prisão foi emitida, antes da análise de todos os recursos pendentes.

A decisão de Moraes foi tomada após o sistema de monitoramento registrar, às 0h08, uma violação da tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro desde que foi colocado em prisão domiciliar, em agosto. O ministro classificou o episódio como “fato novo”, reforçando o risco de fuga e o descumprimento das medidas cautelares. Mais cedo, outros parlamentares sul-mato-grossenses se pronunciaram sobre a prisão do ex-presidente. 

Outro ponto citado por Moraes foi a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente ao condomínio do pai. Para o ministro, a mobilização reproduzia a lógica dos acampamentos de 2022, com risco de confronto e possibilidade de dificultar o cumprimento de ordens judiciais, além de fornecer um ambiente favorável a uma eventual tentativa de evasão.

A proximidade da residência de Bolsonaro com embaixadas, especialmente a dos Estados Unidos, também pesou na decisão. Moraes lembrou que o ex-presidente já buscou abrigo diplomático na Embaixada da Hungria e avaliou que a curta distância poderia facilitar uma fuga imediata.

O ministro citou ainda a movimentação de aliados, destacando a fuga de Alexandre Ramagem para Miami após condenação e a saída do País de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Para Moraes, esses episódios revelam um padrão organizacional que poderia ser repetido pelo ex-presidente.

A decisão aponta também descumprimentos anteriores, como a participação de Bolsonaro em vídeos e transmissões que foram divulgados nas redes por aliados, embora ele estivesse proibido de participar de tais ações. A Polícia Federal havia pedido a revisão das cautelares, citando alto risco de evasão, e a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à medida.

A prisão ocorre no âmbito do inquérito que investiga a suposta atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o STF durante o julgamento da ação penal do golpe. O processo levou o ex-presidente à condenação de 27 anos e 3 meses de prisão, mas a ação ainda não transitou em julgado. Os prazos finais para recursos se encerram na segunda-feira (24), etapa que antecede a possível execução da pena em regime fechado.

Ao comentar o caso, Riedel reforçou a necessidade de paz e segurança jurídica no País e afirmou que o momento aprofunda a polarização política.

Íntegra da declaração de Eduardo Riedel

"Lamento a prisão preventiva dex-presidente Bolsonaro, a quem ofereço minha solidariedade - um homem com notórias comorbidades e necessidades de cuidados especiais na área da saúde.Importante pontuar que a decião ocorre em um momento do processo em que sequer foram esgotados todos os recursos judiciais. Permanecem inúmeras dúvidas e questionamentos que aprofundam a polarização política, tão prejudicial ao país. O Brasil precisa de paz e segurança jurídica para enfrentar problemas reais e as demandas urgentes da população. Só assim o país pode alcançar o patamar de dsenvolvimento que anseia o povo brasileiro."

Com Estadão Conteúdo

Política

Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado

Ex-presidente passou por exames e aguarda audiência de custódia

22/11/2025 19h00

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Enquanto estiver na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, Jair Bolsonaro ficará numa cela de cerca de 12 metros quadrados (m²) que foi reformada recentemente.

O espaço tem paredes brancas, uma cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar condicionado e uma janela, além de banheiro privativo.

Ele não terá contato com outros presos e poderá sair para o banho de sol.

Bolsonaro passou por exames médicos neste sábado (22) e aguarda a audiência de custódia no domingo.

Ele foi preso por volta de 6h por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes porque, ainda de madrugada, tentou violar a tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF sem algemas e sem qualquer exposição midiática, conforme decisão do ministro.

Na segunda-feira, a Primeira Turma do STF julga a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Será uma sessão virtual extraordinária convocada pelo presidente da turma, ministro Flávio Dino.

Política

TRE-MS bloqueia R$ 43 mil de Claudinho Serra e mantém reprovação das contas em campanha eleitoral

Decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Regional da União, depois que Serra não apresentou manifestação no prazo legal

22/11/2025 18h00

Claudinho Serra foi afastado após suspeita de corrupção

Claudinho Serra foi afastado após suspeita de corrupção Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou o bloqueio de R$ 43,2 mil das contas do ex-vereador Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, o Claudinho Serra, após manter a reprovação das contas de campanha dele nas Eleições de 2020. O valor deverá ser transferido ao Tesouro Nacional.

A decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Regional da União, depois que Serra não apresentou manifestação no prazo legal.

Diante do silêncio de Claudinho Serra, a juíza Larissa Castilho da Silva Farias, da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, autorizou o bloqueio seguindo a regra de prioridade para penhora de valores em dinheiro.

O cumprimento da ordem ocorrerá pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), usado pelo Judiciário para rastrear e bloquear ativos financeiros.

Se houver valores disponíveis, Serra será intimado e terá cinco dias para se manifestar antes da transferência definitiva do montante ao Tesouro Nacional, etapa que encerra a cobrança.

As contas do ex-candidato já haviam sido desaprovadas em primeira instância, e o TRE-MS confirmou a decisão quase integralmente, afastando apenas uma falha de R$ 475 referente a uma nota fiscal eletrônica. Todas as demais irregularidades, consideradas graves, foram mantidas.

Entre os problemas identificados estão recursos classificados como Recursos de Origem Não Identificada (Roni).

Segundo o processo, Serra recebeu doações estimáveis, como cessão de veículos, sem comprovar a propriedade dos bens pelos doadores ou sem a devida identificação dos cedentes.

Diante da falta de comprovação, os valores foram tratados como de origem desconhecida pela Justiça Eleitoral.

Também houve doação de fonte vedada, caracterizada pelo recebimento de bens ou serviços de permissionários de serviço público, prática proibida pela legislação eleitoral.

Outro ponto citado pelo TRE-MS é que Serra tentou apresentar grande volume de documentos e novas justificativas apenas na fase recursal, apesar de ter sido intimado anteriormente para corrigir falhas durante a fase de instrução.

O tribunal rejeitou o material, aplicando o princípio da preclusão consumativa, quando a parte perde a oportunidade de apresentar provas por não fazê-lo no momento adequado.

Paralelamente ao processo eleitoral, Claudinho Serra é investigado pelo Gaeco e pelo Gecoc, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos milionários de engenharia e pavimentação. Ele foi preso em abril de 2024 durante uma fase da operação que apura desvio de recursos públicos e direcionamento de contratos.

Com o bloqueio autorizado, o processo segue para a etapa final. Se o SISBAJUD localizar valores suficientes, a Justiça Eleitoral concluirá a transferência dos R$ 43,2 mil ao Tesouro Nacional, encerrando a cobrança e consolidando a sanção aplicada pela reprovação das contas de campanha.

