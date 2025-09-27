Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho pode perder apoio de aliados com os irmãos na esquerda

Candidato à reeleição, o senador dificilmente poderá contar de subir no palanque de candidatos do PL e União Progressista

Daniel Pedra

Daniel Pedra

27/09/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Apesar de estar presente no ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, realizada no dia 21, em Campo Grande (MS), o senador Nelsinho Trad (PSD) deve ter se sentido como um estranho no ninho, afinal, a multidão reunida era da direita e da extrema direita, em sua maioria.

Mesmo com o senador tendo adotado um viés mais à direita e, na gestão de Jair Bolsonaro (PL) à frente da presidência da República, ter se aproximado da ala bolsonarista do Congresso Nacional, o parlamentar ainda enfrenta uma certa rejeição por parte desse eleitorado.

A situação se agravou ainda mais depois que o irmão dele, o ex-deputado federal Fábio Trad, se filiou ao PT e está cotado para ser o candidato a governador de Mato Grosso do Sul em 2026 pela esquerda.

Além disso, o outro irmão dele, o vereador Marquinhos Trad, está no PDT, outro partido da esquerda, desde o ano passado, fazendo com que os aliados de primeira hora do senador, que são políticos do PL e da Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, tenham de se afastar do parlamentar para não perderem votos com a direita.

O Correio do Estado apurou, com fontes da direita e do centro-direita, que, a medida em que as eleições de 2026 se aproximam, ficará mais difícil ter Nelsinho Trad no mesmo palanque, pois, com a polarização de esquerda e direita, não será possível ficar em cima do muro.

Outro agravante apontado por essas mesmas fontes é que a possibilidade de o senador do PSD fazer dobradinha com Azambuja na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal estaria praticamente descartada, pois, como o ex-governador já vem de um partido de centro – o PSDB – e tenta se aproximar da direita, seria complicado se aliar a um candidato que não seja de uma sigla de centro-direita ou direita.

A tendência, conforme informaram ao Correio do Estado, é de que Nelsinho tenha de lançar a própria candidatura fora da ampla aliança formada por partidos de centro-direita e da direita para reeleger o governador Eduardo Riedel (PP), que inclui PP, União Brasil, PL, Republicanos e Podemos.

Tal possibilidade pode complicar o projeto de reeleição do senador do PSD, já que perderá a base política dos atuais aliados, que concentra a maioria absoluta dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, bem como dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e das duas senadoras do Estado.

CENÁRIO COMPLICADO

Caso esse cenário se concretize, ou seja, que Azambuja não faça uma dobradinha com Nelsinho para disputar as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul, a reeleição do senador do PSD pode ficar muito complicada.

Afinal, com Eduardo Riedel no PP, os progressistas também devem lançar um candidato próprio ao Senado, e hoje o mais provável é que seja o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado estadual Gerson Claro.

Além disso, não está descartada uma candidatura própria ao Senado pelo PL e o nome, neste momento, seria da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, e, caso o ex-deputado estadual Capitão Contar se filie à legenda, também há a possibilidade de o nome dele ser o escolhido.

Dessa forma, a caminhada para a reeleição de Nelsinho Trad teria muitas pedras no caminho, algo que, com a dobradinha com Azambuja, não aconteceria, afinal, o ex-governador conta com o apoio de 44 prefeitos e de 256 vereadores, sem contar os seis deputados estaduais e os três deputados federais. Algo que ficou claro no ato de filiação de Azambuja ao PL.

*SAIBA

Em MS, PSD pretende caminhar com Riedel

No início deste mês, a cúpula do PSD em Mato Grosso do Sul decidiu que fará parte da coalizão de partidos que apoiará a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) nas eleições de 2026. Também ficou acertado que caberá ao vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, articular com Riedel o papel e o tamanho que a legenda terá na aliança.

Na ocasião, o senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, afirmou que todas as lideranças do partido estão alinhadas com a reeleição do governador e farão articulações no sentido de mostrar que o partido poderá ser uma solução para os arranjos partidários.

Para ele, será preciso mais legendas para acomodar as filiações de aliados além do PP, de Riedel, e do PL, do ex-governador Reinaldo Azambuja. Na época, o senador reforçou que, o fato de o PSD ser de centro, ajudaria. Algo que hoje já é considerado o maior problema para a aliança.

Assine o Correio do Estado

Política

Brasil vai tentar dar passos subsequentes, após primeiro encontro entre Lula e Trump, diz Alckmin

Ao participar do IV encontro anual do Centro de Gestão e Política Públicas, nesta sexta-feira, 26, em São Paulo, Alckmin fez questão de "saudar" as primeiras tratativas entre os dois mandatários

26/09/2025 21h00

Compartilhar
Vice-presidente Geraldo Alckmin

Vice-presidente Geraldo Alckmin Arquivo

Continue Lendo...

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 26, que a diplomacia brasileira tentará caminhar com os "passos subsequentes" nas negociações com os Estados Unidos, após um primeiro encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o mandatário norte-americano, Donald Trump.

Ao participar do IV encontro anual do Centro de Gestão e Política Públicas (CGPP) do Insper, nesta sexta, em São Paulo, Alckmin fez questão de "saudar" as primeiras tratativas entre os dois mandatários, que ocorreu nesta semana, mas frisou que é preciso avançar.

O vice-presidente reforçou que o Brasil seguirá lutando para diminuir as tarifas impostas pelos EUA além de garantir que cada vez mais itens sejam excluídos do tarifaço americano.

Durante sua fala, Alckmin voltou a afirmar que o Brasil não é um problema para os EUA, dado que a relação comercial bilateral é superavitária para os americanos. Alckmin também destacou que é importante incentivar o comércio exterior, que geralmente resulta em uma relação "ganha-ganha" entre os países envolvidos.

Alckmin também voltou a detalhar que, além das negociações com os EUA, o Brasil segue buscando novos mercados consumidores para seus produtos, principalmente os mais afetados pelo tarifaço. Nesse sentido, ele mencionou que a expectativa é que haja assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia até o final deste ano.

Assine o Correio do Estado

Eleições

Teve o título cancelado? TRE fará plantão especial para regularização

Serão duas etapas de atendimento no mês de outubro e os atendimentos serão voltados à regularização do título de eleitor e atualização de cadastro

26/09/2025 17h30

Compartilhar
Em MS, mais de 88 mil títulos foram cancelados em 2025

Em MS, mais de 88 mil títulos foram cancelados em 2025 Divulgação/TRE MS

Continue Lendo...

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) irá realizar um plantão especial para atendimento aos eleitores do Estado durante o mês de outubro. 

A iniciativa é voltada especialmente para os eleitores que tiveram seus títulos cancelados e precisam regularizar, ou aos que necessitam fazer a biometria, atualizar dados cadastrais, transferir o local de votação, além de tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. 

O plantão ocorrerá em duas etapas: de 6 a 10 de outubro e de 20 a 24 de outubro nas unidades da Justiça Eleitoral do Estado, das 8h às 18h. 

O atendimento será realizado nas formas presenciais e virtuais através do aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. 

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais de Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS clicando aqui. 

Títulos cancelados

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos de eleitores de Mato Grosso do Sul por ausência não justificada em três eleições consecutivas. Assim, caso não sejam regularizados, mais de 88 mil pessoas não poderão votar nas eleições de 2026.

Esse número representa 4,33% do eleitorado do Estado. Em todo o Brasil, 5.042.047 documentos foram cancelados, o que equivale equivalente a 3,17% dos eleitores.

O cancelamento ocorreu após procedimento nacional concluído em 2 de junho de 2025, conforme previsto no Código Eleitoral. Cada turno de votação conta como uma eleição distinta, e o eleitor que não vota, não justifica a ausência e não paga a multa pode ter o título suspenso.

Com o título cancelado, o cidadão não pode votar, obter passaporte, renovar carteira de identidade, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, receber benefícios sociais ou realizar atos que exijam quitação eleitoral ou do serviço militar.

Municípios com mais cancelamentos em MS

  • Campo Grande: 33.308
  • Dourados: 4.948
  • Três Lagoas: 4.020
  • Ponta Porã: 2.702
  • Naviraí: 2.078

A lista completa com o número de títulos cancelados por município está disponível no site do TRE-MS.

Regularização

Para regularizar o título, o eleitor pode acessar o sistema Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou através do aplicativo e-Título no aparelho celular.

É possível requerer o atendimento presencial em um cartório eleitoral, ou pelo CIJUS, central de atendimento ou por algum posto de atendimento. 

Caso o cidadão não tenha a biometria cadastrada, é preciso primeiro comparecer ao cartório em um período de 30 dias para a coleta. Os que já possuem a biometria cadastrada, podem fazer todo o processo pela internet. 

O eleitor pode consultar sua situação no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nas unidades de atendimento.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 1 dia

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)

3

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois