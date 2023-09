Senador Nelsinho Trad tomou posse nesta segunda, em Montevidéu - assessoria do gabinete do senador

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) assumiu, nesta segunda-feira (25), um novo mandato no Parlamento do Mercosul (Parlasul), em Montividéu, capital do Uraguai.

O sul-mato-grossense foi reconduzido à presidência da Representação Brasileira no Parlasul por mais dois anos e reafirmou seu compromisso em abordar questões cruciais para a integração e para o fortalecimento do Mercosul, como o acordo de livre comércio com a União Europeia e a Rota Bioceânica.

A votação pela recondução do senador ocorreu há duas semanas.

Em sua conta no X (ex-Twitter), Nelsinho se disse “pronto para os desafios do Parlamento do Mercosul” e “honrado em assumir novo mandato e por ser reeleito como presidente da Representação Brasileira no Parlasul”.

Durante a cerimônia de posse,, Nelsinho ressaltou a importância da Rota Bioceânica, com inauguração prevista até 2025, destacando o papel fundamental da união de esforços entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Nelsinho ainda enfatizou o potencial e o impacto positivo da rota para todos os países envolvidos.

"Será o Canal do Panamá do Mercosul, tamanha a viabilidade, já devidamente comprovada — afirmou o senador.

Outros senadores brasileiros também tomaram posse no Parlasul: Humberto Costa (PT-PE), Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS), Carlos Viana (Podemos-MG), Eduardo Girão (Novo-CE), Alan Rick (União-AC), Sérgio Petecão (PSD-AC) e Chico Rodrigues (PSB-RR). Na mesma cerimônia, vários deputados também foram empossados. O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) foi eleito vice-presidente da Representação Brasileira.

A próxima sessão plenária do Parlasul está prevista para o dia 27 de novembro, também em Montevidéu.

PARLASUL, O QUÉ É

No ano de 2005, foi criado o Parlamento do Mercosul (PARLASUL), que substituiu a Comissão Parlamentar Conjunta. Trata-se de órgão unicameral e de representação cidadã que incorpora a perspectiva parlamentar ao processo de integração.