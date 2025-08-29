Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

RACHA FAMILIAR

Nelsinho reclama que irmãos com viés "esquerdista" atrapalham sua reeleição

O senador também abriu as portas do PSD para abrigar os parlamentares do PSDB que não tiverem espaço no PP e no PL

Daniel Pedra

Daniel Pedra

29/08/2025 - 09h00
O senador Nelsinho Trad, presidente do PSD em Mato Grosso do Sul, reconheceu, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, que o fato de seus dois irmãos – o vereador e ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PDT) e o ex-deputado federal Fábio Trad (PT) – terem adotado um viés mais à esquerda vai atrapalhar sua campanha eleitoral para a reeleição em 2026.

Ele explicou que, como sempre esteve ligado à direita e ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), os eleitores bolsonaristas do Estado podem estranhar que seus dois irmãos estejam filiados em partidos diferentes, afetando-o na hora que sair a campo pedindo votos.

“Porém, creio também que, com a evolução da campanha, os próprios eleitores vão saber diferenciar os campos ideológicos escolhidos e compreenderão, separando essas escolhas”, projetou.

O parlamentar disse que “[em] todas as últimas eleições disputadas, 10 ao todo, inclusive, muitas delas com os meus dois irmãos juntos comigo, tivemos o PT como adversário”.

“Porém, após a última eleição para governador, a de 2022, em que o Marquinhos ficou em quinto lugar para o cargo de chefe do Executivo estadual e o Fábio não conseguiu se reeleger deputado federal, evidenciou-se o racha entre nós”, admitiu.

O parlamentar ainda completou que, no segundo turno da eleição para governador, o diretório estadual do PSD “democraticamente optou por apoiar a candidatura do atual governador Eduardo Riedel, que era do PSDB, enquanto o Marquinhos decidiu ficar do lado do ex-deputado estadual Capitão Contar [PRTB]”.

“Já o Fábio não apoiou nenhum dos dois, declarando voto apenas para presidente da República, no caso, o Lula [PT], que acabou vencendo o pleito”, recordou.

Na última eleição para a Prefeitura de Campo Grande, no ano passado, Nelsinho reforçou que ele e os irmãos, mais uma vez, também escolheram caminhos diferentes.

“No primeiro turno, o PSD municipal apoiou a candidatura do deputado federal Beto Pereira [PSDB], enquanto, no segundo, a legenda liberou seus membros”, explicou.

De acordo com o senador, seu irmão Fábio Trad, que ainda estava na legenda, ficou do lado da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), enquanto ele ficou do lado da prefeita Adriane Lopes (PP), que foi reeleita

“O Marquinhos, que já tinha sido eleito vereador pelo PDT, também foi com a Rose”, detalhou, revelando que não é surpresa que não poderá contar com os dois para as eleições do próximo ano.

PORTAS ABERTAS

Mudando de assunto, Nelsinho também abriu as portas do PSD para os parlamentares tucanos que não terão espaço no PP, para onde foi o governador Eduardo Riedel, nem no PL, que ficará sob o comando do ex-governador Reinaldo Azambuja, que ainda está filiado ao PSDB, mas já comunicou ao presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, que deixará a legenda para tentar ser senador.

“Na hora dos arranjos, nem todos os deputados estaduais e federais do PSDB vão ter espaço no PP ou no PL, muitos pela ideologia mais à direita dessas duas legendas, outros porque podem continuar no ninho tucano. Para aqueles que vão sair, o PSD está pronto para recebê-los, pois temos tempo de rádio e televisão, bem como um Fundo Eleitoral bem gordo”, avisou.

Porém, conforme ele, o PSD precisa se encorpar para poder fazer frente a uma disputa eleitoral aqui em Mato Grosso do Sul. 

“Mas não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Muita calma nessa hora e sem sofrer por antecipação. Vamos esperar todo mundo se ajeitar, e penso que, a partir do momento que isso acontecer, o PSD vai ser um partido interessante para poder abrigar alguns que não couberem na janela do ônibus, tanto do PL quanto do PP. A gente tem a mesma linha de pensamento, e é isso que nós vamos colocar, com muita maturidade, com muita tranquilidade”, assegurou.

A respeito das últimas movimentações partidárias, o parlamentar disse que a filiação do governador Riedel ao PP já era esperada, em razão de sua ligação com a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do partido, assim como está próxima a concretização da ida de Azambuja para o PL. 

“O senador Rogério Marinho [PL-RN] já tinha me adiantado no Senado sobre essas mudanças”, revelou, não escondendo o desejo de fechar uma dobradinha com Azambuja na disputa pelas duas vagas ao Senado.

PT ESTADUAL

Trad oficializa filiação e Loubet assume presidência do PT-MS no sábado

Encontro Estadual do PT ocorre às 9h, deste sábado, no auditório da FETEMS

28/08/2025 18h10

Vander Loubet e Fábio Trad, ambos do PT

Vander Loubet e Fábio Trad, ambos do PT

Fábio Trad (PT) e Vander Loubet (PT) oficializam sua filiação e presidência, respectivamente, na manhã deste sábado (30), durante Encontro Estadual do PT, no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), localizado na rua 26 de agosto, número 2315, em Campo Grande.

O tema deste ano é "MS Popular e Democrático". O evento promete reunir mais de 250 delegados de todas as regiões do estado e marca um novo momento da legenda, com a posse da nova composição do Diretório Estadual.

Fábio Trad é o mais novo aliado petista de MS. “Trad passa a integrar oficialmente os quadros do PT, ampliando a representatividade e a força política do partido no estado”, destacou a sigla, por meio de nota.

Segundo a direção estadual, o encontro reafirma o papel do PT como um dos principais agentes da vida política de Mato Grosso do Sul, promovendo a unidade entre militantes históricos e novos filiados, de modo a consolidar sua inserção nos debates estratégicos para o desenvolvimento democrático e popular do estado.

VANDER LOUBET

Deputado federal de MS, Vander Loubet é o mais novo presidente do PT Mato Grosso do Sul. Ele foi eleito com 762 votos, em 6 de julho de 2025.

Ele obteve vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci. O placar final foi de 762 a 162. Pedro Kemp levou a presidência municipal (Campo Grande-MS) e Edinho Silva a presidência nacional.

Confira a votação petista em 6 de julho:

PRESIDENTE ESTADUAL

 

300 – Vander Loubet

Humberto Amaducci -320

Número de votos

762

162

PRESIDENTE MUNICIPAL*

 

570 – Pedro Kemp

Elaine Becker - 520

Número de votos

675

219

PRESIDENTE NACIONAL

 

180 – Edinho Silva

150 - Romênio Pereira

130 - Rui Falcão

120 - Valter Pomar

Número de votos

559

16

178

141

FÁBIO TRAD

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Ele deixou o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertenceu há 10 anos.

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

Política

Pollon aciona Justiça contra 'PL da adultização'

Segundo o parlamentar, a votação desrespeitou o devido processo legislativo

28/08/2025 15h29

Arquivo - Correio do Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta terça-feira (26) um mandado de segurança apresentado pelo deputado federal sul-mato-grossense Marcos Sborowski Pollon (PL) contra decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que aprovou, por votação simbólica, o regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 2.628/2022, conhecido como "PL da Adultização".

Segundo o parlamentar, a votação ocorrida em 19 de agosto de 2025 desrespeitou o devido processo legislativo, uma vez que deputados da oposição, como Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Mauricio Marcon (Podemos-RS), haviam solicitado votação nominal. "Hugo Motta, arbitrariamente, afirmou que o assunto já estava encerrado e não permitiu discussões", sustenta Pollon no pedido.

O projeto em questão trata de regras de proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais, tema que ganhou repercussão nacional após denúncias do influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, sobre a exposição precoce de menores nas redes sociais. Críticos, no entanto, apelidaram a proposta de "PL da Censura".

Pollon classificou a aprovação simbólica como "um verdadeiro absurdo" e "violação ao direito parlamentar do devido processo legal legislativo". A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) também criticou a condução da sessão: "Hugo Motta covardemente atropelou a urgência e mandou um aprovado simbolicamente com o plenário vazio".

Na ação, o deputado pede que o STF anule a decisão da Mesa Diretora da Câmara e determine a criação de uma comissão especial para analisar o texto, conforme previsto no regimento interno para projetos de código. O caso foi distribuído ao ministro Flávio Dino, que determinou a notificação da Presidência da Câmara para prestar informações no prazo de dez dias.

Cabe destacar que o pedido de tutela provisória que pode suspender imediatamente os efeitos da aprovação do regime de urgência ainda será analisado pelo relator.

