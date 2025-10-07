Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho sustenta reeleição mesmo que seja "removido" da aliança entre PP e PL

O senador acredita que ainda falta muito tempo para a definição de chapas para 2026 e muita coisa pode acontecer

Daniel Pedra

Daniel Pedra

07/10/2025 - 08h20
Após as cúpulas do PP e do PL, leia-se governador Eduardo Riedel, senadora Tereza Cristina e ex-governador Reinaldo Azambuja, terem praticamente excluído a possibilidade de o senador Nelsinho Trad (PSD) ocupar a segunda vaga ao Senado no pleito do próximo ano, o Correio do Estado procurou o parlamentar para saber se, caso seja confirmado que ele está fora dos planos da aliança da direita, ainda tentará a reeleição e a resposta foi sim.

Ele descartou a possibilidade de abrir mão da candidatura à reeleição caso não possa ser o escolhido para fazer dobradinha com Azambuja ao Senado em 2026 e, dessa forma, tentar uma vaga para a Câmara dos Deputados.

“Sou candidato a senador”, respondeu à reportagem, descartando qualquer chance de desistir de concorrer à reeleição ao atual cargo para buscar uma cadeira na câmara baixa do Congresso Nacional. No entanto, o senador não acredita que PP e PL devem definir quem fará a dobradinha com Azambuja na disputa pelo Senado antes de abril do próximo ano.

“Penso que essa decisão deve ocorrer mais adiante, até pelos envolvidos diretamente, pois temos bons quadros que apresentam muitas virtudes. Penso que muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte e que o plano da conjuntura nacional vai ser outro ingrediente a ser medido e certamente terá peso”, afirmou.

Perguntando se, nesse sentido, ainda há uma luz no fim do túnel para fechar a parceria com o ex-governador no pleito pelas duas vagas à câmara alta do Congresso Nacional, Nelsinho se mostrou otimista. 
“Para mim, não tem ninguém no escuro.

Todos têm boas chances. Entretanto, temos que entender que tudo isso precisa combinar também com povo que no fim é quem decidirá os dois eleitos”, argumentou.

REUNIÃO

No domingo, o governador Riedel reuniu-se com a senadora Tereza e com o ex-governador Azambuja para tratar sobre o nome do segundo pré-candidato ao Senado na chapa da direita no pleito do próximo ano.

O Correio do Estado apurou com interlocutores das três principais figuras políticas sul-mato-grossenses que o nome da aliança para fazer “dobradinha” com Azambuja na disputa pelas duas vagas para senadores da República nas eleições do próximo ano no Estado ainda não está definido, porém, os mais cotados são o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB).

No entanto, conforme informações obtidas pela reportagem, Capitão Contar terá de migrar para o PL ou para o PP para compor a chapa da direita.

Ainda há a possibilidade de um quarto nome, caso as pesquisas qualitativas e quantitativas que serão encomendas pelas lideranças dos dois partidos apontarem alguma surpresa quanto aos eleitores, como, por exemplo, o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), ou outro que possa surgir.

O que teria sido combinado na reunião fechada realizada ontem na casa do governador é que o arco de partidos que formarão a aliança para trabalhar pela reeleição de Riedel terá de atuar forte também para eleger dois senadores, um será Azambuja, enquanto o outro será o que tiver melhor desempenho nas pesquisas, pois o grupo já sabe que terá pela frente, bem provavelmente, a pré-candidatura da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com o apoio maciço do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Política

Haddad vê simpatia de Alcolumbre por projeto do IR e diz que Lula vai sancionar lei em outubro

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto por unanimidade

06/10/2025 20h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que vê "grande simpatia" do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pelo projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR), aprovado na semana passada pela Câmara.

"Não falei com Davi Alcolumbre sobre isso, mas vi grande simpatia dele pela medida. O Senado votou na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto muito parecido. Diante do que os senadores manifestaram, tenho certeza de que o Senado vai fazer exatamente o que a Câmara fez", disse o ministro, em entrevista à TV Record.

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto do IR por unanimidade, nos termos do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL). Todas as bancadas orientaram favoravelmente ao texto, incluindo a oposição e partidos que questionavam a compensação do texto, como o Novo e o PL. Ao todo, foram 493 votos em prol do texto e nenhum contrário. Agora, o texto segue para apreciação dos senadores.

Haddad voltou a dizer que o presidente Lula vai sancionar a nova lei do IR neste mês. "Já disse e vou repetir que Lula sanciona a lei do IR no mês de outubro", afirmou.

"As pessoas que ganham R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000 estão pagando imposto, e quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano paga menos. Alguém tinha que ter coragem de começar a mexer", prosseguiu. Ele ainda sustentou que a medida é fiscalmente neutra: "O imposto está saindo de um lugar e indo para outro. São várias ações no sentido de buscar alguma igualdade de oportunidades no Brasil".

Alguns trechos da entrevista do ministro foram divulgados no site R7 no fim da tarde desta segunda-feira, pouco depois da gravação. A Record News vai transmitir a íntegra da entrevista a partir das 22h30 de hoje. A partir das 19h a emissora deverá exibir trechos.

política

Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'

A conversa telefônica durou cerca de 30 minutos.

06/10/2025 13h51

Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'

Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante' Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou como "ótima" a ligação telefônica que teve com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, 6.

Em publicação na Truth Social, o republicano confirmou que discutiu especialmente economia e comércio bilateral, e prometeu se reunir "em um futuro não tão distante" com o brasileiro "tanto no Brasil, como nos EUA".

"Discutimos muitas coisas, mas a conversa foi focada em economia e no comércio entre nossos dois países. Teremos mais discussões", acrescentou Trump, reforçando ter "gostado" da ligação. "Nossos países se sairão muito bem juntos!"

Mais cedo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil (Secom) informou que Lula pediu a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros e o fim das sanções contra autoridades do País.

A conversa telefônica durou cerca de 30 minutos. Segundo a Secom, os dois líderes devem se reunir durante a Cúpula da Asean, na Malásia, no fim de outubro.
 

