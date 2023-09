O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi reconduzido, nesta quarta-feira (13), à presidência da Representação do Brasil no Parlamento do Mercosul (Parlasul). O parlamentar sul-mato-grossense foi escolhido, por unanimidade, em uma lista de nove senadores e 27 deputados federais que farão parte da bancada no Parlamento do Mercosul, com sede em Montevidéu, no Uruguai.

O Parlamento do Mercosul funciona desde maio de 2007, com pelo menos uma reunião por mês no Uruguai. “Recebo esse consenso com um peso muito maior de responsabilidade sobre os meus ombros, na certeza de que ouvindo a todos, com muita humildade, seriedade e trabalho, vamos conduzir os destinos da representação do Parlasul a fim de que possamos engradecer o mandato legitimamente constituído a nós parlamentares. (...) A gratidão revela a alma do ser humano, agradeço a todos”, destacou Nelsinho Trad.

Além disso, definiram Arlindo Chinaglia como vice-presidente e os dois vices do colegiado para Câmara dos Deputados e Senado, deputado federal Celso Russumano (Repuclianos-SP) e senador Humberto Costa (PT-PE), respectivamente, sendo que todos terão o mandato de dois anos.

Para o parlamentar sul-mato-grossense, a unidade dos parlamentares significa a maturidade para discussão de pautas importantes. “Ao que tange o livre comercio entre a União Europeia e o Mercosul, vamos avançar para impactar o de melhor para vida do cidadão”, informou.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) também foi escolhida para a bancada do Parlasul. “Inicialmente, cumprimento o senador Nelsinho Trad por essa presidência. Dizer da importância de sua experiência pela presidência da Comissão de Relações Exteriores, será muito importante para esse momento do Acordo Mercosul e União Europeia. Se homologado, será o maior acordo da história. (...) Poderemos fazer a diferença. Parabéns, Nelsinho. Quero ser sua parceira para trazer bons frutos para o nosso Bloco Mercosul”, disse.

Logo após ser reconduzido à presidência da Representação do Brasil no Parlamento do Mercosul, o senador Nelsinho Trad esteve no Itamaraty, ao lado da mesa diretora. “As equipes negociadoras de quatro países estiveram em tratativas com Itamaraty, o Brasil está fazendo as indicações principais e a negociação formal será realizada na semana que vem”, informou.

Rota Bioceânica

Nos últimos anos, o Parlasul tem tratado como prioridade as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Procura também intermediar as demandas dos setores empresariais, da sociedade civil e culturais nos mais diversos processos de integração, negociações e parcerias entre as nações do bloco. Assim, de acordo com participação do paramentar, recentemente, colocou em pauta a Rota Bioceânica nos encontros.

“O Parlamento promove parcerias e tratativas com cada Parlamento dos países que compõem o Mercosul e conseguimos colocar o projeto do corredor bioceânico que atende diretamente a economia do Brasil e de Mato Grosso do Sul”, explicou o senador.

A representação terá mais um senador, que ainda não foi indicado pelo Bloco Democracia — formado por MDB, União Brasil, PSDB, PDT e Podemos. Além dos 27 parlamentares brasileiros, o Parlasul tem 26 argentinos, 18 uruguaios e 18 paraguaios.

Outros 13 parlamentares bolivianos também fazem parte do Parlamento, atuam nas comissões e no Plenário com direito a voz e encaminhamentos, mas não têm direito a votos. Isso porque a Bolívia ainda é um membro observador do Mercosul, não um membro pleno.

Senadores do Parlamento do Mercosul

• PT - Humberto Costa (PE);

• MDB - Renan Calheiros (AL);

• PP - Teresa Cristina (MS);

• PSD - Nelsinho Trad (MS);

• Podemos - Carlos Viana (MG);

• Eduardo Girão (Novo);

• Alan Rick (União-AC);

• Sergio Petecão (PSD-AC);

• Chico Rodrigues (PSB-RR); e

• Um a ser indicado.

Deputados no Parlasul

• PL - Giovani Cherini (RS), Rosana Valle (SP), Roberto Monteiro (RJ), Vermelho (PR) e Pastor Eurico (PE);

• PT - Arlindo Chinaglia (SP), Odair Cunha (MG) e Paulão (AL);

• União Brasil - Yandra Moura (SE), Damião Feliciano (PB) e Nelson Padovani (PR);

• PP - Átila Lira (PI), Marx Beltrão (AL) e Covatti Filho (RS);

• MDB - Sergio Souza (PR) e Gutemberg Reis (RJ);

• PSD - Luciano Azevedo (RS) e Paulo Litro (PR);

• Republicanos - Celso Russomanno (SP) e Carlos Gomes (RS).

• Outros sete deputados de diferentes partidos compõem a lista: Renildo Calheiros (PCdoB-PE), Erika Hilton (Psol-SP), Renata Abreu (Podemos-SP), Beto Richa (PSDB-PR), Afonso Motta (PDT-RS), Heitor Schuch (PSB-RS) e Luiz Tibé (Avante-MG).

