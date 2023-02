Nelsinho Trad não descarta trocar PSD pelo PP já de olho nas eleições de 2026

O senador Nelsinho Trad é o atual presidente do diretório do PSD em Mato Grosso do Sul - Arquivo

Ao participar, na manhã desta sexta-feira, em Campo Grande, de reunião da bancada federal de Mato Grosso do Sul com o governador Eduardo Riedel (PSDB), o senador Nelsinho Trad (PSD) não descartou para a reportagem do Correio do Estado uma possível troca de legenda, atualmente ele é presidente estadual do PSD, para migrar para o PP, já de olho nas eleições de 2026, quando encerra seu mandato no Senado.

“A princípio, não pretendo sair”, disse Nelsinho Trad, que, ao ser questionado se teria recebido convite da senadora Tereza Cristina (PP), presidente estadual da legenda, declarou: “Eu vou deixar isso mais para a frente”. Perguntado para quando, ele respondeu: “Ué, na hora que amadurecer a fruta. Fruta verde dá dor de barriga”.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, o parlamentar sul-mato-grossense estaria pensando em migrar para o PP com a intenção de disputar uma das duas vagas para o Senado em 2026 pela legenda ou, caso não seja possível, ser candidato a deputado federal.

A opção de sair candidato à Câmara dos Deputados seria uma alternativa de não bater de frente com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que já declarou que deve sair candidato a senador, possivelmente, aliado com o deputado federal Vander Loubet (PT-MS), que também deve disputar uma vaga.

As mesmas fontes também informaram que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já teria perguntado a Nelsinho Trad se ele pretendia deixar o partido para se filiar ao PP da senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina, o que foi prontamente rechaçado pelo parlamentar.

Ele teria explicado ao presidente nacional do PSD que é muito amigo de Tereza Cristina e que ficaram mais próximos nas eleições do ano passado, quando ambos declararam voto no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, durante a campanha do senador Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado, era comum ver Trad e Tereza Cristina juntos pelos corredores do Senado, inclusive, quando anunciou seu voto ao candidato do PL, a senadora sul-mato-grossense estava ao seu lado.

Rusgas

Nesta semana, após o Correio do Estado divulgar com exclusividade que o senador Nelsinho Trad poderia perder o comando do partido em Mato Grosso do Sul em razão de ter declarado voto no senador Rogério Marinho em detrimento da candidatura do colega de legenda senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente nacional da sigla entrou em contato com o parlamentar sul-mato-grossense para aparar as arestas.

Segundo fontes próximas a Nelsinho Trad, o presidente nacional do PSD ligou para o senador e eles acertaram as diferenças.

Ainda nessa longa conversa telefônica, Kassab reforçou ao senador que o PSD já deve começar a se organizar em todos os estados para as eleições municipais de 2024, fazendo as articulações políticas e obedecendo às peculiaridades de cada município.

O presidente nacional do PSD também revelou que ainda neste ano vai visitar todas as 27 capitais para fortalecer o partido, e Campo Grande está na escala para este semestre. Na reunião de sexta-feira, a reportagem questionou Nelsinho sobre as rusgas com Kassab, e ele negou qualquer atrito.

“A gente pretende reestruturar o partido em nível municipal para se habilitar às eleições municipais que já estão aí na nossa frente, mas nunca houve nenhum problema de estremecimento, de queda de braço. A nossa posição foi clara, eu avisei a ele antes, ele compreendeu e vamos para frente”, finalizou o senador sul-mato-grossense. (Colaborou Naiara Camargo)

