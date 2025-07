Nelsinho Trad propõe diálogo em Washington sobre taxação de Trump

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD-MS), reagiu ao anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a taxação de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA.

Segundo Trad, o diálogo é o melhor caminho para manter relações diplomáticas entre ambos países. Com isso, um embaixador dos Estados Unidos no Brasil propôs formar comissão de quatro parlamentares brasileiros para debater, em Washington DC, sobre a taxação implementada pelos EUA.

Trad, que é integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acatou a sugestão do embaixador e afirmou que vai buscar o diálogo, entendimento e consenso na Capital Americana, para que as relações comerciais não sejam prejudicadas.

“A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem acompanhado, desde o início, essa questão da política tarifária implementada pelos Estados Unidos. Voltamos a insistir no caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Inclusive, esse caminho foi estimulado pelo próprio encarregado de negócios da Embaixada que responde no Brasil pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos, que nos solicitou formar uma comissão de quatro parlamentares para que a gente pudesse ir até Washington e sentar e retomar a busca do entendimento e do diálogo. Penso que esse deve ser o caminho a ser tomado no Brasil. São mais de 200 anos de relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Temos que buscar de novo a pacificação desse entendimento para que a partir daí nosso comércio não possa ser prejudicado”, disse Trad, em vídeo enviado ao Correio do Estado.

TAXAÇÃO

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou, nesta quarta-feira (9), tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros que serão exportados aos Estados Unidos da América (EUA).

A medida vale a partir de 1º de agosto de 2025 e atinge todos os produtos brasileiros, independentemente da tarifa já existente.

O anúncio foi feito em uma carta enviada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na carta, Trump aproveitou para dizer que o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) é “uma vergonha nacional e que não deveria estar acontecendo”.

Confira a carta na íntegra:

Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros Líderes de Países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!

Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS às plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer Produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, desvinculados de todas as Tarifas Setoriais. As mercadorias transbordadas para fugir desta Tarifa de 50% estarão sujeitas a essa Tarifa mais elevada.

Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pelas políticas tarifárias e não-tarifárias e pelas barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco.

Por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos condições de concorrência equitativas que devemos ter com o seu país. E isso é necessário para retificar as graves injustiças do atual regime.

Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil, ou empresas de seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas.

Se por algum motivo você decidir aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não-tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, causando esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos.

Este défice é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional! Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301.

Se você deseja abrir seus mercados comerciais até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras comerciais tarifárias e não-tarifárias, talvez consideraremos um ajuste nesta carta.

Estas Tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu País. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América.

Obrigado pela sua atenção a este assunto!