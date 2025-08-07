Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acusa a deputada federal Camila Jarra (PT-MS) de agredi-lo durante sessão legislativa para desobstrução do plenário, na noite dessa quarta-feira (6), na Câmara dos Deputados. A deputada sul-mato-grossense nega as agressões.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o deputado, que estava atrás do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cai ao chão. Camila Jara estava ao lado e foi acusada de ter empurrado Nikolas propositalmente.

Nas redes sociais, o deputado afirmou ter sido agredido por Camila Jara. "A esquerda age assim: te agride quando ninguém está vendo”, disse Nikolas, em postagem, acrescentando que o esbarrão foi intencional.

A deputada, por sua vez, negou as acusações em nota.

Segundo ela, houve um esbarrão, mas que não foi proposital e que aconteceu durante uma confusão generalizada.

Na nota, a deputada sul-mato-grossense afirma que um grupo de parlamentares se apoderou da mesa da presidência da Casa, exigindo que o projeto de anistia fosse pautado e, mesmo com a chegada de Hugo Motta, se recusaram a ocupar seus lugares no plenário, o que gerou a confusão.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão", diz a nota.

"A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

Por fim, ela afirma que reagiu ao empurra-empurra "da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão".

"Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas", esclarece a deputada.

Devido ao episódio, com repercussão nas redes sociais, Camila Jara diz que passou a sofrer perseguição e acionou, nesta quinta-feira (7), a Polícia Legislativa para garantir sua segurança. A escolta policial será solicitada também em Mato Grosso do Sul durante atividades parlamentares da deputada no Estado.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) também se manifestou por meio de nota, dizendo que Camila Jara não ficará impune e que será denunciada por agressão.

"O PL entrará com uma representação contra Camila Jara", disse.

Ocupação

A confusão entre Nikolas e Camila ocorreu após mais de 30 horas de obstrução do plenário por parte da oposição.

Ao longo do dia, parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da presidência da Câmara para pressionar pela inclusão imediata do projeto que amplia a anistia a manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O grupo se recusava a liberar os trabalhos até que a proposta fosse pautada.