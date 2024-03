Nioaque investirá R$ 2,6 milhões em empresa para aluguel máquinas e caminhões para obras

Política

Senadora participou da posse do novo secretário municipal, de Governo e Relações Institucionais, Marco Aurélio Santullo

A sete meses do pleito eleitoral, a senadora Tereza Cristina (PP) garantiu que o partido e a prefeita da Capital, Adriane Lopes, têm um projeto "revolucionário" para Campo Grande, que será apresentado "na hora certa".

"A prefeita Adriane, juntamente com o PP, tem um projeto para Campo Grande, que vocês vão conhecer na hora certa. Um projeto revolucionário, pensando Campo Grande da forma que ela merece, pensando Campo Grande 10, 15 anos na frente. É isso que a prefeita vai fazer, e é isso que ela vai mostrar para a população", afirmou a senadora.

Gerson Oliveira/Correio do Estado

Tereza Cristina esteve presente na posse do novo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Marco Aurélio Santullo, e do secretário-adjunto, Ulisses da Silva Rocha, realizada no Paço Municipal na tarde desta quinta-feira (7).

A solenidade contou com a presença de diversos representantes do Progressistas, como o deputado federal Luiz Ovando, o prefeito de Dourados, Alan Guedes, o vereador Professor João Rocha, entre outros companheiros de partido e aliados.

As participações foram exaltadas por Tereza Cristina, como forma de demonstrar o apoio do PP à Adriane Lopes, pré-candidata à Pefeitura de Campo Grande nas eleições municipais deste ano.

"Eu fico muito feliz, e a senhora [Adriane Lopes] está vendo aqui o apoio em peso do PP ao seu governo, aos seus secretários, à sua administração, para que a gente possa fazer cada vez o melhor para os campo-grandenses", declarou a Senadora.

Apesar do evento ser direcionado à gestão de Adriane Lopes, a política foi destaque.

"Nós estamos trabalhando para ajudar a prefeita Adriane a cumprir as suas propostas e o seu projeto para Campo Grande. E vamos trabalhar firmemente, depois da convenção, na hora certa, para reeleger", afirmou Tereza Cristina.

Pensando além das eleições deste ano, Tereza reforçou a importância das autoridades trabalharem pelo povo e por suas bases.

"Daqui a dois anos tem eleição de novo para deputado estadual, federal. Então, todo mundo tem que trabalhar pelas suas bases, e vão trabalhar. Hoje a política está intrínseca ao processo, do primeiro ao último dia da gestão", disse.

Disputa na direita

Adriane Lopes foi lançada como pré-candidata pelo PP, e conta com o apoio de fortes representantes da direita, como a própria Tereza Cristina e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos últimos meses, Bolsonaro trocou de pré-candidato na Capital seis vezes. No ano passado, o ex-presidente apoiou a candidatura do deputado federal Marcos Pollon (PL), depois da atual prefeita Adriane Lopes (PP) e, na sequência, do deputado estadual Coronel David (PL) - que já afirmou que não disputará as eleições.

No início deste ano, o ex-presidente "lançou" o nome do ex-deputado estadual Rafael Tavares (PRTB), que trocaria de partido para concorrer pelo PL, e em fevereiro "indicou" o deputado estadual João Henrique Catan (PL). No entanto, no fim do mês, durante uma entrevista, voltou a deixar subentendido que o PL de Campo Grande vai apoiar a reeleição de Adriane Lopes.

Eleições Municipais

No dia 6 de outubro, acontece o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024. O segundo turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.

