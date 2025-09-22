Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

No STF, Dino pede vista e suspende julgamento que discute valor da aposentadoria por invalidez

O julgamento era realizado no plenário virtual desde a última sexta-feira, 19

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/09/2025 - 20h00
O ministro Flávio Dino pediu vista e suspendeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que trata sobre o novo critério de cálculo da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), criado na Reforma da Previdência de 2019. O julgamento era realizado no plenário virtual desde a última sexta-feira, 19.

Até agora, há quatro votos para manter o cálculo que estabelece que o valor mínimo do benefício será de 60% da média dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator, votou para validar os critérios, mas somente nos casos em que a incapacidade para o trabalho seja posterior à promulgação da reforma, em 12 de novembro de 2019. Se a incapacidade foi constatada antes dessa data, aplicam-se os critérios anteriores à reforma. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.

A ação é julgada com repercussão geral - ou seja, o resultado deverá ser seguido em todas as ações que discutem o tema em instâncias inferiores.

Política

Gonet denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial

A PGR denunciou o deputado federal e o blogueiro ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira (22) por coação ao Judiciário

22/09/2025 15h13

Crédito: Agência Brasil

A Procuradoria Geral da República (PGR) denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo Filho ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (22) por coação ao Judiciário na articulação realizada nos Estados Unidos para sancionar ministros da Corte.

"A imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro e o próprio Paulo Renato Figueiredo Filho", diz a publicação. O órgão também pede a reparação dos danos decorrentes das ações criminosas.

Mais cedo nesta segunda, o governo dos EUA estendeu a aplicação da Lei Magnitsky à mulher do ministro Alexandre de Moraes, que já era alvo da sanção. Jair Bolsonaro foi condenado neste mês por tentativa de golpe de Estado. Os EUA vêm justificando as sanções com base em uma suposta "caça às bruxas" ao ex-presidente.

Para o PGR, Paulo Gonet, as ameaças de Eduardo e Figueiredo são "inequívocas e consistentes" e ambos agiram de forma "reiterada" para "submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares"

"Ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam ou se a anistia - extensiva necessária e prioritariamente a Jair Bolsonaro - não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional", diz a denúncia.
 

Política

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por 'coação' ao STF no processo da trama golpista

Procuradoria-Geral da República afirma que deputado e blogueiro articularam sanções para tentar 'constranger' o STF a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro

22/09/2025 14h44

Eduardo Bolsonaro foi denunciado por coação

Eduardo Bolsonaro foi denunciado por coação Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta segunda-feira, 22, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho por “coação” no processo da trama golpista.

O procurador-geral da República Paulo Gonet concluiu que eles articularam sanções nos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar pressionar os ministros a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para o procurador-geral, ficou comprovado que Eduardo e Paulo Figueiredo se valeram de contatos no governo Donald Trump para “constranger a atuação jurisdicional” do Supremo Tribunal Federal.

“Visavam à extinção do processo sem condenações e, para isso, conceberam e externaram publicamente graves ameaças de males civis e financeiros, significativamente violentos, que dirigiram aos julgadores da causa, bem como chegaram a efetivar os danos que ameaçaram”, descreve o procurador-geral.

A denúncia afirma que as ameaças são “inequívocas” e que o objetivo era “submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares”.

“Ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam ou se a anistia – extensiva necessária e prioritariamente a Jair Bolsonaro – não fosse pautada e conseguida no Congresso Nacional”, afirma Gonet.

Apesar as pressões, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de pena por liderar o plano de golpe.

O procurador-geral atribui a Eduardo e a Paulo Figueiredo o crime de coação em processo judicial, descrito no Código Penal como “usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo”. A pena em caso de condenação pode chegar a quatro anos de reclusão.

Segundo Gonet, os dois, “de maneira livre, consciente e voluntária, articularam sucessivas e continuadas ações voltadas a intervir no processo penal”.

A denúncia foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Moraes é o principal alvo do governo americano. O ministro teve o visto cancelado e enfrenta sanções econômicas da Lei Magnistky.

