ELEIÇÕES 2024

Em videochamada feita para o 1º Seminário da Direita de Amambai, o ex-presidente citou o nome de Capitão Contar como um dos prováveis candidatos

Durante videochamada feita para os participantes do 1º Seminário da Direita de Amambai, realizado no dia 11 de outubro, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), voltou a reafirmar que o partido terá candidato a prefeito de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano.



Ele chegou a citar ainda que um dos postulantes pode ser o ex-deputado estadual Capitão Contar, que hoje está no PRTB, mas já foi convidado para se filiar no PL, que hoje em Mato Grosso do Sul é presidida pelo deputado federal Marcos Pollon.





“Eu tenho conversado muito com o Contar e acredito que vocês tenham futuro para Mato Grosso do Sul. Tenho falado muito com o meu partido que a ideia nossa é que, em cidades onde haverá segundo turno, ou seja, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores, no caso de Mato Grosso do Sul, só tem Campo Grande, nós iremos ter candidato a prefeito”, disse Bolsonaro, arrancado aplausos da plateia.



Ele prosseguiu, completando que, apesar de a atual prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), ter um bom prestígio com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e com outras pessoas da direita em Mato Grosso Sul, não contará com seu apoio.



“Não estou fazendo campanha contra ela, de jeito nenhum, mas se o Contar ou outra pessoa aí tiver vontade de disputar a prefeitura, demonstrando o conhecimento que vocês têm, obviamente isso nos ajudará a fazer uma boa bancada de vereadores e, havendo segundo turno, aí nós apoiamos a outra pessoa contra a esquerda”, concluiu o ex-presidente da República.



Um vídeo com a conversa de Bolsonaro com os participantes do 1º Seminário da Direita de Amambai foi postado ontem (18) pelo ex-deputado estadual Capitão Contar em suas redes sociais e já teve mais de 1,5 mil curtidas, além de mais de 70 comentários e quase 300 compartilhamentos.



O Correio do Estado procurou o ex-parlamentar para comentar a declaração de Bolsonaro e a resposta dele foi a seguinte: “estamos juntos, muito empenhados em realizar um grande trabalho para fazer reforçar a base de vereadores e prefeitos em 2024 e fortalecer as eleições de 2026 em todo o País. É importante que tenhamos gente comprometida com as mudanças e um verdadeiro projeto de resgate de que o Brasil precisa para desfazer os retrocessos trazidos pela esquerda”.

