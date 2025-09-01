Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Nos EUA, total de 1,2 milhão de imigrantes saiu da força de trabalho sob Trump

O recuo envolve tanto pessoas em situação irregular quanto residentes legais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/09/2025 - 22h00
Mais de 1,2 milhão de imigrantes deixaram a força de trabalho dos Estados Unidos entre janeiro e julho deste ano, segundo dados preliminares do Censo analisados pelo Pew Research Center. O recuo envolve tanto pessoas em situação irregular quanto residentes legais e ocorre no momento em que o país registra o primeiro declínio na população imigrante após o recorde de 14 milhões em 2023.

Imigrantes representam quase 20% da força de trabalho americana e são essenciais em setores como agricultura, construção e serviços. Segundo o Pew, 45% dos trabalhadores em agricultura, pesca e manejo de florestas são imigrantes, assim como 30% da construção e 24% dos serviços.

"Não está claro quanto do declínio se deve a saídas voluntárias, deportações, subnotificação ou outras questões técnicas", disse a pesquisadora Stephanie Kramer. "No entanto, não acreditamos que os números preliminares indicando migração líquida negativa estejam tão distantes a ponto de o declínio não ser real."

As políticas de imigração do presidente Donald Trump, que prometeu deportar milhões de imigrantes, reduziram drasticamente as travessias ilegais na fronteira. Embora ele diga priorizar "criminosos perigosos", a maioria dos detidos não tem condenações. Pia Orrenius, economista do Federal Reserve (Fed) de Dallas, afirma que os imigrantes respondem por "pelo menos 50% do crescimento de empregos nos EUA".

Setores inteiros sentem os efeitos. O Sindicato Internacional de Empregados de Serviços (SEIU, na sigla em inglês), alerta que cerca de 43% dos cuidadores domiciliares são imigrantes. "O que vai acontecer quando milhões de americanos não puderem mais encontrar um cuidador?", questionou Arnulfo De La Cruz, dirigente da entidade.

Para o economista Ken Simonson, da associação de construtoras, "contratariam mais pessoas se pudessem encontrar trabalhadores qualificados e dispostos e se a fiscalização migratória mais rígida não estivesse atrapalhando a oferta de mão de obra". Fonte: Associated Press.
 

Julgamento

Saiba quem são os ministros do STF que vão julgar Bolsonaro

Ex-presidente é acusado de tramar golpe do Estado; julgamento começa nesta terça (2) e terá transmissão ao vivo, saiba como assistir

01/09/2025 15h37

Jair Bolsonaro prestou depoimento ao ministro Alexandre de Moraes em junho último

Jair Bolsonaro prestou depoimento ao ministro Alexandre de Moraes em junho último Divulgação STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. O processo será analisado pela Primeira Turma da Corte, responsável por conduzir as ações penais abertas desde março, quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou a denúncia aceita por unanimidade.

O julgamento marca mais um capítulo da crise política que se seguiu ao fim do governo Bolsonaro. A investigação sustenta que o grupo de réus teria atuado para reverter o resultado das eleições de 2022 e tentar invalidar o processo democrático. O desfecho no STF pode abrir caminho para punições mais severas, caso a maioria dos ministros vote pela condenação.

A composição da Turma é considerada decisiva, já que os ministros têm trajetórias distintas dentro do tribunal. Um deles, Alexandre de Moraes, é relator do processo e será o responsável por apresentar o relatório das investigações e dar início à votação, que pode definir o futuro político do ex-presidente e de seus aliados.

As sessões podem ser acompanhadas ao vivo nos canais do YouTube da TV Justiça e do STF.

Primeira Turma do STF julga Bolsonaro

O colegiado que vai conduzir o caso é formado por cinco ministros:

  • Cristiano Zanin (presidente da Turma)
  • Alexandre de Moraes (relator do processo)
  • Flávio Dino
  • Cármen Lúcia
  • Luiz Fux

Na fase inicial, todos os integrantes votaram a favor do recebimento da denúncia apresentada pela PGR.

Como será o julgamento?

O rito segue um protocolo já estabelecido. O relator Alexandre de Moraes abre a sessão com a leitura do relatório. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresenta as acusações e pede a condenação dos réus. Depois, é a vez das defesas, e só então começa a votação.

A ordem dos votos é a seguinte: Moraes, Dino, Fux, Cármen Lúcia e, por último, Zanin, que também anunciará o resultado final da sessão.

Quem fica de fora?

Dois ministros indicados por Bolsonaro não participam do julgamento: André Mendonça e Kassio Nunes Marques, integrantes da Segunda Turma.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também não vota, pois não faz parte de nenhuma das Turmas.

Por que há duas Turmas no STF?

O STF é dividido em dois grupos chamados de Turmas, cada um formado por cinco ministros. Essa estrutura foi criada para agilizar o julgamento dos processos. Apenas o presidente do Supremo não integra nenhum dos colegiados.

A acusação

 

No processo que começa a ser julgado nesta terça-feira (2) no STF, Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado e de atuar para abolir, por meios ilegais, o Estado Democrático de Direito.

Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente teria participado de um plano articulado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, e manter-se no poder de forma inconstitucional.

Entre os principais pontos da acusação estão:

  • Elaboração e divulgação de um decreto de Estado de Defesa, que previa medidas de exceção para tentar invalidar o resultado das eleições;

  • Incitação de militares e aliados políticos a aderirem ao plano;

  • Disseminação de desinformação sobre o sistema eleitoral, com ataques reiterados às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

  • Reuniões e articulações de bastidores que teriam buscado apoio institucional para a ruptura democrática.

A PGR sustenta que essas condutas configuram crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional, atual Lei do Estado Democrático de Direito.

 

EX-PRESIDENTE

Saiba como será o julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF

Julgamento da acusação de tentativa de golpe tem oito réus, entre eles Jair Bolsonaro, começa amanhã e deve se estender até a semana que vem

01/09/2025 09h00

Jair Bolsonaro, durante interrogatório em processo no STF, em junho deste ano

Jair Bolsonaro, durante interrogatório em processo no STF, em junho deste ano Divulgação/STF

O julgamento que pode levar, pela primeira vez, à condenação e prisão de um ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) será repleto de particularidades. Aspectos como o ineditismo dos crimes em discussão, o estilo e a velocidade impostos pelo relator Alexandre de Moraes na condução do processo fazem com que o caso marque a história da Corte.

Os componentes práticos, como o volume de materiais reunidos – os dados somam cerca de 80 terabytes – ou o esquema de segurança elaborado para as datas de sessões, também representam pontos fora da curva, mesmo na comparação com outros casos rumorosos. Amanhã, a Primeira Turma da Corte dará início à análise das acusações contra Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. A expectativa é ter uma conclusão até o dia 12.

Dos cinco ministros do colegiado, apenas Luiz Fux tem se apresentado como um contraponto do relator. Ainda assim, nos bastidores do Tribunal, é dada como baixa a possibilidade de que ele, ou outro magistrado, interrompa o julgamento com um pedido de vista. Caso isso ocorra, o prazo máximo de devolução do processo para continuidade é de 90 dias, o que permitiria a retomada ainda neste ano.

A primeira parte do julgamento será dedicada à leitura do relatório de Moraes, com a apresentação do fatos, crimes apontados e um resumo do processo. A expectativa é de que dure cerca de uma hora e meia.
Na sequência, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá duas horas para defender a condenação, seguido do advogado de Mauro Cid, por ele ser o delator. Depois, é a vez dos advogados dos demais réus, com uma hora disponível para cada.

Dessa forma, apenas essa etapa deve tomar mais de dez horas do julgamento, ocupando as sessões previstas para a primeira semana.

Após as falas dos advogados, Moraes apresenta seu voto sobre condenação ou absolvição dos réus, além de questões processuais, como a validação da delação de Mauro Cid. Isso deve ocorrer a partir do dia 9 e deve durar uma sessão inteira.

Os demais ministros se posicionam, inicialmente, sobre as questões processuais. Somente em uma segunda rodada é que votarão sobre o mérito das acusações.

Para o recebimento da denúncia do núcleo central da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), em março, o ministro falou por quase duas horas.

Naquele momento, os magistrados precisavam se posicionar se a acusação tinha elementos suficientes para tornar o grupo réu e a abrir a ação penal. Agora, será a primeira vez que os ministros vão se manifestar formalmente sobre a culpabilidade dos envolvidos. A expectativa é de que os votos sejam, portanto, mais longos.

Defesa

Segundo interlocutores de ministros e advogados, três questões estão ainda em aberto. A primeira gira em torno da manutenção dos termos da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mauro Cid prestou diversos depoimentos e as defesas especialmente de Jair Bolsonaro e de Braga Netto focam no questionamento das declarações e da legalidade, em si, do instrumento.

O tenente-coronel se tornou o primeiro militar delator da história do País, mas o vaivém das versões colocaram o acordo em risco. Cid deve ter a colaboração validada, considerando também o peso da colaboração para a investigação, mas pode perder benefícios acertados com a Polícia Federal.

Além disso, a condenação de boa parte dos réus considerados centrais é dada como certa, mas é possível que haja absolvições. Além da ponderação entre as provas da acusação e os argumentos das defesas, há avaliações de que a absolvição de um algum dos envolvidos poderia ser interpretada como um sinal às Forças Armadas e a garantia de um julgamento equilibrado.

Dosimetria

O outro ponto em aberto é em torno dosimetria, ou seja, do tamanho das penas. Essa discussão serve como parâmetro para definição posterior de concessão de benefícios, como condicional, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e fixação de regime inicial mais brando (semiaberto ou aberto).

Para os condenados, a brecha para revisões será baixa. Diferente de casos como o da Lava Jato, por exemplo, que começou a tramitação nas Primeiras Instâncias, com o julgamento feito diretamente no STF, são poucos os recursos possíveis.

As defesas já falam em levar o caso para cortes internacionais, dada a possibilidade reduzida de recursos no Brasil.

O cumprimento de pena só deve ocorrer após o trânsito em julgado – quando estão esgotados os recursos –, conforme jurisprudência do Supremo. A Corte tem aceitado duas tentativas das defesas antes de dar o caso por encerrado.

Só então, os réus seriam presos. Braga Netto está preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2024. Em caso de condenação, esse tempo entra no cálculo do cumprimento de pena. O caso é diferente da prisão de Bolsonaro, que está em casa.

Plenário?

Com o julgamento feito na Primeira Turma, haveria uma possibilidade extra, os chamados embargos infringentes. Esses cabem se dois dos cinco ministros ficarem vencidos – trata-se de um tipo de recurso para quando a decisão não é unânime e que pode levar o caso ao plenário.
Essa perspectiva não está no horizonte. Apesar das divergências de Fux, Moraes tem tido apoio amplo de Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

