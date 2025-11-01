Operação no Rio dá ganho momentâneo à direita no Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A operação policial contra o Comando Vermelho (CV), que deixou pelo menos 121 mortos no Rio de Janeiro (RJ), teve um efeito político imediato para a direita de Mato Grosso do Sul e do resto do Brasil ao focar no discurso de combate ao narcotráfico, já de olho nas eleições de 2026.

Para analistas políticos ouvidos pelo Correio do Estado, a reunião dos governadores da direita, incluindo Eduardo Riedel (PP), com o chefe do Executivo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na noite de quinta-feira, trouxe esse novo retrato e tem potencial para, finalmente, os opositores ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguirem definir quem será seu presidenciável no ano que vem.

Ao longo dos últimos meses, a direita gastou praticamente toda sua energia com a tentativa de salvar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) da prisão e ainda impediu uma discussão interna sobre o candidato.

Agora, o grupo deve adotar a bandeira de combate ao crime organizado e fortalecimento da cooperação entre os estados com a criação do Consórcio da Paz.

Na opinião do professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Daniel Miranda, a princípio, há um ganho momentâneo para a direita.

“Momentâneo porque há toda uma comoção em torno disso que, de fato, desvia o foco do processo sobre o golpe do 8 de Janeiro de 2023 e, principalmente, da prisão de Bolsonaro e do tarifaço de Donald Trump”, pontuou.

Ele entende que isso não é bom para Bolsonaro porque o ex-presidente gostaria que a eventual conversão da prisão domiciliar dele para uma reclusão em uma instituição penal fosse noticiada amplamente e mobilizasse a direita.

“Ora, se a direita está focada na pauta da segurança pública e está vendo que isso está mobilizando mais do que a defesa dos condenados do 8 de Janeiro, então, a prisão de Bolsonaro terá menos peso nos planos dessa direita, que passa a ter uma pauta para ‘fisgar’ o eleitorado de extrema-direita mais fiel à Bolsonaro”, comentou.

Para Daniel Miranda, a direita poderá atrair o público mais fiel a Bolsonaro sem recorrer ou depender diretamente dele. “Assim, esse episódio no Rio alimenta a autonomia das direitas em relação ao bolsonarismo”, argumentou.

Do ponto de vista de Lula, de acordo com o cientista político, isso é perigoso, pois, se a direita consegue se unir, reunindo governadores e outros políticos influentes, poderá montar uma chapa forte em torno de um nome que não seja o de Bolsonaro.

“A direita poderá se apresentar como uma direita moderada (em comparação a Bolsonaro), por um lado, mas com um discurso que agrada a extrema-direita (punitiva)”, argumentou.

SEM NOVIDADE

Já para o cientista político Tércio Albuquerque, a operação do Rio de Janeiro, em que pese tirar o foco de Bolsonaro, está longe de ser vista como uma alternativa às eleições que se avizinham.

“Isso porque não é novidade, políticos de grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, entre outras, têm seus mandatos obtidos por meio da ajuda do narcotráfico e não poderão se associar ao que eu chamaria de ‘direita da paz contra as drogas’”, declarou.

Assim, conforme ele, muita coisa ainda vai acontecer envolvendo essa ação policial no Rio de Janeiro e os governadores da direita sabem que não será nada fácil transmitir ao povo uma noção de justiça e segurança por meio de operações como essa.

“De outro lado, para o governo de Lula, o resultado da operação, por enquanto, não lhe causa danos maiores, uma vez que não houve envolvimento das forças nacionais na operação. E, a depender do que for apurado e, se o governo do Rio for buscar apoio nas forças federais, poderá representar um aceno positivo a Lula, mesmo com as gafes a lá Dilma que ele comete. A direita vai precisar afinar muito bem seu discurso nacional para obter vantagens em tudo isso”, assegurou.

EM ALERTA

O debate da segurança pública tende a ser negativo para a esquerda. A equipe do petista fez vários monitoramentos nas redes nas últimas 72 horas e a maioria mostrou apoio às ações de Cláudio Castro.

O governo de Lula quer mais detalhes sobre a percepção popular em torno do que ocorreu no Rio de Janeiro para ajustar o discurso do presidente.

Eles já encomendaram pesquisa com foco em duas perguntas: se a operação no Rio de Janeiro foi certa ou errada, e sobre quem são os responsáveis.

Os dados serão recebidos e analisados nesta semana. A ordem é ainda de mais cautela nas declarações de Lula, especialmente depois da sua desastrada frase “os traficantes são vítimas dos usuários”.

*SAIBA

Governadores criam o Consórcio da Paz

Sete governadores da direita anunciaram, na noite de quinta-feira, a criação do Consórcio da Paz, um projeto de integração para trocar informações de inteligência, prestar apoio financeiro e de contingente policial no combate ao crime organizado.

A medida ocorre depois da operação no Rio de Janeiro (RJ), que deixou pelo menos 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha.

A reunião ocorreu no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. Além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participaram Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Eduardo Riedel (PP), de Mato Grosso do Sul; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou remotamente, por chamada de vídeo. O Rio de Janeiro será a sede inicial do consórcio e vai organizar o processo de formalização do grupo. De acordo com Castro, a ideia é compartilhar estratégias de combate ao crime.

“Faremos um consórcio entre estados no modelo de outros consórcios que existem para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado”, disse Castro. Apesar de ser liderado por governadores alinhados politicamente, eles informaram que a intenção é incluir todos os estados da Federação.

“Nós vamos perseguir o objetivo de integrar as 27 Unidades da Federação, para que a gente troque experiência, empréstimos e material humano, porque nós temos gente qualificadíssima, para que possamos comprar equipamentos de forma consorciada e enfrentar definitivamente essa onda de violência do Brasil, que não é só do Rio de Janeiro, é de todos os estados”, disse o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

Todos os governadores presentes elogiaram os resultados da ação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a operação deve ser “considerada a mais bem-sucedida”.

“As forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil”, disse. A operação resultou na morte de 121 pessoas, sendo 4 policiais militares, com apreensão de 93 fuzis e provocou caos na cidade, com interdição de vias.

O objetivo principal anunciado previamente era a captura de Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, tido como principal chefe da facção criminosa Comando Vermelho, porém ele não foi preso na operação.

No sentido contrário, especialistas em segurança pública têm destacado que o crime organizado envolve redes econômicas e sociais complexas, e que operações policiais isoladas não conseguem atacar suas raízes.

Organizações da sociedade civil e movimentos sociais criticam a letalidade policial e o desrespeito aos moradores da comunidade. Além disso, testemunhas denunciaram execuções e torturas por parte dos policiais, enquanto moradores classificaram a ação como carnificina.

