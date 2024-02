Padilha diz que governo tem compromisso para pagamento de emendas

ELEIÇÕES 2024

Os dois deputados se encontraram com a pré-candidata a prefeita de Campo Grande para pacificar partido no município

Após ruídos internos sobre o fato de o PT lançar ou não candidatura própria para o cargo de prefeito de Campo Grande, os protagonistas da questão se reuniram na manhã desta sexta-feira e chegaram a um consenso de que será melhor para a sigla que tenha candidato.

O deputado federal Vander Loubet, que é o atual coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, e o deputado estadual Zeca do PT se posicionaram contra a decisão do partido de lançar a deputada federal Camila Jara como pré-candidata a prefeita da Capital.

Na opinião deles, seria mais vantajoso para o PT e para a possível campanha de reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiar a pré-candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), que está bem avaliada nas pesquisas de intenções de votos já divulgadas.

Entretanto, a ala de Camila Jara não concordou com esse posicionamento e bateu o pé para que a parlamentar seja mantida como pré-candidata a prefeita pelo PT, pois facilitará na eleição de vereadores do partido no pleito do dia 6 de outubro.

Para pôr um fim ao racha interno, os três sentaram para conversar e entraram no consenso de que realmente o PT deve ter candidatura própria, mantendo, dessa forma, o nome de Camila Jara como postulante ao cargo de prefeita de Campo Grande.

Entendimento

“Acho que nós fizemos aqui um entendimento importante, juntando as duas ideias. A pré-candidatura da deputada Camila, que é uma jovem importantíssima, como as pré-candidaturas que vamos lançar no interior, demonstra que não queremos ser mais tratados como anexo, como puxadinho de nenhum outro partido. Por isso viemos aqui hipotecar total apoio à pré-candidatura da companheira Camila”, afirmou Zeca do PT.

E, para tentar viabilizar essa possível candidatura, Vander Loubet afirmou que, a partir de segunda-feira, pretende buscar apoio de outros partidos, principalmente do PSB, comandado no Estado por Paulo Duarte, que está prestes a voltar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O partido comanda a Câmara Municipal de Campo Grande, com Carlos Augusto Borges, o Carlão, de quem Vander espera não só apoio, mas aliança partidária.

"A pré-candidatura da deputada Camila, como as pré-candidaturas que vamos lançar no interior, demonstra que não queremos ser mais tratados como puxadinho de nenhum outro partido"

- Zeca do PT, explicando o fim das animosidades internas

Mostrando que está disposta e animada com o fato de finalmente receber a bênção dos dois caciques petistas, Camila Jara deixou claro que está disposta a esquentar a disputa.

“A gente sabe que a situação da prefeitura não está fácil, mas tem prefeita brincando de receber ex-primeira-dama de presidente que destruiu o País. Enquanto isso, a gente está concentrado os esforços na reconstrução da nossa cidade”, alfinetou a parlamentar.

Ela estava se referindo ao fato de a prefeita Adriana Lopes (PP) ter ido, na manhã desta sexta-feira, em horário de expediente, ao Aeroporto Internacional de Campo Grande recepcionar a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que veio à cidade para participar de um evento partidário na manhã deste sábado.

Ensaio

O caminho para a pacificação interna do PT em Mato Grosso do Sul já começou a ser pavimentado na noite de quinta-feira, quando os deputados Vander Loubet e Zeca do PT promoveram uma grande plenária em Campo Grande com filiados e filiadas do partido pertencentes às suas tendências internas.

Na pauta estavam a discussão e a proposição de uma tese eleitoral para o partido na Capital, e as duas lideranças fizeram questão de destacar que a discussão eleitoral em Campo Grande jamais passou pela possibilidade de inviabilizar uma pré-candidatura própria, hoje representada pela deputada federal Camila Jara.

Por isso, reafirmaram publicamente o apoio a uma pré-candidatura do partido, entretanto, Zeca e Vander reforçaram a necessidade de o PT manter aberto um diálogo interno e a disposição para estudar e avaliar propostas de alianças que permitam ao partido ampliar a base de apoio ao governo Lula e ao projeto de reelegê-lo presidente em 2026.

Com isso, Vander informou que conversou com Camila em Brasília (DF) nesta semana e anunciou o encontro na sexta-feira entre os dois e Zeca para debater os caminhos que o PT teria em Campo Grande e chegar a uma posição de consenso para o projeto do partido voltado na Capital.

