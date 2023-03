Padilha: Haddad deve detalhar o mais rápido possível arcabouço fiscal

FOCO NA CADEIRA

Senadora pelo Progressistas apontou para possibilidade de pleitear o Executivo de Campo Grande na manhã desta sexta-feira (31) no Sindicato Rural

Cumprindo agenda em Campo Grande, com a presença no Workshop realizado na sede do Sindicato Rural na Capital, a senadora pelo Partido Progressistas, confirmou que o PP participará da corrida pela prefeitura da Cidade Morena.

Tereza ressalta que - distante mais de 500 dias - ainda é cedo para tratar de eleições municipais, mas que, justamente por essa conversa de candidatos a prefeitos já estarem acontecendo nos Estados, as tratativas estão, sim, se desenrolando.

"Agora é hora de filiar pessoas, conversar muito, dialogar muito para lá na frente, lançar", diz.

No evento, além da Senadora do PP, estavam presentes a prefeita Adriane Lopes (Patriota); o presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges (PSB), e o vereador, Profº Riverton (PSD).

Ainda, apontando para a dimensão do Progressistas, a senadora classifica o PP como um "partido importante", frisando que a sigla encontra-se na 2ª colocação dos melhores desempenhos em quantidade de representantes parlamentares.

"É claro que nós vamos ter o candidato a prefeito ou a vice, enfim, nós estaremos em alguma composição nas próximas eleições municipais", confirmou Tereza Cristina.

Nova regra fiscal

Por fim, Tereza comentou a visita do grupo do governo ao Senado Federal, para apresentação - por parte do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad -, para apresentação do pacote de medidas, que visam elevar arrecadação federal em até R$ 150 bilhões por ano.

Para a senadora, a hora agora é de estudar o texto, já que -nas palavras de Tereza -, ele tem coisas que trazem preocupação, "mas tem um lado bom". "Agora é uma análise fria, porque é uma política para ajudar a economia brasileira", diz.

Ela faz questão de ressaltar que a discussão que realmente importa não é se partiu do "partido 'A' ou 'B'", mas sim pela busca por um desenvolvimento necessário para o Brasil.

"Precisamos que a inflação continue baixando, que os juros possam baixar, se a inflação baixar, para que a população possa participar do desenvolvimento. A prefeita falou que Campo Grande é a capital das oportunidades. O Brasil tem que ser a cereja do bolo", afirmou.

Também, ela complementa que o Congresso ainda mexerá "naquilo que acha que deve contribuir", para melhorar o arcabouço fiscal.

"O que nós não podemos ficar, é sem uma política de controle de gastos da lei de responsabilidade fiscal. E que é esse orçamento possa ser gasto com melhor qualidade, melhor eficiência para os brasileiros. Não existe dinheiro público, existe dinheiro de quem trabalha, produz, e paga imposto. Então é isso que nós temos que cuidar", finaliza ela.

