Para evitar ataques, Dione Hashioka desiste de participar de debate em Nova Andradina

Candidata a prefeita de Nova Andradina, a ex-deputada estadual Dione Hashioka (União Brasil) postou um vídeo nesta segunda-feira (12) nas suas redes sociais para explicar o motivo da desistência de participar do bate com os demais candidatos que será realizado logo mais às 19 horas pelo Jornal da Nova.



No vídeo, Dione Hashioka informou que desde o início da campanha eleitoral tem se dedicado a apresentar de forma transparente e direta o seu plano de governo. “Dialogando com cada um de vocês e tenho realizado visitas constantes aos bairros, participado de reuniões com lideranças e empresas e mantido uma agenda próxima com a comunidade”, disse.



Além disso, completou a candidata, “acredito que esse contato direto seja o caminho mais eficiente para ouvir as demandas e compartilhar as nossas propostas”. “Infelizmente, tenho enfrentado e ataques recorrentes de alguns veículos de comunicação, que demonstram parcialidade e se posicionam contra a minha candidatura”, revelou.



Ela ressaltou ainda que, todas as vezes que participou de entrevistas, foi alvo de vídeos manipulados e compartilhamento de fake news. “Entendo, portanto, que minha participação no debate de hoje seria uma oportunidade que estão procurando para novas manipulações, o que não contribuiria para um processo democrático saudável", afirmou.



Em razão disso, Dione Hashioka confirmou a ausência e reforçou que sua agenda de campanha segue firme. “Minha prioridade sempre foi e será o compromisso por cada um de vocês. Continuarei focada em apresentar soluções concretas para o futuro de Nova Andradina, de maneira mais direta e verdadeira, sem permitir que o processo eleitoral seja distorcido por interesses que não representam o bem da nossa cidade”, argumentou a candidata que lidera todas as pesquisas de intenções de votos.

O debate

O debate que será promovido pelo Jornal da Nova terá a mediação da advogada e vice-presidente da OAB local, Daniela de Oliveira Línea, para assegurar que todos os candidatos tenham igualdade de expor suas ideias e programas de governo.



Já confirmaram presença os candidatos a prefeito Leandro Fedossi (PSDB), Marcos Dan (PT), Marcos Guimarães (Novo) e Milton Sena (PDT). O debate contará com cinco blocos e a participação de um comitê de advogados indicados pela OAB para analisar eventuais pedidos de direito de resposta.



Os convites e as regras foram aprovados pelos candidatos participantes, sendo ainda enviada cópia para a Justiça Eleitoral. Os quatro primeiros blocos são dedicados à apresentação, discussão e confronto das propostas dos candidatos.



O bloco 5, último, será reservado para as considerações finais de cada candidato, permitindo que cada um resuma seus principais pontos e reforce sua mensagem de compromisso para os eleitores. Os temas abordados variam entre temas livres, perguntas formuladas por entidades públicas e privadas e da imprensa local.



São eles: Jornal Nova Notícias, Nova News, Jornal Vale do Ivinhema, Jornal Imagem, Jornal Nova Fogo, Jornal Do Oeste, Campus da UEMS de Nova Andradina, 7ª Subseção da OAB/MS de Nova Andradina, ACINA (Associação Comercial e Empresarial de Nova Andradina) e SIMTED (Sindicato dos Trabalhadores em Educação).

