eleições 2024

A partir de hoje, começa a ser veiculada na TV uma propaganda partidária com o governador e o deputado federal juntos

Após o deputado federal Beto Pereira ter sido eleito na manhã de sábado, por unanimidade, para presidir o diretório municipal do PSDB em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel decidiu entrar para valer na pré-campanha do parlamentar para ser o próximo prefeito da Capital nas eleições municipais de 2024.

A partir de hoje, começa a ser veiculado na televisão um vídeo de propaganda partidária dos tucanos em Mato Grosso do Sul, ao qual o Correio do Estado obteve com exclusividade. Nele, Riedel e Beto Pereira apareceram juntos e, em tom de pré-campanha eleitoral, falaram dos avanços da gestão do PSDB no Estado e na Capital.

Na gravação, o deputado federal ressaltou que o “governo do PSDB faz gestão para levar escola, saúde, asfalto e oportunidade de emprego para todas as cidades do Estado, pois as pessoas querem resultado para a vida delas”.

Por sua vez, o governador reforçou que “é isso mesmo, Beto, e esse é o nosso compromisso, fazer política pública chegar até as pessoas e sem deixar ninguém para trás”. No fim do vídeo, Riedel declarou: “Estamos juntos, Beto”. Em seguida, Beto Pereira completou: “Estamos juntos, Riedel”.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, com a entrada de vez do governador na pré-campanha de Beto Pereira à prefeitura da Capital, os reflexos devem ser percebidos em breve nas pesquisas de intenções de votos que serão feitas nos próximos meses. A expectativa é de que o parlamentar comece a aparecer com melhor porcentual, pois, graças aos investimentos do governo do Estado em Campo Grande, a força de Riedel no município é muita expressiva, fazendo a diferença com o eleitorado.

Além disso, nos próximos meses, devem ser mais comum a presença de ambos juntos em eventos públicos na Capital, para que o eleitorado comece a vincular a figura de Beto Pereira com a de Riedel.

CONVENÇÃO

O vídeo da propaganda partidária não é a única demonstração de apoio do governador ao deputado federal. Em seu discurso durante a convenção que elegeu Beto Pereira como presidente municipal do PSDB, Riedel foi ainda mais explícito.

Na prática, a clara aproximação entre Riedel e Beto Pereira acaba, de uma vez por toda, com os burburinhos dos bastidores, de que o governador não teria vestido a camisa da pré-candidatura do parlamentar tucano a prefeito de Campo Grande, que seria desejo apenas do ex-governador Reinaldo Azambuja.

“Essa convenção é para consolidar posição, fortalecer grupos e o partido em torno de um ideal. É o que nós estamos fazendo aqui hoje [sábado].

E é sempre muito bom ver esse grupo reunido, discutindo a evolução da fortaleza do PSDB aqui em Campo Grande. Eu cheguei aqui para votar e quero cumprimentar o nosso deputado federal, que agora é o presidente da executiva municipal. Sei que voto é secreto, né? Mas tirei a foto do sim e trouxe aqui para mostrar, porque vi a composição da chapa com quase todas as representações de diversidade, como a juventude, a mulher, os afros, enfim, todas as representações”, discursou o governador, deixando bem claro seu apoio.

Ainda em seu pronunciamento, Riedel fez questão de chamar ao palco toda a família do deputado federal

Beto Pereira, a fim de reforçar o seu apoio à pré-candidatura do parlamentar tucano.“Que nós vamos começar uma caminhada e que esse sonho é o seu sonho, mas é o nosso sonho também, porque a gente sabe a pessoa que está à frente desse projeto, que é o seu caso, que tem uma trajetória como a que você tem, primeiro prefeito de Terenos, depois deputado estadual na Assembleia Legislativa e agora deputado federal, nunca tendo fugido do debate responsável”, pontuou o governador.

Riedel complementou que perdeu as contas de quantas vezes Beto Pereira foi atacado e agredido por seu posicionamento perante temas polêmicos dos mais diversos.

“Você não tem medo de fazer o que precisa ser feito, você não tem medo de fazer

o correto, foi para a Câmara dos Deputados e lá soube conduzir as grandes pautas do Brasil.

Estava aqui, no chão de Mato Grosso do Sul, andando pelos municípios, fazendo o que precisa ser feito”, ressaltou.

O governador acrescentou, por fim, que o parlamentar está pronto para o desafio de assumir a Prefeitura de Campo Grande. “Meu irmão, você está pronto para assumir esse desafio. Nós vamos ter orgulho de ver você nessa caminhada. Acima de tudo, você pode contar conosco nessa caminhada até o ano que vem, para garantir que a gente tenha a capacidade de entregar o que precisa ser feito para Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Siga em frente, o seu sonho é o nosso sonho, meu irmão. Vamos juntos”, finalizou.





EX-GOVERNADOR

O presidente estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja, também reafirmou durante a convenção municipal do partido que os tucanos vão enfrentar a prefeita Adriane Lopes (PP) em 2024 e que o candidato da sigla será Beto Pereira.

“Nós teremos candidatura própria, e o nome é Beto Pereira. As obras para Campo Grande, todas elas têm apoio do próprio governo do Estado, que é do Eduardo Riedel, que é do PSDB, porque as obras não são para a prefeita, as obras são para a população, são para as pessoas que precisam”, disse ao Correio do Estado durante o evento.

Azambuja também salientou que, antes de terminar seu mandato como governador, também disponibilizou recursos para Campo Grande, o que foi um dos fatores determinantes para destravar obras como a da Avenida Cafezais e o novo acesso às Moreninhas.

“O Estado não discrimina nenhum município, independente de administração, a gente já ajudou os 79. Agora, o projeto do PSDB é uma candidatura própria, a gente respeita a candidatura da Adriane, o PP é um partido aliado, mas aqui na Capital provavelmente nós teremos as candidaturas colocadas. Isso está muito cedo ainda, porque a convenção [estadual] vai ser só em julho do ano que vem”, comentou.

O ex-governador também apontou que o partido tem acompanhado, por meio de pesquisas qualitativas, que o atual deputado federal Beto Pereira se encaixa bem na candidatura para prefeito da Capital.

“Um gestor que resolva os problemas corriqueiros da cidade, atenção básica à saúde, limpeza da cidade, melhoria da iluminação pública, melhoria das vias e, principalmente, uma atenção forte na questão da saúde, que é realmente um problema a ser enfrentado, e eu não tenho dúvida que o Beto está preparado para isso”, concluiu.

Apesar das falas de Riedel e Azambuja, Beto Pereira preferiu seguir com uma postura mais preservada, afirmando apenas que o partido terá um candidato.

“O PSDB vai ter um candidato, e isso vem se afunilando em torno de uma candidatura, em torno de um nome que vai levar essa mensagem do partido. Está convergindo tanto essa sinalização para presidir o partido quanto para a disputa municipal. Com isso, a responsabilidade nossa aumenta ainda mais”, declarou. A respeito da tentativa da atual prefeita Adriane Lopes de conseguir os votos dos bolsonaristas da Capital, Beto Pereira afirmou que o principal debate que deve ser feito é voltado para Campo Grande, e não sobre pautas ideológicas.

“Quem vai perder com isso vai ser a cidade, porque nós temos que discutir os problemas que hoje afligem a população de Campo Grande. Nós temos que resolver os problemas da população de Campo Grande”, disse o deputado federal tucano. (Colaborou Ketlen Gomes)