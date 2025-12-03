Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pedrossian Neto decide ficar no PSD e ajudar a montar chapas competitivas

O deputado estadual e o vice-governador Barbosinha têm a bênção do governador Riedel para fazer a composição

Daniel Pedra

Daniel Pedra

03/12/2025 - 08h20
Três meses após ter sido aventada a possibilidade de sair do PSD na janela partidária de março de 2026, para tentar a reeleição por outra legenda por causa da incapacidade de o partido formar uma chapa competitiva para o pleito do próximo ano, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto assegurou que vai permanecer na sigla.

Em entrevista ao Correio do Estado, ele reconsiderou a intenção de sair da atual legenda, após participar de reunião das lideranças do PSD com o governador Eduardo Riedel (PP) para tratar de aliança política nas eleições de 2026.

“Eu pretendo continuar no PSD. Não tenho mais vontade de mudar de partido, pois a executiva estadual vai montar chapas competitivas para disputar as cadeiras da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados”, declarou.

Pedrossian Neto revelou que, na reunião dele, do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do senador Nelsinho Trad e do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, com Riedel, ficou alinhado que o PSD terá o apoio do governador, servindo até como uma opção para abrigar os parlamentares federais e estaduais que pretendem deixar o PSDB, mas não querem ir para PL, PP ou União Brasil.

O vice-governador Barbosinha confirmou ao Correio do Estado que o PSD pretende montar chapas fortes para deputados federais e estaduais. “Estamos dialogando e buscando o fortalecimento do partido. Para isso, só tem um caminho, montar chapas de deputados”, declarou.

MAIS UMA OPÇÃO

Na prática, ao informar que ajudará na composição de chapas competitivas de deputados federais e estaduais, o chefe do Executivo estadual deu sinal verde para que o PSD faça parte da ampla aliança montada para a sua reeleição no próximo ano.

O ingresso da legenda nesse arco de aliança partidária para reeleger Riedel é bem-vindo, afinal, a sigla tem um robusto Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral ou Fundão, e muito tempo de rádio e TV para a propaganda eleitoral, mas não tem nomes fortes para puxar votos.

Agora, com aval do governador, o PSD vira mais uma opção de partido para os deputados estaduais e federais que estão no ninho tucano, mas já demonstraram intenção de mudar de ares. Tais como Paulo Corrêa, Lia Nogueira, Zé Teixeira, Mara Caseiro, Jamilson Name, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende.

Além disso, ainda tem o deputado estadual Paulo Duarte, que está no PSB, mas dificilmente continuará na legenda, pois isso significaria um risco muito grande de não conseguir a sonhada reeleição, assim como o deputado estadual Lucas de Lima, que vive imbróglio com o PDT.

Política

Lula diz que conseguiram criar pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que tinha corrupção

Obra se tornou um dos símbolos das investigações da Operação Lava Jato no escândalo do "petrolão"

02/12/2025 19h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rebateu as acusações de corrupção na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que foi alvo da Operação Lava Jato.

"Durante vários anos, eu fui acusado de que estava fazendo uma obra desnecessária ao país. Que isso aqui não era uma coisa necessária, a Petrobras não precisava de uma nova refinaria, que era um processo de corrupção que envolvia Petrobras, governo e empreiteiras. E muitos de vocês acreditaram", disse Lula em cerimônia de ampliação da refinaria, em Pernambuco.

A obra se tornou um dos símbolos das investigações da Operação Lava Jato no escândalo do "petrolão", um esquema de desvio de recursos da Petrobrás.

Também foi alvo ainda de processos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Tribunal de Contas da União (TCU).

Com um custo inicial de R$ 7,5 bilhões, as obras do empreendimento - tocadas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão - consumiram quase R$ 60 bilhões

Segundo ele, conseguiram criar como se fosse uma pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que havia corrupção. "E a história vai provar que quem queria fazer corrupção eram aqueles que diziam que tinha corrupção na Petrobras", disse Lula.

Ele complementou: "Até porque a história nos ensina que se você tem uma empresa e essa empresa tem corrupção, você pune quem praticou a corrupção, mas não puna a empresa e nem puna os trabalhadores que vivem de salário naquela empresa", destacou o presidente.

Lula também afirmou que a Petrobras é empresa "mais importante" do Brasil e que o dinheiro dela deve "ser transformado em benefício para o povo brasileiro".
 

Rua 14 de Julho

Adriane Lopes diz que Marquinhos e Rose armaram protesto contra ela

Em entrevista, prefeita alegou que ex-prefeito é "sem moral" e chamou Rose de "eterna candidata"

02/12/2025 17h45

Fotos: Divulgação / Montagem CE

Em entrevista ao programa Tribuna Livre, da Rádio FM 95.7 nesta terça-feira (2), a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) afirmou que a confusão registrada durante a inauguração do Natal dos Sonhos, no sábado (29), na Rua 14 de Julho, foi provocada por manifestantes contratados pelo vereador e ex-prefeito Marquinhos Trad (PDT) e Rose Modesto (União Brasil). 

Segundo Adriane, a manifestação não foi pacífica e pegou a equipe de surpresa. A prefeita relatou que, do palco, o público não conseguia visualizar o que ocorria ao fundo, onde estaria o grupo responsável pela confusão e afirmou que os manifestantes teriam sido levados em ônibus à mando de Rose e Marquinhos para atrapalhar o evento, e criticou o que classificou como ataques "coordenados contra sua gestão".

Em tom crítico, Adriane classificou Marquinhos Trad como alguém "sem moral" para defender mulheres na capital - referência indireta as denúncias contra o ex-prefeito - além de chamar Rose Modesto de "eterna candidata" e "desocupada".

"Hoje eu vim aqui pra me defender, defender a minha honra, defender a instituição da Guarda Civil Metropolitana. Se houve excesso, vai ser apurado, porque eles (guardas) não estavam lá pra atacar ninguém", disse. 

A prefeita ainda acusou ambos de manter postura eleitoral mesmo após um ano do pleito e de tentar tumultuar eventos públicos.

"Quem é Marquinhos para defender mulheres nessa capital? Campo Grande conhece a história dele. Ele não tem moral para defender as mulheres no Campo Grande. A Rose Modesto, a eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral", declarou a prefeita. 

Adriane acusou um professor de organizar a ação e de levar ao local pessoas armadas e com mais de 50 passagens pela polícia, o que, segundo ela, colocou em risco um evento voltado a famílias e crianças.

A prefeita defendeu a atuação da Guarda Civil Metropolitana, dizendo que o papel da corporação é "garantir segurança, especialmente quando há presença de menores, e afirmou que qualquer excesso será investigado.

Chefe do Executivo municipal, Adriane reforçou que, apesar de aceitar manifestações em ambientes adequados, não admite ações que comprometam a segurança de famílias. Disse ainda que continuará cobrando responsabilização de todos os envolvidos nos episódios, tanto dentro das instituições quanto entre seus adversários políticos.

Resposta

Em resposta às acusações da prefeita, Marquinhos Trad destacou ao Correio do Estado que a fala da prefeita partiu de acusações falsas a serem responsabilizadas civil e criminalmente. "Foram afirmações gravíssimas, falsas, irresponsáveis e profundamente ofensivas à honra. E porque são falsas, serão desmentidas e punidas na esfera civil e criminal", disse o ex-prefeito e vereador. 

A postura de Marquinhos é a mesma de Rose Modesto, que declarou que Adriane ganhou eleição mentindo , e segue tentando "justificar o injustificável".

"Jamais  tive participação nessas manifestações que ela vem sofrendo! Nunca falei com ninguém sobre esses atos. A acusação dela é grave e leviana! Por essa razão vou à Justiça exigir retratação pública e ressarcimento por danos morais!", declarou. 

Protesto

O protesto foi organizado por motoentregadore e um grupo de mães atípicas. Na ocasião, guardas municipais usaram de força para conter manifestantes e derrubaram uma mulher que estava no local.

O secretário de Segurança Pública do município Anderson Gonzaga acompanhou a ação, que terminou com a prisão do professor da rede municipal de Campo Grande Washington Alves Pagane, de 35 anos.

