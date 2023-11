Pesquisa estimulada realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) aponta que, se as eleições municipais fossem hoje, a atual prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), seria reeleita, com 36,16% dos votos. O levantamento foi feito no período de 30 de setembro a 2 de outubro deste ano, com 401 moradores do município de Sidrolândia com 16 anos ou mais de idade, tendo margem de erro de 4,9 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O intervalo de confiança é de 95%, São 21,45 pontos porcentuais a mais que o 2º colocado, o ex-prefeito Enelvo Felini (PSDB), que obteve 14,71% das intenções de voto, enquanto em 3º lugar apareceu a vereadora Cristina Fiuza (MDB), com 5,49%, e em 4º, o ex-presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, Rogério Menezes, com 3,99%.

Além disso, o levantamento também traz o empresário Reginaldo da Florai, da Florai Móveis e Confecções, com 2,74%, e o presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, Paulo Stefanello, com 2,49%, enquanto 10,97% dos entrevistados não votariam em nenhum deles, 3,74% votariam em branco ou nulo e 19,70% não souberam ou não quiseram responder.

OUTRO CENÁRIO

O IPR ainda simulou um segundo cenário, apresentando um confronto direto entre Vanda Camilo e Paulo Stefanello e, também nessa possibilidade, a atual prefeita seria reeleita, com 43,14% da preferência dos entrevistados, enquanto o presidente do Sindicato Rural teria 11,97% dos votos, ou seja, a atual prefeita tem 31,17 pontos porcentuais a mais que o adversário. Dos entrevistados, 21,95% votariam em branco ou nulo e 22,94% não souberam ou não quiseram responder.

O IPR ainda levantou a rejeição dos possíveis candidatos e, nesse quesito, a campeã é a prefeita Vanda Camilo, com 21,20%, seguida de perto pelo ex-prefeito Enelvo Felini, com 18,45%, enquanto o também ex-prefeito Daltro Fiuza (MDB) aparece com 7,98%, entretanto, como ele está inelegível, não foi incluído no primeiro cenário das intenções de voto para 2024.

Bem mais atrás estão Clédio Santiani, com 3,24%, Rogério Menezes, com 2%, Cristina Fiuza, com 1,75%, Paulo Stefanello, com 1,25%, e Reginaldo da Florai, também com 1,25%, Dos entrevistados, 18,45% não rejeitam ninguém, 2,74% rejeitam todos os nomes citados e 3,24% falaram que votariam em branco ou nulo e 18,45% não souberam ou não quiseram responder.



COMPARAÇÃO

O IPR também comparou a administração da prefeita Vanda Camilo com a de seu antecessor, o ex-prefeito Marcelo de Araújo Ascoli, para verificar se está igual, melhor ou pior.

A maioria dos entrevistados (45,39%) disse que está melhor, enquanto para 27,43% está pior, para 16,96% está igual e 10,22% não souberam ou não quiseram responder.



ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a pesquisa realizada em Sidrolândia mostra, no primeiro cenário, a vantagem de Vanda Camilo em relação aos nomes que foram colocados, enquanto no segundo cenário, em que há um confronto direto entre o presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, Paulo Stefanello, ela abriu uma grande diferença.

“Ela tem mais que o dobro do que ele e, no cenário que tem vários candidatos, a Vanda Camilo também está tendo uma vantagem considerável em relação aos outros nomes. A pesquisa aponta que a prefeita tem essa vantagem, principalmente por causa da zona rural. Os assentamentos dão um apoio muito grande para ela em relação à zona urbana, onde o apoio diminui drasticamente”, revelou.

Aruaque Barbosa não conseguiu identificar o motivo da queda do apoio à prefeita na zona urbana. “Enfim, na cidade, a aprovação dela é menor, mas, quando a gente coloca com a zona rural, aí dá essa vantagem expressiva”, explicou, completando que os gráficos mostram uma diferença porcentual significativa em relação ao segundo colocado.

O diretor do IPR reforçou que a pesquisa de intenções de voto mostra o retrato do momento. “Isso é de agora, então, até o ano que vem, quando teremos as eleições municipais, provavelmente os nomes e os acontecimentos poderão mudar completamente o atual cenário”, argumentou.

Outra questão colocada pelo pesquisador é que a maioria da população acredita que a gestão de Vanda Camilo é melhor, quando comparada à do ex-prefeito Marcelo de Araújo Ascoli. “A percepção é de que a gestão dela está bem melhor do que a do Marcelo”, finalizou.