Política

Petrobras confirma renúncia de Pietro Mendes de seu Conselho de Administração

A estatal informou que recebeu nesta quarta-feira, 20, a renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do conselho de administração da companhia

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/08/2025 - 20h00
Continue lendo...

A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira, 20, a renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do conselho de administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes, aos cargos de presidente e membro do conselho da estatal em razão de novos desafios profissionais. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Pietro Mendes vai assumir uma cadeira da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em mandato de 5 anos. Ele teve seu nome aprovado na terça-feira, 19, pelo Senado.

Em fato relevante, a Petrobras afirma que Pietro Mendes, ao renunciar, deixou seu agradecimento aos colegas de conselho, aos membros da diretoria executiva liderados pela presidente Magda Chambriard e às equipes da companhia pela colaboração durante seu período à frente do conselho de administração.

Segundo a Petrobras, seu Estatuto Social prevê que o próprio conselho de administração pode eleger o substituto no caso de vacância do cargo de presidente do conselho, eleição válida até a próxima assembleia geral que vier a ocorrer.
 

Advocacia

Nova subseção em Pedro Gomes reforça presença da OAB-MS no interior

O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking entre outras comodidades

20/08/2025 19h52

Nova sede da OAB-MS em Pedro Gomes foi inaugurada

Nova sede da OAB-MS em Pedro Gomes foi inaugurada Divulgação

Continue Lendo...

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) inaugurou, nesta quarta-feira (20), a nova sede da 31ª Subseção em Pedro Gomes. O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking, sala da presidência, banheiro social e copa. A iniciativa é considerada fundamental para fortalecer a atuação da advocacia no interior, sobretudo em Pedro Gomes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital, Campo Grande.

A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB/MS e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), além de representantes dos Conselhos Federal e Estadual. Entre os presentes estavam o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; a vice-presidente, Marta do Carmo Taques; a secretária-geral adjunta, Letícia Arrais Miranda Guimarães; o diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa; o conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche; e o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo. Também participaram representantes da Subseção de Coxim, conselheiros estaduais e autoridades locais.

Durante a cerimônia, as falas reforçaram o simbolismo da nova sede. O conselheiro federal Mansour Elias Karmouche destacou que a sede fortalece não apenas a advocacia, mas também a cidadania.

“Com sua sensibilidade, o presidente Bitto Pereira elegeu Pedro Gomes como uma das prioridades. Essa Casa da Cidadania inaugurada serve para defender aqueles que não têm voz nem vez”, disse.

Já o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo, agradeceu a diretoria pelo apoio e afirmou que a inauguração marca uma nova fase para os profissionais da região.

“Hoje estamos aqui, em um momento de festa, inaugurando a sede da subseção. É muito bom tê-lo aqui, Presidente Bitto Pereira”, afirmou.

Encerrando a solenidade, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, reforçou o compromisso de sua gestão com todas as subseções.

“Em 2022 estive em Pedro Gomes em uma Caravana e afirmei que voltaria para inaugurar a sede, e hoje estamos aqui. A OAB/MS é saber servir. Somos uma seccional formada por 31 subseções, e todas têm a mesma importância”, declarou.

A inauguração da nova sede em Pedro Gomes reforça a política de interiorização da OAB/MS, garantindo que advogados e advogadas do interior tenham acesso a estruturas adequadas para exercer a profissão com dignidade e melhores condições de trabalho, sem depender exclusivamente da Capital.

Política

Soraya Thronicke tem projeto para ampliar participação feminina na política barrado no Senado

Parlamentar falou que as propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária

20/08/2025 16h30

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Continue Lendo...

Em sessão nesta quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke manifestou forte preocupação com o que classificou como tentativa de retirada de direitos fundamentais das mulheres na política, ressaltou que até mesmo propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária pela Casa. Em discurso, a parlamentar sul-matogrossense falou sobre o fato: 

“Eu, Soraya, gostaria de votar a favor da paridade. Nem esse direito eu tenho. Protocolei uma emenda tratando da paridade 50-50. Um, então, relator, rejeitou sob o argumento de que ela não vai passar. Acolher uma emenda não significa que ela vai passar ou não. Mas não acolher dizendo que ela é meritória, porque já anteviu que não vai passar, aí é algo que nós não podemos aceitar. Pelo menos ter o direito de trabalharmos a pauta”, afirmou.

A senadora disse ainda que seguirá insistindo até o último momento:

“Eu vou insistir até o último minuto, e vai ficar muito feio, presidente, para este Senado uma situação de simplesmente não permitir nem que nós trabalhemos em favor disso.”

Soraya também se posicionou contra a proposta de redução da cota mínima de candidaturas femininas, atualmente fixada em 30%.

“Quanto à perda da garantia de 30% de candidaturas, eu posso dizer com toda tranquilidade: mesmo que passe a garantia de 20 cadeiras femininas e não passe a manutenção dos 30% de candidaturas, não há como isso prevalecer, porque existe a proibição da regressão de um direito fundamental.

Estou jogando muito limpo e muito claro que nós não percamos mais tempo em relação a isso. Não adianta tirar os 30% porque nós vamos ganhar na Justiça”, concluiu.

