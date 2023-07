PF faz buscas em residência de casal suspeito de hostilizar Moraes em Roma

Política

Ex-governador recebeu a mais alta condecoração da República do Paraguai, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de comendador

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi homenageado pelo Governo Paraguaio na tarde desta quinta-feira (20), em cerimônia realizada no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes.

Em decreto publicado no dia 3 de abril deste ano, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, concedeu a ele a mais alta condecoração da República do Paraguai, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de comendador, atribuída por sua solidariedade com o país e os benefícios outorgados aos cidadãos paraguaios.

O cônsul geral da República do Paraguai em Campo Grande, Ricardo Caballero Aquino, destacou a parceria do Estado com o Paraguai ao longo dos últimos anos, e mencionou o apoio de Mato Grosso do Sul no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Graças às medidas sanitárias adotadas por Mato Grosso do Sul foram preservadas muitas vidas de paraguaios e brasileiros, principalmente os que vivem na fronteira e precisaram trabalhar, se deslocar, naquele momento de crise humanitária que os países enfrentavam”, lembrou.

Para Reinaldo Azambuja, a homenagem é fruto de uma longa parceria do Estado com o Paraguai, que está se estreitando ainda mais no ano de 2023.

"Isso é fruto principalmente da construção coletiva que nós fizemos com o Governo do Paraguai, com o povo paraguaio. Quando você recebe a maior honraria, uma pessoa como eu, de um presidente república, eu acho que é o que ele tem de carinho pelo povo sul-mato-grossense. Eu tenho certeza que foi esse laço de amizade construído", afirmou Azambuja, durante coletiva de imprensa.

O ex-governador relembrou ainda que Mato Grosso do Sul tem a maior colônia paraguaia fora do Paraguai, e reforçou as integrações culturais, econômicas e sociais que unem os dois países, com destaque para a Rota Bioceânica, viabilizada durante seu mandato.

"A Rota Bioceânica vai ser o grande acontecimento do século de integração sul-americana, com a ligação do Atlântico ao Pacífico tão sonhada durante muitos anos", destacou.

Para o Governador do Estado, Eduardo Riedel, a aproximação de Mato Grosso do Sul com os vizinhos sul-americanos está acontecendo de forma muito rápida, e as parcerias avançam com a implantação da Rota Bioceânica.

"Eu não tenho dúvida que o Mato Grosso do Sul, olhando pro Pacífico, do ponto de vista econômico e social, vai ter no Paraguai um parceiro estratégico altamente importante. Esses laços que já são históricos só vão se fortalecer", completou.

Marcelo Victor/Correio do Estado

Estiveram presentes na cerimônia o embaixador Juan Angel Delgadilho; a primeira-dama Mônica Riedel e a ex-primeira-dama Fátima Azambuja; vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha); secretários de Estado Jaime Verruck (Semadesc), Flávio César (Sefaz), Ana Nardes (SAD), Hélio Daher (Educação), Hélio Peluffo (Seilog) e Patrícia Cozzolino (Sead); procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; senador Nelsinho Trad; deputado federal Beto Pereira; deputado estaduais Professor Rinaldo, Junior Mochi e Coronel Davi, além de vereadores, entre outras autoridades.