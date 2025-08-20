Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal

20/08/2025 - 21h00
A Polícia Federal indiciou o blogueiro Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime. Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se oferece ou não denúncia contra ele.

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu um parecer da PGR em até 15 dias.

O documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para defender teorias da conspiração, divulgar informações falsas e manipuladas, questionar sem provas o sistema eleitoral e atacar autoridades e instituições, "incitando a desordem" e contribuindo para "a animosidade entre os Poderes da República e a polarização política".

A Polícia Federal também aponta que o blogueiro tem criado reiteradamente novos perfis nas redes sociais para burlar bloqueios judiciais e republicar conteúdos previamente censurados, "em uma tentativa clara de frustrar a efetividade da ordem judicial".

"O crime de desobediência é flagrante", aponta a PF.

A investigação foi aberta a partir de uma representação da jornalista Juliana Dal Piva depois que o blogueiro forjou prints de uma conversa com ela.

Allan teve a prisão decretada no inquérito das milícias digitais e está foragido nos Estados Unidos desde 2021.

Advocacia

Nova subseção em Pedro Gomes reforça presença da OAB-MS no interior

O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking entre outras comodidades

20/08/2025 19h52

Nova sede da OAB-MS em Pedro Gomes foi inaugurada

Nova sede da OAB-MS em Pedro Gomes foi inaugurada Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) inaugurou, nesta quarta-feira (20), a nova sede da 31ª Subseção em Pedro Gomes. O espaço, projetado para dar suporte aos profissionais da advocacia da região, conta com recepção, sala de coworking, sala da presidência, banheiro social e copa. A iniciativa é considerada fundamental para fortalecer a atuação da advocacia no interior, sobretudo em Pedro Gomes, que fica a mais de 300 quilômetros da capital, Campo Grande.

A solenidade contou com a presença da diretoria da OAB/MS e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), além de representantes dos Conselhos Federal e Estadual. Entre os presentes estavam o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; a vice-presidente, Marta do Carmo Taques; a secretária-geral adjunta, Letícia Arrais Miranda Guimarães; o diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa; o conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche; e o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo. Também participaram representantes da Subseção de Coxim, conselheiros estaduais e autoridades locais.

Durante a cerimônia, as falas reforçaram o simbolismo da nova sede. O conselheiro federal Mansour Elias Karmouche destacou que a sede fortalece não apenas a advocacia, mas também a cidadania.

“Com sua sensibilidade, o presidente Bitto Pereira elegeu Pedro Gomes como uma das prioridades. Essa Casa da Cidadania inaugurada serve para defender aqueles que não têm voz nem vez”, disse.

Já o presidente da 31ª Subseção, Anderson Denis Martinazzo, agradeceu a diretoria pelo apoio e afirmou que a inauguração marca uma nova fase para os profissionais da região.

“Hoje estamos aqui, em um momento de festa, inaugurando a sede da subseção. É muito bom tê-lo aqui, Presidente Bitto Pereira”, afirmou.

Encerrando a solenidade, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, reforçou o compromisso de sua gestão com todas as subseções.

“Em 2022 estive em Pedro Gomes em uma Caravana e afirmei que voltaria para inaugurar a sede, e hoje estamos aqui. A OAB/MS é saber servir. Somos uma seccional formada por 31 subseções, e todas têm a mesma importância”, declarou.

A inauguração da nova sede em Pedro Gomes reforça a política de interiorização da OAB/MS, garantindo que advogados e advogadas do interior tenham acesso a estruturas adequadas para exercer a profissão com dignidade e melhores condições de trabalho, sem depender exclusivamente da Capital.

Política

Soraya Thronicke tem projeto para ampliar participação feminina na política barrado no Senado

Parlamentar falou que as propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária

20/08/2025 16h30

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em sessão nesta quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke manifestou forte preocupação com o que classificou como tentativa de retirada de direitos fundamentais das mulheres na política, ressaltou que até mesmo propostas que buscam ampliar a participação feminina estão sendo barradas de forma arbitrária pela Casa. Em discurso, a parlamentar sul-matogrossense falou sobre o fato: 

“Eu, Soraya, gostaria de votar a favor da paridade. Nem esse direito eu tenho. Protocolei uma emenda tratando da paridade 50-50. Um, então, relator, rejeitou sob o argumento de que ela não vai passar. Acolher uma emenda não significa que ela vai passar ou não. Mas não acolher dizendo que ela é meritória, porque já anteviu que não vai passar, aí é algo que nós não podemos aceitar. Pelo menos ter o direito de trabalharmos a pauta”, afirmou.

A senadora disse ainda que seguirá insistindo até o último momento:

“Eu vou insistir até o último minuto, e vai ficar muito feio, presidente, para este Senado uma situação de simplesmente não permitir nem que nós trabalhemos em favor disso.”

Soraya também se posicionou contra a proposta de redução da cota mínima de candidaturas femininas, atualmente fixada em 30%.

“Quanto à perda da garantia de 30% de candidaturas, eu posso dizer com toda tranquilidade: mesmo que passe a garantia de 20 cadeiras femininas e não passe a manutenção dos 30% de candidaturas, não há como isso prevalecer, porque existe a proibição da regressão de um direito fundamental.

Estou jogando muito limpo e muito claro que nós não percamos mais tempo em relação a isso. Não adianta tirar os 30% porque nós vamos ganhar na Justiça”, concluiu.

