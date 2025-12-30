Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PF ouve depoimentos em investigação do Banco Master

Os três compareceram presencialmente na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/12/2025 - 19h00
A Polícia Federal (PF) ouve, neste momento, os depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e do diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos. Os três compareceram presencialmente na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal (STF) e as oitivas começaram por volta das 14h. O Supremo não divulgou a ordem dos depoimentos. Vorcaro foi o primeiro a chegar ao Supremo, por volta das 11h30, e nenhum dos três falou com a imprensa.

A delegada responsável pelo caso, Janaína Palazzo, ouve cada um dos três individualmente. Em seguida, se a delegada considerar necessário, pode ser realizada uma acareação para esclarecer contradições. No procedimento, os três ficam frente a frente para um confronto entre versões. Os depoimentos são acompanhados por um juiz auxiliar do gabinete do ministro do STF Dias Toffoli e por um membro do Ministério Público.

Vorcaro e Costa são investigados pela PF por irregularidades na venda de falsas carteiras de crédito consignado do Banco Master para o BRB por R$ 12,2 bilhões. Já Aquino, que não é investigado, é o diretor que recomendou o voto pela liquidação do banco para a diretoria colegiada do Banco Central. Também foi ele, junto com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, quem informou o Ministério Público sobre os indícios de fraude encontrados no banco. O BC decretou a liquidação do Master em 18 de novembro.

O dono do Master chegou a ser preso preventivamente em 17 de novembro, mas foi solto com tornozeleira eletrônica no dia 29 do mesmo mês após receber um habeas corpus. Costa foi afastado da presidência do BRB por decisão judicial. A investigação foi enviada ao Supremo por causa da apreensão de um documento com Vorcaro que citava um deputado federal, como revelou o Estadão/Broadcast.
 

Política

Médicos finalizam procedimento para amenizar crises de soluço de Bolsonaro, diz Michelle

A informação foi feita pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, em seu perfil no Instagram

29/12/2025 16h10

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Terminou por volta das 15h05 desta segunda, 29, o procedimento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido com vistas a amenizar as crises de soluço do ex-chefe do Executivo. A informação foi divulgada pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, em seu perfil no Instagram.

Na postagem, Michelle disse estar aguardando a subida do marido para o quarto no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento durou cerca de uma hora.

Bolsonaro passou pelo primeiro procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico do sábado, 27. Na ocasião, o procedimento foi focado no nervo direito. Hoje, o tratamento focou no lado esquerdo do nervo.

Mais cedo, um dos filhos do ex-presidente, Jair Renan, esteve no hospital para ver o pai. Ao sair, disse a jornalistas: "Meu pai não está bem, se estivesse bem não estava fazendo a cirurgia"

Política

Vereador que destruiu isopor de ambulante pode responder em comissão de ética

A Câmara Municipal de Corumbá informou que irá apurar o episódio em que o parlamentar chama o trabalhador de "porcaria" e afirma que, se ele aparecer novamente, "vai apanhar mesmo"; veja vídeo

29/12/2025 14h05

Crédito: Câmara Municipal de Corumbá

Após uma gravação em que o vereador Elinho Jr. (PP) destrói o isopor de um vendedor ambulante repercutir nacionalmente, a Câmara Municipal de Corumbá emitiu nota informando que irá tomar as medidas necessárias.

No vídeo, gravado na tarde de sábado (27), o trabalhador José Elizeu Lara alega que a esposa do vereador não estaria permitindo que ele circulasse pelo local para vender seus produtos.

Em determinado momento, o vereador aparece falando em voz alta que o estabelecimento comercial, localizado na rua Delamare, é de sua propriedade e que, por isso, o vendedor deveria filmá-lo, e não o local.

Após o vídeo circular nas redes sociais, Elinho Jr. pediu desculpas por meio do Instagram e alegou que, embora não seja seu costume agir daquela forma, acabou “perdendo a cabeça” por envolver sua família.

 

 

 

Apuração

A Câmara Municipal de Corumbá informou, por meio de nota divulgada nesta segunda-feira (29), que irá ouvir as partes envolvidas e reforçou que é contrária a qualquer comportamento que viole o respeito à coletividade.

O Legislativo municipal também destacou que o caso poderá ser encaminhado à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

Expulsão do vendedor

No vídeo, o ambulante informa que acionou a polícia, enquanto o vereador utiliza palavras de baixo calão para se referir ao trabalhador.

“Tá pensando o quê? Aqui não, aqui não. Você não vem encher o saco da minha mulher não, seu porcaria. Se eu te pegar aqui, você vai apanhar mesmo, rapaz”, diz Elinho Jr. momentos antes de quebrar o isopor.

 

 

Leia a nota na íntegra:

“A Câmara Municipal de Corumbá/MS lamenta o ocorrido no último sábado, 27 de dezembro de 2025, envolvendo o vereador Elio Moreira Junior e o sr. José Elizeu Lara e, no uso de suas atribuições legais e em respeito aos cidadãos e cidadãs, vem a público informar que já está tomando as medidas necessárias em relação aos fatos.

Informamos que a Câmara Municipal não compactua com quaisquer atos que violem o respeito mútuo ou a dignidade humana.

Diante disso, irá ouvir as partes envolvidas e, se necessário, encaminhar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para as providências cabíveis.

Ressaltamos que o comportamento de todos os parlamentares deve ser pautado pela ética, dentro e fora do recinto legislativo, e que atos que atentem contra a imagem do Poder Legislativo estão sujeitos às penalidades previstas no Código de Ética e no Regimento Interno.”

