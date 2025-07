PF "ressuscita" relatório de Soraya e quer investigar senador e empresário do "tigrinho"

Descumprimento de Restrições

O ex-presidente descumpriu medidas cautelares nesta segunda-feira (21), que o impedem de conceder entrevistas e aparecer nas redes sociais de terceiros, sob pena de decretação de prisão

O encontro do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) com aliados na Câmara dos Deputados terminou com a violação de medidas cautelares que o impedem de dar entrevistas. Prestando auxílio, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) deu o pé como apoio para que Bolsonaro mostrasse a tornozeleira eletrônica.

A reunião foi convocada por lideranças do Partido Liberal nesta segunda-feira (21), para alinhar estratégias após a operação da Polícia Federal (PF), que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente.

O ministro Alexandre de Moraes impôs medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, e estabeleceu proibições que impedem Bolsonaro de:

utilizar suas redes sociais;

aparecer na rede social de terceiros;

participar de transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas.

Sob pena de decretação imediata de prisão, com base no art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP).

Nada disso, no entanto, intimidou Bolsonaro que mesmo estando proibido de aparecer nas redes sociais de terceiros, teve a divulgação feita por seus apoiadores em redes sociais.

Como o deputado popularmente conhecido como “Gordinho do Bolsonaro”, que divulgou em sua conta no Instagram stories da reunião e a fala do ex-presidente.

Em dado momento, a fala para o grupo de parlamentares e apoiadores, foi transmitida nas redes sociais, Bolsonaro mostra a tornozeleira e declara que o uso do equipamento é “o símbolo da máxima humilhação desse país”. Ao lado dele, Rodolfo Nogueira o apoia, usando o próprio pé para sustentar o do ex-presidente.

Comissão

O deputado por Mato Grosso do Sul irá coordenar a Comissão de Mobilização Nacional ao lado de Zé Trovão (PL-SC), que tem como objetivo dar voz a Bolsonaro em resposta às medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A extrema direita pretende responder em duas frentes: enquanto Rodolfo Nogueira articula um levante com o agronegócio, Zé Trovão trata da aproximação com os caminhoneiros, setores que anteriormente estiveram alinhados ao bolsonarismo.

A mobilização nacional será no próximo dia 3 de agosto, com protestos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, além do pedido de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A manifestação também pede perdão jurídico aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.Em Campo Grande a manifestação marcada para às 10h na Praça do Rádio, tem o vereador Rafael Tavares e Ana Portela entre os entusiastas.

Outros parlamentares

Também publicaram o encontro no Instagram o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), conhecido por defender o direito ao porte de armas. O parlamentar fez questão de destacar a imagem de Bolsonaro com a mão contra a perna, simulando uma arma de fogo.

Repercussão

O ministro Alexandre de Moraes deu o prazo de 24 horas para que os advogados do ex-presidente apresentem explicações sobre o descumprimento das medidas cautelares que proíbem o uso de redes sociais de terceiros.

De acordo com o ministro, o ex-presidente não pode utilizar meios para burlar a restrição, sob pena de revogação das medidas alternativas e decretação da prisão. O esclarecimento foi feito na Ação Penal (AP) 2668, em que Bolsonaro é réu por crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

As restrições foram adotadas na sexta-feira (18) pelo ministro, relator da Petição (Pet) 14129, que apura tentativa de obstrução da Justiça, coação no curso do processo e atentado à soberania supostamente cometidos por Bolsonaro.

** Com informações do STF

