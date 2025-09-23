Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PGR pede condenação de seis réus do Núcleo 2 da trama golpista

Segundo ele, as provas demonstram que os réus coordenaram ações de monitoramento e neutralização de autoridades pública

Agência Brasil

23/09/2025 - 13h30
A Procuradoria-Geral da República (PGR) entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta segunda-feira (22), suas alegações finais na Ação Penal nº 2.693, que julga os réus do chamado Núcleo 2 da trama golpista que buscou interferir nos resultados das últimas eleições presidenciais a fim de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas.

No documento, o procurador-geral, Paulo Gonet, pede a condenação do general da reserva e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes; do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques e do ex-assessor especial de Assuntos Internacionais, Filipe Garcia Martins.

Gonet também pede ao STF que condene o coronel da reserva e ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara; o delegado da Polícia Federal (PF) e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Sousa Oliveira, e a ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, Marília Ferreira de Alencar.

Nas alegações finais, o procurador-geral afirma haver provas suficientes para condenar os seis réus pelos crimes de:

  • organização criminosa armada;
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • tentativa de golpe de Estado;
  • dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Gonet também pediu que seja fixada uma multa para reparação dos danos.

No documento enviado ao STF, o procurador-geral sustenta que as ações praticadas pela “organização criminosa” estão documentadas em conversas por aplicativos de mensagens, além de registros em arquivos eletrônicos.

Segundo ele, as provas demonstram que os réus coordenaram ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas, elaboraram o projeto de decreto que implementaria medidas excepcionais no país e atuaram para dificultar a chegada de eleitores da Região Nordeste aos locais de votação, durante o primeiro turno das eleições de 2022.

Ainda de acordo com Gonet, os acusados do Núcleo 2 não só monitoraram autoridades da República, como elaboraram um plano para matar o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em depoimento ao STF, o próprio general Mário Fernandes admitiu ser o autor do plano que romperia com as estruturas democráticas do país, batizado de Punhal Verde e Amarelo.

“As provas, na realidade, vinculam subjetivamente os acusados à cadeia causal dos atos [que culminaram com o] 8 de janeiro de 2023”, argumentou o procurador-geral, acrescentando que os réus descumpriram deliberadamente com suas atribuições funcionais, principalmente no âmbito da segurança pública, facultando que manifestantes invadissem e depredassem os edifícios-sedes dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

OPINIÃO PÚBLICA

Maioria da população de MS vê exagero na pena estipulada pelo STF a Bolsonaro

Levantamento IPR/Correio do Estado entrevistou 420 pessoas em 10 municípios, nos dias 19 e 20 de setembro deste ano

23/09/2025 08h30

Há 12 dias, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da sentença, o Correio do Estado, em parceria com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas de Campo Grande e de mais nove cidades do interior do Estado.

Conforme o levantamento, realizado nos dias 19 e 20 de setembro, com 420 entrevistados com 16 anos ou mais, 53,10% falaram que a pena foi exagerada, enquanto 32,38% disseram que foi adequada, 10,24% declararam que foi insuficiente, e 4,29% não sabem ou não quiseram responder.

Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro considerada de 4,8 pontos porcentuais para mais ou para menos, o levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado mostra que, dos entrevistados que consideraram a pena exagerada, 60,62% são do sexo masculino e 46,70% do sexo feminino.

Já entre os que disseram que a pena foi adequada, 37,89% são mulheres e 25,91% são homens, enquanto, no caso dos que falaram que foi insuficiente, 10,88% são do sexo masculino e 9,69% são do sexo feminino, e, dos que não sabem ou não quiseram responder, 5,73% são mulheres e 2,59% são homens.

Em relação à idade dos entrevistados, a maioria que achou a pena exagerada tem entre 16 e 24 anos (65,31%), enquanto a maioria no caso dos que consideram a pena adequada tem mais de 70 anos (42,59%) e, entre os que declararam a pena insuficiente, a maioria tem entre 56 e 69 anos (15,38%), entre os que não sabem ou não quiseram responder, a maioria tem entre 16 e 24 horas (8,16%).

ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fresato Barbosa, apesar de alguns dos entrevistados concordarem com a culpa de Bolsonaro, a maioria da população de Mato Grosso do Sul entrevistada (53,10%) considerou a pena de 27 anos e 3 meses exagerada, sugerindo que deveria ser menor.

“Ou seja, mesmo que alguns ainda concordem que o ex-presidente tem culpa, a maioria pensa que ele deveria ter uma pena menor. Somando-se os que acharam a pena adequada (32%) e insuficiente (10%), chega-se a 42%, índice inferior aqueles que a consideraram exagerada”, disse.

Aruaque Barbosa explicou que é possível perceber que a sociedade está muito dividida em relação a esse tema da sentença.

“Aqui, como é um estado conservador, o Bolsonaro tende a ter uma opinião mais favorável. Então, sobre esses 27 anos e 3 meses de prisão, um pouco mais da metade dos sul-mato-grossenses considera a pena exagerada”, apontou.

Para ele, com base nos dados apresentados na pesquisa IPR/Correio do Estado, a percepção predominante no Estado é de que o STF “exagerou na dose” ao aplicar essa condenação.

Política

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

As medidas foram aplicadas nesta segunda-feira, 22, com base na Lei Magnitsky

22/09/2025 23h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelas sanções impostas pelos Estados Unidos a Viviane Barci, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As medidas foram aplicadas nesta segunda-feira, 22, com base na Lei Magnitsky.

Para Gleisi, a decisão representa uma "conspiração contra o Brasil", e os ataques à família de Moraes não cessam.

"A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil não para: agora, o governo Trump aplicou as sanções da Magnitsky a Viviane Barci, mulher do ministro Alexandre de Moraes, como retaliação ao julgamento em que o STF condenou os golpistas. É impressionante: atacam o Judiciário e ainda querem discutir anistia e redução de pena para golpista", escreveu a ministra em uma rede social.

A declaração foi feita após o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar sanções contra Viviane Barci e contra uma empresa ligada à família Moraes, a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, com base na chamada Global Magnitsky Act, legislação norte-americana que permite sanções contra indivíduos acusados de corrupção ou violação de direitos humanos.

Em nota oficial, o Itamaraty também condenou a medida, classificando-a como uma "politização e desvirtuamento na aplicação da lei". O Ministério das Relações Exteriores citou ainda que um dos próprios coautores da legislação, o deputado democrata James McGovern, manifestou-se recentemente contra o uso político da norma.

"Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil não se curvará a mais essa agressão", diz trecho da nota, em referência à tentativa de golpe articulada por Jair Bolsonaro e militares aliados após o resultado das eleições de 2022.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito.

As sanções impõem restrições econômicas aos alvos, incluindo congelamento de bens e bloqueio de contas bancárias nos Estados Unidos ou em instituições com ligação ao sistema financeiro norte-americano. Em julho, o próprio ministro Alexandre de Moraes já havia sido incluído na lista de sancionados sob a mesma lei.

