Política

Política

PL do streaming: Proposta na Câmara gera potenciais distorções de mercado, diz associação

Projeto de regulamentação do segmento no País, em nota publicada nesta segunda-feira, 3

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/11/2025 - 20h00
A Strima, associação que reúne os serviços de streaming Disney+, Globoplay, HBO, Netflix e Prime Video, manifestou "preocupação" com o parecer do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ) sobre o projeto de regulamentação do segmento no País, em nota publicada nesta segunda-feira, 3. De acordo com a organização, a proposta gera "potenciais distorções de mercado".

"A regulamentação proposta nesses termos, além de gerar potenciais distorções de mercado, também não considera o contínuo investimento promovido justamente pelos provedores de serviço de streaming na produção, contratação e licenciamento de obras audiovisuais no Brasil ao longo dos últimos anos", diz o texto.

PL do streaming: Relator fixa taxa máxima de 4% sobre o faturamento anual das plataformas

A proposta, que está na pauta desta semana na Câmara dos Deputados, estabelece que o catálogo de títulos dos serviços de streaming compreenda uma cota de títulos de produtoras brasileiras e que as provedoras sejam incluídas como contribuintes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

A entidade pede "reconsideração" da alíquota de 4% da Condecine-Streaming incidente sobre os serviços de vídeo sob demanda e televisão por aplicação de internet. Nesses serviços, os conteúdos audiovisuais são selecionados pelo provedor e organizados em catálogo ou em programação linear.

Para a organização, houve um aumento da contribuição prevista para esse setor, em comparação com um projeto similar aprovado pelo Senado, relatado pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO), que estabelece 3% de alíquota.

A nota também critica a aplicação de 2% para os serviços de compartilhamento de conteúdos audiovisuais, classificados pelo projeto como as plataformas pelas quais terceiros podem hospedar conteúdos, sem que o provedor seja o responsável pela seleção. Como o percentual é menor para esse segmento, a entidade diz que há "assimetria".

Além disso, a Strima critica a duplicação da cota de conteúdo brasileiro aprovada pelos senadores. De acordo com o parecer de Luizinho, o provedor deve manter no catálogo, de forma contínua, 10% de conteúdos brasileiros. No texto do Senado, previa-se 5%.

Apesar da consideração da Strima de que houve um aumento na alíquota da Condecine, Luizinho diz que houve uma redução da previsão do percentual. O relator anterior da proposta, André Figueiredo (PDT-CE), previa 6% de incidência do Condecine-VOD para provedores não plenos, provedores de TV por aplicação de internet e plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais.

"Alteramos sua alíquota máxima de 6% para 4%, de forma a compatibilizar o fomento com a sustentabilidade econômica dos serviços", diz Luizinho no parecer. O relator também justifica um percentual menor para os serviços de conteúdos compartilhados por terceiros, porque "esses serviços são sustentados pela atividade de criadores de conteúdo, ou influenciadores digitais, que agregam valor para a economia e geram emprego e renda".

SUBIU NO TELHADO?

Federação entre PP e União Brasil pode acabar e prejudicar alianças no Estado

Reunião nesta semana entre as lideranças nacionais dos dois partidos será decisiva para a continuidade da junção

03/11/2025 08h20

No dia 19 de agosto, a União Progressista foi oficializada, garantindo a maior bancada do Congresso

No dia 19 de agosto, a União Progressista foi oficializada, garantindo a maior bancada do Congresso Renato Araújo / Câmara dos Deputados

O desentendimento público entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (RN), pode provocar o fim da Federação União Progressista antes mesmo da homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atrapalhar alianças políticas em Mato Grosso do Sul para as eleições 2026.

Conforme apuração do Correio do Estado, uma reunião marcada para esta semana em Brasília (DF) entre as principais lideranças nacionais dos dois partidos pode selar o fim da federação ou pôr fim às disputas de Caiado e Ciro.

O conflito entre ambos é porque os dois líderes têm planos distintos para o próximo ano, já que Caiado busca viabilizar a candidatura à Presidência da República, enquanto Ciro sinaliza disposição para compor como vice-presidente em uma eventual chapa liderada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Lideranças sul-mato-grossenses de ambos os partidos ouvidas pela reportagem confirmaram que o movimento de rompimento da Federação União Progressista ganhou força após pedido do governador de Goiás, que vem articulando nos bastidores o rompimento da aliança.

Caiado deve se reunir nesta semana com o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e com o vice-presidente da legenda, ACM Neto, para discutir o futuro da aliança. O impasse se agravou após o desentendimento público entre ele e o senador Ciro Nogueira.

O governador de Goiás disse que a federação cria muita cizânia na maioria dos estados, principalmente na Bahia, onde a situação é muito delicada.

Isso porque parte expressiva do PP integra a base do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), enquanto ACM Neto desponta como principal nome da oposição nas eleições de 2026, causando uma rachadura dentro da federação.

Com o apoio de ACM Neto, o governador goiano tem ganhado força para “melar” a federação, ainda mais porque ela ainda não foi homologada pelo TSE.

Porém, ainda de acordo com lideranças sul-mato-grossenses ouvidas pelo Correio do Estado, Ciro Nogueira estaria disposto a sentar para negociar com Caiado e ACM Neto, porém ambos estão arredios a tal possibilidade por interesses pessoais.

O certo é que, no momento, a chance do fim da Federação Progressista é de 50%, portanto, a reunião desta semana será decisiva e o embate, por enquanto, será entre as duplas Ciro Nogueira e Antonio Rueda contra Caiado e ACM Neto.

A esperança das lideranças de Mato Grosso do Sul é de que Ciro e Rueda estejam firmes em não deixar a Federação Progressista ruir antes mesmo de ser homologada pela Justiça Eleitoral.

No caso de a ruptura ser insolúvel, os dois partidos no Estado terão sérios problemas, pois, diferentemente de outras unidades federativas, em Mato Grosso do Sul, PP e União Brasil já estão praticamente com as chapas para deputados federais e estaduais montadas, faltando poucos nomes para fechar.

Com o provável fim da federação, as duas principais lideranças, a senadora Tereza Cristina (PP) e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), terão de começar do zero, e Rose pode ser a mais prejudicada, afinal, já está tudo pronto para a candidatura dela à Câmara dos Deputados.

Do lado do PP, o maior afetado pode ser o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro, que já se declarou pré-candidato ao Senado, mas, com o fim da federação, terá mais dificuldades para se viabilizar politicamente.

*SAIBA

A federação partidária União Progressista foi oficializada no dia 19 agosto deste ano durante encontro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). A federação soma 109 deputados federais e 15 senadores, com a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado.

Além disso, tem seis governadores, cerca de 1.400 prefeitos e 12 mil vereadores. A União Progressista terá orçamento de quase R$ 1 bilhão de fundo eleitoral (R$ 536,5 milhões do União Brasil e R$ 417,2 milhões do PP).

Política

ADPF das Favelas: Moraes determina preservação de elementos relacionadas à megaoperação do Rio

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das prova

02/11/2025 13h30

Ministro do STF, Alexandre de Moraes

Ministro do STF, Alexandre de Moraes Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes determinou neste domingo a "preservação e documentação rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à execução da megaoperação policial da semana passada, no Rio de Janeiro, contra facção criminosa.

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das provas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deverá ser intimado para garantir o respeito à decisão.

Moraes é o relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas. A decisão deste domingo atende a pedido da Defensoria Pública da União. A operação resultou em pelo menos 120 pessoas mortas.

Audiências

Moraes estará no Rio amanhã, em uma série de audiências com autoridades do Estado para colher informações sobre a operação. Entre elas, estão reuniões com o governador Cláudio Castro, às 11h, e com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), às 18h.

As reuniões foram agendadas no âmbito da determinação de Moraes, da última quarta-feira, 29, para que Cláudio Castro preste informações sobre o cumprimento das diretrizes adotadas pela Corte na operação policial.

Além disso, hoje, Moraes designou audiência conjunta, na próxima quarta-feira, 5, às 10h, na Sala da Primeira Turma do STF, com diversos órgãos e entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos; a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Instituto Anjos da Liberdade; e a Associação Direitos Humanos em Rede - Conectas.

Os órgãos e entidades listados na decisão deverão indicar seus representantes à chefia de Gabinete até as 15h de terça-feira, 4

Na chamada ADPF das Favelas, o Supremo determinou, em abril deste ano, uma série de regras para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. A corte determinou a necessidade imperiosa de preservação de quaisquer vestígios relacionados à materialidade de operações policiais com vítimas fatais, bem como de execução de perícia efetiva e independente.

Na ocasião, as medidas foram classificadas como "malditas" por Castro e, segundo o governador, são responsáveis pelo avanço do crime organizado.

