PL, Partido de Bolsonaro, expulsa Yury do Paredão, deputado que fez o 'L'

SOB NOVA DIREÇÃO

O deputado federal tucano também é o pré-candidato do partido para concorrer à Prefeitura da Capital no próximo ano

Pré-candidato do PSDB para disputar a prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano, o deputado federal Beto Pereira deve assumir, no próximo mês, a presidência da Executiva municipal do partido na Capital.



Em conversa com o Correio do Estado, o parlamentar informou que a convenção municipal deve ser realizada no próximo dia 2 de setembro e será candidatura única.



“Vamos ter uma chapa de consenso e eu vou encabeçar”, informou Beto Pereira, que dá mais um passo para consolidar ainda mais sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande.



Além disso, à frente da Executiva municipal do PSDB, caberá ao deputado federal montar a chapa de vereadores. Procurado pela reportagem, o atual presidente municipal do partido, deputado estadual João César Mattogrosso, confirmou que a legenda está trabalhando para que seja uma chapa de consenso, mas que ainda não está definida.



“A tendência é que seja uma chapa de consenso encabeçada pelo Beto Pereira. Porém, ainda não paramos para definir a composição da chapa, bem como a data para a realização da convenção municipal”, declarou João César Mattogrosso.

Apoio

Durante o 4º encontro dos “Diálogos Tucanos”, que está percorrendo o Brasil para rediscutir o futuro da legenda, realizado na sede do PSDB de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande (MS), no dia 8 de julho, a pré-candidatura de Beto Pereira a prefeito da Capital nas eleições municipais de 2024 ganhou ainda mais força.



O presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido, declararam apoio ao nome do parlamentar para disputar a Prefeitura Municipal de Campo Grande.



“O Beto é a cara que o PSDB quer para a política, pois se trata de uma alternativa equilibrada em um cenário polarizado entre a direita e a esquerda. Ele já é o pré-candidato aqui em Campo Grande e, a partir de agora, no restante do País vamos ter o programático e o pragmático para ter estratégias de viabilidade, não apenas para candidaturas de prefeituras e vereadores, mas já projetando 2026, quando acontecem as eleições para presidente da República, governadores e legisladores. Vamos definir, onde tem a viabilidade e vamos concentrar esforços”, afirmou Eduardo Leite.



Já o governador Eduardo Riedel aproveitou seu discurso para uma plateia lotada de tucanos para também reforçar seu apoio à pré-candidatura de Beto Pereira a prefeito de Campo Grande. “Conte comigo para andar junto com você para gente discutir Campo Grande e ter uma candidatura competitiva, forte, que sabe de Campo Grande deseja e quer. E nós seremos parceiros nessa caminhada”, declarou.

Assine o Correio do Estado