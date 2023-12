A posse da senadora Soraya Thronicke na presidência do Podemos de Mato Grosso do Sul, realizada no dia 5, em Campo Grande, oficializou um novo projeto político que está sendo construído pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e que foi iniciado em junho, já de olho nas eleições municipais do próximo ano.

Trata-se da utilização do partido como o impulsionador de uma concepção municipalista do governador, que terá como um dos seus articuladores políticos o atual titular da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), deputado estadual licenciado Pedro Caravina (PSDB), já pensando na campanha de reeleição ao Executivo de Mato Grosso do Sul em 2026.

Segundo o Correio do Estado apurou, Soraya recebeu um grande apoio dos tucanos Riedel e Caravina para reformular e estruturar o Podemos em MS, uma vez que, em nível nacional, o partido tem um Fundo Partidário considerável, o qual nas eleições de 2022 foi de R$ 213 milhões, valor muito próximo ao do próprio PSDB no mesmo período (R$ 317 milhões), por exemplo.

Além disso, conforme a reportagem levantou, nos municípios do interior do Estado, o partido também poderá agrupar aliados do governador que não se encaixaram em legendas como o PP e o PSDB, já amplamente ocupadas nos diretórios e nas prefeituras, e com caciques no comando, como a senadora Tereza Cristina e Marco Aurélio Santullo, no caso do PP, e o ex-governador Reinaldo Azambuja e Sérgio de Paula, no PSDB.

O Correio do Estado conferiu que os partidos aliados (leia-se PSDB, PP e MDB) já sabem da chegada do Podemos à base municipalista de Riedel.

Ainda, pelo menos por enquanto, não há restrições para que essas três legendas – inclusive o próprio Podemos – possam se enfrentar em cidades menores sem o risco de rompimento político no projeto de 2026, que será a reeleição do atual governador.

A princípio, de acordo com o que a reportagem verificou de informações, Soraya Thronicke será a articuladora do Podemos de MS com o diretório nacional, enquanto Pedro Caravina assumirá a missão em nível estadual, contribuindo com a montagem de chapas tanto na majoritária quanto na proporcional para as eleições municipais de 2024.

Os novos rumos do Podemos no Estado foram costurados pelo próprio governador Eduardo Riedel com as lideranças nacionais da sigla, que são a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido;

o pastor Everaldo, vice-presidente nacional; o senador Rodrigo Cunha; o secretário-geral do diretório nacional, Luiz França; e a presidente do Podemos Mulher nacional, Márcia Pinheiro.

POSSE

Na cerimônia de posse da senadora Soraya Thronicke como presidente estadual do Podemos, evento realizado no Novotel, na Capital, essa nova formatação do partido ficou bem clara com as participações de Riedel e Caravina. Além disso, a própria presidente nacional do Podemos deixou isso transparecer em seu discurso durante o ato político.

“Muito feliz em ver mais uma líder do Podemos tomando sua devida posse. Parabenizo a senadora Soraya pelo trabalho e, principalmente, por assumir um compromisso que, para mim, é honrado: [ser] presidente estadual do Podemos de Mato Grosso do Sul. Meu respeito e minha admiração pela sua trajetória e parceria no nosso partido”, disse Renata Abreu, ressaltando a presença do governador ao evento.

Outro que deixou isso bem claro foi Riedel. “Desde o início do mandato, a senadora Soraya sempre sentou conosco e falou: ‘Governador, eu queria trabalhar pela habitação, queria trabalhar pela saúde. Como nós podemos fazer parceria?’. E essa é a palavra-chave para o resultado de qualquer ambiente político, seja com o município, seja com a bancada federal, seja com a Assembleia Legislativa, seja com os Poderes. Nós não construímos nada sozinhos. E quando a senadora Soraya coloca à disposição o mandato dela por Mato Grosso do Sul, vai encontrar no governo do Estado um parceiro para ajudar vereadores, vereadoras, municípios, para que a gente construa o resultado para a sociedade sul-mato-grossense”, declarou.

Soraya também não escondeu a aproximação. “Eu quero aqui só agradecer e dizer que uma nova etapa começa. Tudo o que ficou para trás, gratidão. Muito obrigada à família Podemos, que hoje me acolhe, e tenham em mim e no grupo que chega para se unir muito trabalho, muita vontade de fazer e acontecer. E ninguém tem tempo para briga e confusão, porque o sul-mato-grossense não pode esperar. E que nessa parceria com o governo do Estado [estamos] firmes aqui, porque esse governo é ponta firme mesmo. Eu tenho orgulho”, discursou.