Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DESDOBRAMENTOS

Políticos de MS debatem 'briga' entre Camila Jara e Nikolas Ferreira

Momento aconteceu na Câmara dos Deputados após mais de 30 horas de obstrução dos trabalhos no plenário por parte da oposição

Leo Ribeiro e Tamires Santana

Leo Ribeiro e Tamires Santana

07/08/2025 - 13h13
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após as imagens da sessão realizada na Câmara dos Deputados de quarta-feira (06) tomar as redes sociais, e das acusações de Nikolas Ferreira (PL-MG) de ter sido agredido por Camila Jara (PT-MS), parlamentares sul-mato-grossenses vieram à público para debaterem o ocorrido. 

Na manhã desta quinta-feira (07), a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral (PSDB), esteve em Campo Grande, convidada para seminário de discussão do Plano Nacional de Educação (PNE), reunindo uma série de parlamentares no aeroporto da Capital de Mato Grosso do Sul. 

Presente na ocasião na manhã de hoje (07), o deputado federal conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", Rodolfo Nogueira, comentou a confusão ocorrida e disse ter acionado o conselho de ética. 

"O partido, pelo líder, vai protocolar um pedido de ética. Mas ele não caiu, ele tomou um murro... no saco. A Camila deu um murro no saco dele, foi o que o Nikolas disse para nós ontem a noite", afirmou Rodolfo.

Enquanto isso, na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Wilson Lands usava o tempo de fala de lideranças em nome do partido Avante para abordar o assunto, dizendo que o Brasil atualmente "pega fogo" em relação à política e "ideologias de ambos os lados". 

"Tenho visto alguns personagens, principalmente algumas lideranças de MS, deputada federal... queria ver essa energia toda para trazer verbas e lutar para trazer infraestrutura para a Capital. A gente precisa começar a lutar mais pelo povo, porque ano que vem vocês batem na porta do campo-grandense", argumentou. 

Já o vereador petista Landmark, por sua vez, apresentou moção de apoio à deputada Camila Jara, dizendo que ela já defendeu o diálogo, democracia e os direitos do povo, classificando a deputada como uma parlamentar digna que merece o total respeito do Brasil e do Mato Grosso do Sul. 
 
"Já temos inclusive indícios de que se jogou no chão, porque um deputado não aguentar ali naquele momento de desespero e criar uma situação... eles são acostumados a fazer fake news. É um verdadeiro absurdo que meia dúzia de deputados paralisando os trabalhos em Brasília contra o povo", expôs ele.

Porém, tal moção foi classificada pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas "Papy", como "intempestiva" e não pôde ser apreciada por ter dado entrada na Casa de Leis às 10h30 desta quinta-feira, o que não impede que ela volte à plenário em uma próxima sessão. 

Camila em Campo Grande

Camila classificou hoje o momento como "um triste episódio da democracia brasileira", apontando esforços para aprovação do imposto de renda e assuntos que ficam encobertos por essa espécie de "cortina de fumaça", 

"Felizmente a gente conseguiu tirar eles de maneira pacífica e tinha um acordo para que todos os deputados que cometeram essa agressão invadiram o plenário e não deixaram a gente conseguir trabalhar se retirassem da mesa. E eles não se retiraram e ficaram impedindo a passagem dos parlamentares o acesso ao presidente Hugo Mota", explica ela. 

Conforme a deputada, nesse momento as mulheres decidiram subir para tentar conversar com o presidente da Casa, enquanto os manifestantes presentes fecharam um cordão.

"Me posicionei do lado do Hugo e começou as provocações de baixo, de cima, o empurro e empurra... nessa hora que estava todo mundo aplaudindo, o Nikolas me deu uma cotovelada e aí eu empurrei ele de volta e acho que ele desequilibrou na hora que o Hugo levantou com a cadeira e foi isso que aconteceu", complementou.

Relembre

Vale lembrar que, tal momento aconteceu após mais de 30 horas de obstrução do plenário por parte da oposição, enquanto parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da presidência da Câmara para pressionar pela inclusão imediata do projeto que amplia a anistia a manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Tabata também chegou a cometar o ocorrido na Câmara dos Deputados na noite de ontem (06), dizendo que estava presente e que saiu do plenário "extremamente envergonhada e decepcionada". 
 
"É muito fácil, num Brasil polarizado como o nosso, você ver cor partidária e ideológica em tudo, achar que é tudo um grande embate. 'Ah, o Trump tá atacando o Brasil por conta do Bolsonaro', não, ele é um líder autoritário que está atacando o nosso país defendendo interesses de empresa americana", disse.

Para ela, não é possível combater tais afrontas e defender o agronegócio e a indústria brasileira enquanto o parlamento estiver dividido e enfraquecido. 

"Aquela cena que a gente viu ontem, parlamentar cheio de esparadrapo, aquilo não é um circo. Ao invés de usar a palavra, obstruindo... a imagem que me vinha à cabeça era de menino pequeno, que quando perde o jogo sai correndo com a bola", completou.

Esse grupo manifestante se recusava a liberar os trabalhos até que a proposta fosse pautada e, nas redes sociais,  o deputado afirmou ter sido agredido por Camila Jara. "A esquerda age assim: te agride quando ninguém está vendo”, disse Nikolas, em postagem, acrescentando que o esbarrão foi intencional.

Em nota, a deputada negou as acusações e, segundo ela, disse que houve um esbarrão, mas que não foi proposital e que aconteceu durante uma confusão generalizada.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão.

 A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

**(Colaborou Glaucea Vaccari)

 

Assine o Correio do Estado

veja vídeo

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

Deputada disse que esbarrão não foi intencional e citou ter 1,60 de altura e estar em tratamento de câncer para negar agressão

07/08/2025 10h44

Compartilhar
Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acusa a deputada federal Camila Jara (PT-MS) de agredi-lo durante sessão legislativa para desobstrução do plenário, na noite dessa quarta-feira (6), na Câmara dos Deputados. A deputada sul-mato-grossense nega as agressões.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o deputado, que estava atrás do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cai ao chão. Camila Jara estava ao lado e foi acusada de ter empurrado Nikolas propositalmente.

Nas redes sociais, o deputado afirmou ter sido agredido por Camila Jara. "A esquerda age assim: te agride quando ninguém está vendo”, disse Nikolas, em postagem, acrescentando que o esbarrão foi intencional.

A deputada, por sua vez, negou as acusações em nota.

Segundo ela, houve um esbarrão, mas que não foi proposital e que aconteceu durante uma confusão generalizada.

Na nota, a deputada sul-mato-grossense afirma que um grupo de parlamentares se apoderou da mesa da presidência da Casa, exigindo que o projeto de anistia fosse pautado e, mesmo com a chegada de Hugo Motta, se recusaram a ocupar seus lugares no plenário, o que gerou a confusão.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão", diz a nota.

"A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

Por fim, ela afirma que reagiu ao empurra-empurra "da mesma forma que qualquer mulher reagiria em um tumulto, quando um homem a pressiona contra a multidão".

"Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada, como alardeado nas redes sociais por publicações direcionadas", esclarece a deputada.

Devido ao episódio, com repercussão nas redes sociais, Camila Jara diz que passou a sofrer perseguição e acionou, nesta quinta-feira (7), a Polícia Legislativa para garantir sua segurança. A escolta policial será solicitada também em Mato Grosso do Sul durante atividades parlamentares da deputada no Estado.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) também se manifestou por meio de nota, dizendo que Camila Jara não ficará impune e que será denunciada por agressão.

"O PL entrará com uma representação contra Camila Jara", disse.

 

Ocupação

A confusão entre Nikolas e Camila ocorreu após mais de 30 horas de obstrução do plenário por parte da oposição.

Ao longo do dia, parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da presidência da Câmara para pressionar pela inclusão imediata do projeto que amplia a anistia a manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O grupo se recusava a liberar os trabalhos até que a proposta fosse pautada.

AVALIAÇÃO

Trabalhos da Assembleia Legislativa têm a aprovação de 71,62%, aponta pesquisa

O levantamento foi realizado no período de 22 de julho a 1º de agosto, com 1.611 eleitores, distribuídos em 53 municípios

07/08/2025 08h00

Compartilhar
Entrada da Assembleia Legislativa de MS, no Parque dos Poderes

Entrada da Assembleia Legislativa de MS, no Parque dos Poderes Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores, em 53 municípios de Mato Grosso do Sul, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, apontou que os trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) têm a aprovação de 71,62% da população e a desaprovação de 28,38%.

Na estratificação dos dados, em Campo Grande, a aprovação (ótima e boa) da Casa de Leis foi de 13,27% e, no interior, chegou a 30,18%, enquanto o índice de quem considera regular (aprova) ficou em 45,29% na Capital e em 9,48% no interior.

Já com relação à desaprovação (ruim e péssima), a Assembleia Legislativa o índice alcançou 27,29% em Campo Grande e 12,66% no interior, enquanto o índice de quem considera regular (desaprova) atingiu 14,15% na Capital e 9,48% no interior.

Além disso, de acordo com a pesquisa Correio do Estado/Ipems, a Casa de Leis obteve avaliação regular (aprova) de 46,91% dos entrevistados avaliação ótima ou boa de 24,71%, avaliação ruim ou péssima de 17,40% e avaliação regular (desaprova) de 10,98%. 

Na estratificação dos dados, na Capital, a Assembleia Legislativa conseguiu avaliação ótima de 0,29% e, no interior, de 5,45%, enquanto a avaliação boa foi de 12,98% na Capital e de 24,73% no interior. O índice da avaliação regular (aprova) atingiu 45,29% na Capital e 47,68% no interior.

Entrada da Assembleia Legislativa de MS, no Parque dos Poderes

A avaliação regular (desaprova) da Casa de Leis chegou a 14,15% na Capital e a 9,48% no interior, enquanto a avaliação ruim na Capital foi de 7,52% e no interior, de 4,57%. O índice da avaliação péssima ficou em 19,78% na Capital em  8,10% no interior.

O levantamento Correio do Estado/Ipems tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados na amostra.

Análise

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, explicou que a gestão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), fez com que a Casa de Leis desse um salto de qualidade no atendimento à população, e o reflexo disso pode ser constatado na pesquisa.

"Nesse levantamento do Correio do Estado/Ipems, ficou bem claro que a Assembleia Legislativa está muito bem avaliada, obtendo índices extraordinários de avaliação administrativa. A aprovação de seus trabalhos passou de 70% em todo o território sul-mato-grossense", reforçou.

Para Lauredi Sandim, graças à atuação do presidente Gerson Claro e dos demais integrantes da Mesa Diretora, aliada à votação de matérias importantes para a sociedade como um todo, a Casa de Leis está colhendo bons frutos.

Composição

A atual composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa tem o deputado estadual Gerson Claro como presidente, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) como primeiro-vice-presidente, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) como segundo-vice-presidente e a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) como terceira- vice-presidente.

Além disso, também fazem parte da Mesa Diretora da Casa de Leis o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), como primeiro-secretário, o deputado estadual Pedro Kemp (PT), como segundo-secretário e o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), como terceiro-secretário.

Os demais parlamentares da Assembleia Legislativa: são Jamilson Name (PSDB), Lia Nogueira (PSDB), Pedro Caravina (PSDB), Junior Mochi (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Gleice Jane (PT), Zeca do PT, Coronel David (PL), João Henrique Catan (PL), Neno Razuk (PL), Londres Machado (PP), Lidio Lopes (sem partido), Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB), Antonio Vaz (Republicanos), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União Brasil).

O diretor do Ipems lembrou que a Mesa Diretora fez melhorias na Assembleia Legislativa, como a entrega do novo refeitório para os servidores, com capacidade para 70 pessoas, e a construção de um estacionamento vertical, que vai ser inaugurado em breve, além da abertura de licitação para um novo plenário, que triplicará a capacidade atual.

"Enfim, são muitas melhorias feitas e anunciadas pela Mesa Diretora para melhor atender as pessoas que procuram a Casa de Leis. Portanto, essas ações positivas refletem na boa avaliação da Assembleia Legislativa", assegurou.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 1 dia

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

3

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 23 horas

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

4

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 5 horas

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

5

Criança de 10 anos é encontrada morta com pescoço enroscado em rede
naviraí

/ 1 dia

Criança de 10 anos é encontrada morta com pescoço enroscado em rede

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 16 horas

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Lei do Superendividamento