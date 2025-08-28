Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

POLÍTICA

Pollon aciona STF para anular aprovação da PL da Adultização

PL visa proteger crianças e adolescentes contra a adultização, mas, de acordo com Pollon, a medida não passa de um "projeto cheio de brechas e cláusulas abertas não protege ninguém"

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/08/2025 - 17h30
Deputado federal de Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon (PL), se posicionou contra a aprovação da PL da Adultização, nesta quinta-feira (28), em suas redes sociais.

PL da Adultização Projeto de Lei nº 2.628/2022 é uma medida que visa proteger crianças e adolescentes contra a adultização, que é a exposição precoce a conteúdos e comportamentos inadequados para a idade.

Mas, de acordo com Pollon, a medida não passa de um "projeto cheio de brechas e cláusulas abertas não protege ninguém, só dá ao Lula uma caneta para decidir o que quiser". De acordo com ele, o PL não se trata de "adultização" e sim de "censura".

"Eu não aceito! Esse PL não tem nada de "adultização", ele é, na verdade, um projeto de censura. Já vimos essa hipocrisia: ora usam a pandemia, ora usam as crianças, sempre para criar comoção e abrir espaço para desvios e controle social. Estão tentando empurrar o Brasil para a CENSURA!", disse Pollon, em suas redes sociais.

Apesar de sempre atacar/criticar o Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado recorreu ao STF e entrou com um mandado de segurança no Supremo para anular a aprovação do regime de urgência do projeto de lei.

Pollon argumentou que, de acordo com o regimento da Câmara dos Deputados, deveria ter sido criada uma Comissão Especial para análise do projeto Lei 2.628/2022.

Além disso, denunciou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta "atropelou o processo", pois trouxe o pedido para "votação em regime de urgência e o aprovou em menos de cinco segundos, pegando todos de surpresa, não dando nem a chance de falar".

O deputado disse que ainda tentou realizar a votação nominal para o regime de urgência, mas Hugo Motta desrespeitou o pedido de votação nominal feito pela oposição.

PL DA ADULTIZAÇÃO

PL da Adultização Projeto de Lei nº 2.628/2022 é uma medida que visa proteger crianças e adolescentes contra a adultização, que é a exposição precoce a conteúdos e comportamentos inadequados para a idade.

O objetivo é combater a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos e situações que deveriam ser restritos a adultos, de modo a impedir que a criança exponha sua imagem em ambientes digitais ou tenha acesso à plataformas de uso exclusivo a adultos.

As principais medidas do projeto para evitar que crianças sejam expostas são:

  • Pais e responsáveis devem monitorar e controlar a navegação de seus filhos na internet
  • Plataformas devem bloquear a veiculação de conteúdos inadequados para crianças
  • Evitar interação/conversas diretas entre adultos e menores para evitar exploração
  • Pais podem definir tempo de uso para seus filhos na internet
  • Perfis de crianças e adolescentes deverão estar vinculados às contas de seus responsáveis
  • As plataformas digitais deverão ter mecanismos de verificação da idade dos usuários mais eficaz, visto que atualmente a idade é preenchida por autodeclaração, ou seja, qualquer um pode mentir sua verdadeira idade
  • Empresas que não cumprirem as normas estarão sujeitas a penalidades, como multas e suspensão de atividades

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 20 de agosto e pelo Senado Federal em 27 de agosto de 2025.

O assunto viralizou nas redes sociais após Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo, no dia 9 de agosto, denunciando o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de pessoas menores de 18 anos e alertando para riscos de exposição infantil nas redes sociais.

Política

Tarifaço deve zerar exportação de máquinas do País aos EUA em setembro, diz diretora da Abimaq

27/08/2025 21h00

Trump anunciou taxação de produtos do Brasil em 50%

Trump anunciou taxação de produtos do Brasil em 50% Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A sobretaxa dos Estados Unidos a produtos brasileiros deve levar as empresas de máquinas a parar de exportar para o mercado norte-americano a partir de setembro, segundo a diretora de competitividade, economia e Estatística da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Cristina Zanella.

"A gente está vendo o agravamento da desaceleração (nas vendas) por causa das tarifas extras de 40% sobre máquinas e equipamentos anunciadas pelo governo Trump (que se somam à taxa mínima de 10%). Vai ter impacto principalmente a partir do próximo mês em exportações. Elas devem tender a zero para aquele mercado. Houve perda grande de competitividade por causa da sobretaxa", disse Zanella em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27.

Os Estados Unidos recebem aproximadamente 26% das exportações de máquinas do Brasil, o que equivale a aproximadamente US$ 300 milhões mensais, de acordo com dados da Abimaq.

Zanella também descartou uma grande melhora na competitividade dos produtos brasileiros em função da decisão do governo dos Estados Unidos de taxar qualquer produto com aço ou alumínio sob os termos da Seção 232 da Lei de Expansão Comercial americana, que permite tarifas específicas a produtos para promover a segurança nacional.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), havia dito na semana passada que isso deixaria os produtos brasileiros com uma desvantagem relativamente menor, mas Zanella ressaltou que, ainda assim, será muito difícil concorrer com outros fornecedores de máquinas dos Estados Unidos

"Quando se olha para todas as sobretaxas anunciadas, o Brasil tem uma das maiores, só tem a Índia de equivalente. Se a gente pega a proporção da máquina, aquela que não é especificamente relacionada ao aço e ao alumínio vai ser taxada pela tarifa recíproca. Vai diminuir a diferença (em relação a outros países, exceto a Índia) por causa da proporção de aço e alumínio, mas produtos dos EUA, Canadá e México têm tarifa zero", acrescentou

O efeito das medidas de socorro ao setor

Todas as medidas anunciadas pelo governo para conter os prejuízos das tarifas dos Estados Unidos são importantes e ajudam a mitigar os problemas trazidos pelas sobretaxas, afirmou Zanella.

Ela destacou o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra). O programa devolve aos exportadores parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, na forma de crédito tributário.

O plano do governo é antecipar os efeitos da reforma tributária, que entrará em vigor em 2027, desonerando a atividade exportadora aos Estados Unidos. Sob o plano de contingência do governo, o porcentual de imposto que será devolvido às empresas que exportarem aos EUA aumenta em 3 pontos porcentuais. Assim, grandes e médias empresas passam a contar com até 3,1% de alíquota, e micro e pequenas, com até 6%. As novas condições valerão até dezembro de 2026.

Zanella, porém, afirma que a proposta seria mais eficaz se fosse mais abrangente do que o anunciado. "Anúncio foi de que o crédito seria dado somente para empresas que exportam aos EUA. Provavelmente as empresas vão deixar de exportar. O que a gente espera é que governo coloque o Reintegra para todos os exportadores, independentemente do mercado em que atua, porque consegue dar competitividade para atuar em qualquer outro mercado do mundo", afirmou.

As medidas de estímulo à 'Indústria 4.0'

Sobre as linhas de financiamento anunciadas recentemente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o desenvolvimento da Indústria 4.0, a Abimaq ainda não tem estimativas sobre o impacto do programa. No entanto, considera que o efeito pode ser menos positivo do que aparenta.

"A expectativa é que haja substituição de investimentos com taxa (de juros) mais alta por outra mais baixa, que é o que está sendo oferecido agora. Vai ter pouco reflexo no resultado geral. Se fossem agregar investimentos, o que é pouco provável, os R$ 12 bilhões em recursos conseguiriam suprir com folga o que a gente venderia para os EUA. Mas o receio é que os investimentos sejam substituídos, não adicionados. Empresas que já iriam investir com taxa de 20% a 22% vão conseguir investir com taxa menor", afirmou.

Receita da indústria de máquinas cresceu 7,3% em julho

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos encerrou julho com uma receita líquida total de R$ 26,716 bilhões. Este valor representa um aumento de 0,3% em relação a junho e um crescimento de 7,3% comparado a julho do ano passado. Nos 12 meses até julho, o setor acumulou um aumento de 7,4% na receita

No mercado interno, a receita líquida foi de R$ 19,700 bilhões, indicando uma retração de 5,1% em relação ao mês anterior. No entanto, o desempenho anual foi positivo, com um crescimento de 14,5%.

O consumo aparente somou R$ 36,374 bilhões, registrando um crescimento de 1,2% em relação ao mês anterior e de 8,9% em relação a julho do ano passado.

No cenário internacional, as exportações de julho contabilizaram US$ 1,269 bilhão, ou 20,7% a mais em relação a junho, mas uma queda de 4,8% na comparação com julho de 2024.

As importações somaram US$ 2,905 bilhões, com um crescimento de 11,3% em relação ao mês anterior e 8,6% na comparação anual. O saldo da balança comercial do setor em julho foi negativo, com um déficit de US$ 1,636 bilhão.

Em termos de emprego, o setor tinha 424,903 mil funcionários no final de julho, marcando um aumento de 1,1% em relação a junho e de 9,1% em comparação com julho de 2024.

Carteira de pedidos

A carteira de pedidos cresceu 0,6% em julho, após recuar 2,7% em junho. "Houve melhora nas carteira dos setores relacionados aos fabricantes de bens de consumo, obras de infraestrutura e componentes", disse a Abimaq em relatório. O setor está com carteira de pedidos igual à de dezembro de 2024, mas inferior em 1,2% à observada em julho do mesmo ano.

O nível de utilização da capacidade instalada cresceu 0,1% em relação a junho ao atingir 78%, valor 2,5% superior ao do mesmo mês de 2024. Em média o setor atuou em 2025 com 77,6% da sua capacidade, 3,4 pontos porcentuais acima do nível de 2024 (74,2%).

Máquinas agrícolas

O segmento de máquinas e implementos agrícolas registrou receita líquida total de R$ 6,624 bilhões, um aumento de 4,7% em relação ao mês anterior e 7,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, o crescimento acumulado foi de 5,5%.

A receita líquida interna somou R$ 5,847 bilhões, registrando aumento de 5,1% ante junho e de 10,9% comparado a julho do ano passado.

No comércio exterior, as exportações de máquinas agrícolas totalizaram US$ 140,71 milhões, caindo 7,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. As importações ficaram em US$ 102,48 milhões, recuo de 13,5% na mesma comparação.

Política

TCU vê imprecisão em cálculo sobre antecipação de recebíveis da desestatização da Eletrobras

Para a Corte de Contas, cabe a adoção de providências necessárias para "prover maior robustez aos futuros estudos que fundamentarem políticas setoriais de alto impacto"

27/08/2025 20h00

TCU

TCU Divulgação

Continue Lendo...

O Tribunal de Contas da União (TCU) atendeu parcialmente a uma representação que alegou possível "erro grosseiro" da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e do Ministério de Minas e Energia (MME) em cálculo de viabilidade da antecipação de recebíveis provenientes da desestatização da Eletrobras.

O TCU decidiu por dar ciência à CCEE e ao MME acerca de "falhas de imprecisão nos dados utilizados para o cálculo inicial do benefício".

Para a Corte de Contas, cabe a adoção de providências necessárias para "prover maior robustez aos futuros estudos que fundamentarem políticas setoriais de alto impacto".

A discussão foi iniciada na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), quando o diretor Fernando Mosna apontou que a operação para pagamento dos empréstimos que impactavam na conta de luz teve ganho financeiro estimado inicialmente em R$ 500 milhões, em vantagem referente à economia com juro e que seria convertido em descontos tarifários.

Porém, após posterior análise, o valor final desse benefício foi calculado em cerca de R$ 46,5 milhões, cerca de 11 vezes menor que o inicialmente estimado. Isso representa uma redução média de apenas 0,02% no efeito tarifário para o consumidor.

Na prática, o governo viabilizou no ano passado a antecipação de recebíveis provenientes da desestatização da empresa Eletrobras e direcionou os recursos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Com isso, houve a quitação antecipada dos empréstimos da "Conta Covid" e da "Conta Escassez Hídrica", que estavam sendo pagos pelos consumidores. A representação, apreciada nesta quarta-feira, foi formulada pelo senador Rogério Marinho.
 

