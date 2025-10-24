Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ELEIÇÕES 2026

Pollon lança esposa como deputada e vai desafiar Azambuja para disputar governo

Naiane Bittencourt tem aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do ex-governador para ser pré-candidata pelo PL

Daniel Pedra

Daniel Pedra

24/10/2025 - 08h40
Em rota de colisão com o presidente estadual do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, por insistir em sair candidato a governador pelo partido nas eleições do próximo ano, o deputado federal Marcos Pollon (PL) deu mais um passo para agravar ainda mais sua situação dentro da atual legenda.

Na noite de ontem, ele tornou público nas suas redes sociais que a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, indicou a esposa dele, Naiane Bittencourt, presidente estadual do PL Mulher, como pré-candidata a deputada federal no pleito de 2026 pelo partido.

Diante disso, está praticamente sacramentada a desistência de Pollon de disputar a reeleição a deputado federal, função pela qual foi eleito em 2022 com 103.111 votos, sendo o candidato mais votado para o cargo em Mato Grosso do Sul.

Assim, ele está livre para tentar viabilizar a pré-candidatura a governador do Estado, indo de encontro ao que está alinhado por Azambuja com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), ou seja, que o ex-governador só aceitou assumir o PL em Mato Grosso do Sul com a garantia que de o partido vai apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

Portanto, para bom entendedor, Pollon terá de procurar uma nova legenda para concretizar o sonho de disputar a eleição para governador em 2026.

Procurado pelo Correio do Estado, o deputado federal informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não abre mão de concorrer ao cargo de governador do Estado no próximo ano.

“O deputado federal Marcos Pollon reforçou sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul”, declarou a assessoria de imprensa.

Já o presidente estadual do PL disse à reportagem que o projeto do partido para as eleições de 2026 é de não lançar candidatura própria para governador para apoiar a reeleição de Eduardo Riedel. 

“Se ele [Pollon] quiser continuar com a pretensão, terá de procurar outro partido, o nosso projeto é reeleger o governador Eduardo Riedel”, afirmou.

A respeito da esposa do deputado federal ser pré-candidata a uma cadeira na Câmara dos Deputados, Azambuja vê com bons olhos.

“A Naiane é um ótimo nome para disputar uma das oito vagas para deputada federal por Mato Grosso do Sul pelo PL. Inclusive, ela me ligou de Brasília [DF] quando a Michelle Bolsonaro fez a indicação do nome dela, e eu disse que ela pode contar com o meu aval também”, comentou.

A rusga de Pollon com a entrada de Azambuja no PL começou no ano passado, quando Bolsonaro convidou o ex-governador para ingressar no partido em troca de apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) ao cargo de prefeito de Campo Grande.

Pollon entendia que o PL tinha de lançar candidatura própria ao cargo, e não fazer aliança com os tucanos.

Neste ano, durante ato pró-anistia do ex-presidente, o deputado federal voltou a criticar a chegada de Azambuja, com direito a um discurso em cima do caminhão de som.

Ele também não participou do ato de filiação de Azambuja no PL, ignorando até a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, causando um clima ruim dentro do partido.

MADRINHA

Na tarde desta quarta-feira, direto de Brasília, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro lançou a pré-candidatura de Naiane Bittencourt para deputada federal por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. 

“Minha menina Naiane Bittencourt aceitou um novo desafio em Mato Grosso do Sul”, postou Michelle Bolsonaro.

O convite foi feito durante reunião na capital federal entre Michelle Bolsonaro, Naiane Bittencourt e o deputado federal Marcos Pollon.

“Hoje [quarta-feira] foi o dia de um encontro muito especial, eu diria desafiador, mas leve e cheio de luz e esperança. Dia 22, que nosso Senhor Jesus abençoe nossos caminhos, com fé e muito amor. Obrigada minha amada presidente Michelle Bolsonaro pela confiança e incentivo”, postou a pré-candidata a deputada federal.

ELEIÇÕES 2026

Verruck e Marcelo Miranda são cogitados para deixar governo e disputar eleições

Ambos têm até março de 2026 para tomar a decisão

23/10/2025 14h45

Jaime Verruck (Semadesc) e Marcelo Miranda (Setesc)

Jaime Verruck (Semadesc) e Marcelo Miranda (Setesc) Montagem de fotos

A temporada de “entra e sai de autoridades”, para renunciar cargos e disputar eleições, foi aberta.

Após a saída do titular da Casa Civil, Eduardo Rocha, mais dois nomes são cogitados para deixar o comando de secretarias do governo de Mato Grosso do Sul para disputar as eleições 2026.

Jaime Verruck e Marcelo Miranda podem deixar o comando da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), respectivamente, para se candidatar nas eleições do ano que vem, em um possível cargo de deputado estadual ou federal.

Ambos têm até março de 2026 para tomar a decisão. A hipótese foi levantada, na manhã desta quinta-feira (23), pelo vice-governador de MS, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

“Existe a perspectiva de candidatura do Jaime e também do Marcelo Miranda, mas isso vai ser tratado em momento oportuno. Existe a predisposição de candidatura dos dois nomes. Nós temos até março e outros nomes poderão surgir. Em outro momento oportuno, nós temos até março para fazer esses encaminhamentos”, comentou o vice-governador.

Ao Correio do Estado, Marcelo Miranda afirmou que seu nome está à disposição do partido. "O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, colocou seu nome à disposição do partido e do grupo político para eventuais definições sobre o pleito de 2026. No momento, segue plenamente focado na gestão e na execução das políticas públicas voltadas ao turismo, esporte e cultura em Mato Grosso do Sul", afirmou o secretário, por meio de nota enviada à reportagem.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Semadesc, mas não foi respondido até o fechamentol desta reportagem.

Eduardo Rocha renunciou o seu cargo de secretário da Casa Civil para disputar concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS (ALEMS), como deputado estadual, em 2026. Quem assume o seu lugar, a partir de segunda-feira (27), é Walter Carneiro Júnior

Rocha foi o primeiro a dar a largada de "entra e sai de autoridades", para renunciar cargos e disputar eleições do ano que vem. De hoje até 31 de março de 2026, outras autoridades também devem renunciar seus cargos para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados ou até mesmo Senado Federal.

ELEIÇÕES 2026

Eleições presidenciais ocorrerão em 4 outubro (1° turno) e 25 de outubro (2° turno) no Brasil. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor é 6 de maio de 2026.

Desta vez, os brasileiros vão eleger:

  • Deputado estadual
  • Deputado federal
  • Senador
  • Governador
  • Vice-governador
  • Presidente
  • Vice-presidente

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a votação é obrigatória para quem tem entre 18 e 70 anos de idade. Para as pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos o voto é facultativo, ou seja, é um direito, mas não uma obrigação. 

Mudança

Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil na segunda-feira

Eduardo Rocha deixa cargo para se concentrar em sua campanha por uma vaga na Assembleia Legislativa

23/10/2025 11h45

Walter Carneiro, Barbosinha e Eduardo Rocha falaram com imprensa após reunião

Walter Carneiro, Barbosinha e Eduardo Rocha falaram com imprensa após reunião Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Walter Carneiro Júnior será o novo chefe da Casa Civil a partir da próxima segunda-feira (27). A decisão foi anunciada durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (23), na sede da Governadoria, em Campo Grande. O atual secretário, Eduardo Rocha, deixa o cargo para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.

Em nome de Riedel, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha) destacou que a saída de Eduardo Rocha foi uma decisão pessoal, diante da natureza da Casa Civil, considerada uma pasta de articulação e intensa atuação política, uma vez que a escolha de Rocha é disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Do ponto de vista administrativo, Barbosinha destacou que o governo de Mato Grosso do Sul fez opção por não aumentar tributos, não reduzir investimentos e não deixar que as dificuldades provocadas pelo gás e pela flutuação de safra prejudiquem o andamento dos investimentos do Estado.  Ele destacou que o impacto nas receitas é estimado em R$ 1,5 bilhão, mas o governo pretende manter o ritmo das obras e entregas.

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse. 

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar". Sobre a senadora Simone Tebet, sua esposa, que segue no mesmo partido, afirmou que a decisão sobre eventual candidatura será tomada apenas em março. "Ela vai decidir se disputa aqui, em São Paulo, outro cargo ou se vai ficar no governo", completou.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Walter Carneiro, Barbosinha e Eduardo Rocha falaram com imprensa após reunião

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil / Foto: Marcelo Victor 

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

Transição

Eduardo Rocha permanece no cargo até segunda-feira (27), quando Walter Carneiro será oficialmente nomeado. Durante o encontro, o governo agradeceu a Rocha "por todo o trabalho realizado ao longo desse período", destacando sua trajetória "desde o tempo de deputado estadual até a chefia da Casa Civil" e classificando como "extraordinário o trabalho desenvolvido".

