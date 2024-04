PP quase dobra número de vereadores ao longo da janela partidária no Estado

Ao longo da janela partidária, período em que vereadoras e vereadores podem trocar de partido sem prejuízo no mandato, que ocorreu entre os dias 7 de março e 6 de abril, seis meses antes das eleições municipais deste ano, em 6 de outubro, o PP quase dobrou o número de parlamentares em Mato Grosso do Sul.

Segundo balanço obtido pelo Correio do Estado, o partido saiu de 79 vereadores distribuídos pelos 79 municípios sul-mato-grossenses para 149 parlamentares em um período de 30 dias. Isso equivale a um crescimento de 88,6%, com destaque para Campo Grande, com oito novos vereadores, para Dourados, com outros seis, e para Ribas do Rio Pardo e Taquarussu, com cinco cada um.

O caso mais emblemático é de fato a Capital, onde o PP saiu de apenas dois vereadores para oito no total, o que tornou a legenda a maior bancada da Câmara Municipal de Campo Grande, garantindo sustentação à gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), a qual, neste ano, é candidata à reeleição.

Na avaliação da maior expoente da legenda em Mato Grosso do Sul, senadora Tereza Cristina, que também é líder do PP no Senado, os bons números não apenas na Capital, mas nos outros municípios do Estado, são frutos da maratona de filiações, que visitou várias cidades de MS.

"Desde o ano passado, estamos percebendo um grande interesse pela política, inclusive das mulheres. Isso também refletiu em um aumento de até 31% no número de filiações de 2023 para este ano", informou a parlamentar, prevendo que o PP chegará, em outubro, muito competitivo nas urnas.

A senadora explicou que o maior número de filiados ao partido se concentra em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Corumbá, Nova Alvorada do Sul e Aparecida do Taboado. "Além dos 149 vereadores filiados, temos também atualmente 18 prefeitos e 10 vice-prefeitos", ressaltou.

Tereza Cristina reforçou ao Correio do Estado que o PP é um partido aberto, "que não tem caciques nem donos, recebendo bem todo mundo que deseja ingressar na vida política".

"Nosso único pré-requisito para aqueles que desejam tentar uma cadeira no Executivo ou no Legislativo nas eleições municipais deste ano é ser qualificado", assegurou.

A senadora complementou ainda que ficou muito feliz com o grande interesse de cidadãos procurando a legenda para se filiar. "Foi uma coisa espontânea, e até poderíamos receber mais vereadores, porém, teríamos dificuldades para montar as chapas para o pleito deste ano. O resultado foi muito positivo", argumentou.

A parlamentar projetou que o PP trabalha com a possibilidade de lançar até 36 pré-candidatos a prefeitos em Mato Grosso do Sul, podendo até aumentar esse número, mas isso segundo Tereza Cristina dependeria das coligações. "Para Campo Grande, trabalhamos com a projeção de eleger até sete vereadores", revelou.

TRABALHO SÉRIO

Já para o presidente estadual do PP, Marco Aurélio Santullo, que também acumula

o cargo de secretário municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, o fato de quase ter dobrado o número de vereadores na janela partidária é consequência do trabalho sério que vem sendo desenvolvido pelo partido em Mato Grosso do Sul.

"Logicamente que a presença da senadora Tereza Cristina, nossa ex-ministra da Agricultura e Pecuária na gestão de Jair Bolsonaro, pesou muito para esse crescimento exponencial do PP no Estado. Tivemos que restringir o número de vereadores filiados para poder bancar a reeleição deles no pleito de 6 de outubro", relatou.

Santullo também creditou o crescimento de filiados, tanto de vereadores quanto dos demais cidadãos, à confiança no projeto futuro do PP e ao empenho dos 18 prefeitos da legenda.

"O que chamou muito nossa atenção é que temos cidades onde não lançaremos candidatos a prefeito, mas, mesmo assim, o vereador optou pelo PP", comemorou.

Para ele, essas demonstrações por parte dos novos filiados demonstram o resultado de seriedade de Tereza Cristina na condução do PP no Estado.

"Também temos de destacar o trabalho do nosso deputado federal Dr. Luiz Ovando e dos nossos deputados estaduais Londres Machado e Gerson Claro, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa [de Mato Grosso do Sul]. A atuação deles dá mais credibilidade ao partido, e aqui no PP todos trabalham em conjunto", analisou.

