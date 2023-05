PP tem Alan Guedes como "plano A" para manter prefeitura de Dourados

De olho nas eleições municipais do próximo ano, o diretório do PP em Mato Grosso do Sul tem o prefeito Alan Guedes como “plano A” para que o partido mantenha a prefeitura de Dourados por mais quatro anos.

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, as principais lideranças da legenda no Estado acreditam que Alan Guedes deve melhorar sua avaliação com a população da segunda maior cidade sul-mato-grossense já neste início de segundo semestre.

A certeza é que o prefeito conseguiu colocar as finanças em dia, começando a investir mais em infraestrutura urbana, saúde, educação, segurança, esporte, lazer e cultura, agradando em cheio os anseios dos douradenses.

Além disso, a inexistência de um nome mais forte na região sul do Estado para fazer frente a Alan Guedes transforma o atual prefeito na aposta mais certeira para emplacar uma eventual reeleição.

Outro ponto positivo para o chefe do Executivo de Dourados é a boa articulação que ele tem com a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso, incluindo dois prováveis adversários nas eleições municipais de 2024, os deputados federais Geraldo Resende (PSDB) e Rodolfo Nogueira (PL).

*Saiba O advogado Alan Guedes foi eleito prefeito de Dourados em 2020, com 34.242 votos, isto é, 33,09% dos votos válidos. Barbosinha, que na época era do extinto DEM, foi o segundo colocado, com 31.650 votos (30,59%). O foco da campanha de Alan Guedes foi mostrar seu trabalho como vereador e também realçar a possibilidade de uma virada contra Barbosinha, que estava à frente das pesquisas na época, com o slogan “Eu Acredito”. Alan Guedes colocou quatro pilares em seu plano de governo: desenvolvimento econômico, social, urbano e institucional.

Esse bom relacionamento de Alan Guedes lhe garante portas abertas em ministérios importantes do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília (DF), o que assegura um fluxo contínuo de recursos para o município de Dourados.

Manutenção de aliança

O prefeito de Dourados mantém ainda laços muitos fortes com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente estadual do PSDB, e com o atual governador, Eduardo Riedel, também peessedebista, o que praticamente torna muito difícil que o partido lance algum candidato para disputar o cargo com Alan Guedes.

Assim como fazia com Azambuja, o prefeito de Dourados também tem sido uma figura constante na Governadoria, a fim de buscar investimentos para o município douradense com o governador Riedel, demonstrando que, mesmo sendo do PP, tem bom trânsito na gestão tucana.

Por isso, conforme as fontes ouvidas pela reportagem, a probabilidade de o PP e o PSDB em manterem a aliança vitoriosa das eleições gerais do ano passado cresceu muito, dificultando as ambições dos deputados estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira, ambos do PSDB, que têm demonstrado interesse em concorrer ao cargo máximo do Executivo de Dourados em 2024.

O Correio do Estado procurou uma das lideranças do PSDB em Mato Grosso do Sul. A informação obtida foi que, atualmente, os candidatos a prefeito do município douradense pelo partido seriam os deputados Geraldo Resende, Zé Teixeira e Lia Nogueira.

No entanto, essa mesma fonte não descartou uma possível aliança com Alan Guedes para as eleições do ano que vem. “Na política, não existe o impossível”, garantiu, deixando em aberto a chance de que o PP e PSDB possam continuar caminhando juntos nas eleições municipais de 2024 em Dourados.

Concorrência interna

Dentro do PP, Alan Guedes também teria concorrência, como o ex-deputado estadual Marçal Filho (PP), que tem aparecido bem nas primeiras pesquisas para a prefeitura de Dourados, além do vice-governador José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha, outro que também tem despontado em levantamentos sobre as intenções de votos.

Porém, segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, dificilmente Marçal Filho sairia candidato à prefeitura douradense. Caso realmente decida encarar o desafio, ele terá, muito provavelmente, de mudar de partido, porque o PP já tem Alan Guedes como escolhido.

Já com relação a Barbosinha, interlocutores do vice-governador garantem que ele não deve deixar o cargo para tentar ser prefeito de Dourados, pois suas pretensões seriam tentar uma cadeira em Brasília em 2026, como deputado federal ou senador, para fazer uma dobradinha com a senadora Tereza Cristina (PP) no Congresso.

