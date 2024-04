Prazo determinado por lei para filiação partidária termina neste sábado

ELEIÇÕES 2024

Ato político do PP serviu para fazer filiações em massa ao partido e reforçar que o prefeito é pré-candidato à reeleição

As principais lideranças do PP em Mato Grosso do Sul e Dourados participaram do ato político Divulgação

Com a presença da senadora Tereza Cristina (PP-MS), o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), pré-candidato à reeleição, reuniu, na noite de ontem (4), milhares de pessoas no salão da sede campestre do Clube Nipônico para ato de filiação em massa ao partido no município.

Segundo Alan Guedes, o PP está fortalecido e isso é resultado de um trabalho árduo e com credibilidade. “Estamos fazendo um trabalho sério, com gestão e com esforços de muitas pessoas que estão tirando do papel projetos importantes para colocar Dourados em um outro patamar de desenvolvimento”, discursou.

O prefeito de Dourados ainda completou que é por isso que pretende buscar a reeleição para continuar trabalhando pelo município. “Procurou realizar o meu trabalho à frente da Prefeitura de Dourados sem falar mal de ninguém, mas mostrando que a nossa gestão é atuante”, pontuou.

Considerada uma das maiores referências da política sul-mato-grossense, a senadora Tereza Cristina, que foi eleita pelo PP com quase 830 mil votos nas eleições de 2022, reafirmou o total apoio para que Alan Guedes continue à frente do Executivo municipal de Dourados.

“Quando eu cheguei ao PP, o Alan já estava no partido e eu tenho essa gratidão, por ter sido muito bem recebida por ele. Estamos juntos no PP e vamos caminhar juntos construindo caminhos para a melhoria da vida dos douradenses”, afirmou.

A parlamentar completou que está vendo de perto o trabalho que o prefeito está fazendo na cidade com uma gestão responsável. “Ele administra olhando para frente e sem reclamar da forma como assumiu o município, mas, eu sei como as coisas estavam quando ele chegou à Prefeitura”, ressaltou.

Já o deputado federal Dr. Luiz Ovando, vice-presidente estadual do PP, foi enfático ao elogiar o trabalho do prefeito Alan Guedes. "Hoje durante a visita a Dourados pude presenciar a materialização do progresso e do trabalho dedicado à população da cidade”, argumentou.

Ele revelou que ficou imensamente honrado em ver tantas pessoas unidas com o propósito de celebrar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Tivemos uma calorosa celebração expressiva e essa é a resposta positiva da comunidade douradense”, assegurou.

Entre as lideranças que agora fazem parte do PP, cinco vereadores assinaram a ficha de filiação, sendo eles Sérgio Nogueira (ex-PSDB), que é o líder do prefeito na Câmara Municipal, Daniela Hall (ex-PSD), que ocupou o cargo de secretária municipal de Assistência Social até o mês passado, Daniel Júnior (ex-Patriota), Cemar Arnal (ex-Solidariedade) e Marcão da Sepriva (ex-Solidariedade).