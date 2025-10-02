Pré-candidata ao Senado, Gianni articula defesa de crianças na gestão de 17 cidades

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026 - FOTO: Divulgação

Pré-candidata ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano e de olho nos votos da direita em Mato Grosso do Sul, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), iniciou uma verdadeira cruzada política, cujo foco é combater a nomeação de criminosos condenados no funcionalismo público municipal.

Ela pretende percorrer as câmaras municipais de 17 municípios do interior do Estado para que os vereadores aprovem projetos de lei com essa finalidade. Em Dourados, Jardim e Jateí os vereadores já aprovaram por unanimidade.

Em Dourados, o prefeito Marçal Filho (PSDB) já sancionou, assim como o prefeito de Jardim, Juliano Guga Miranda (PL), enquanto em Jateí, a prefeita Cileide Cabral (PSDB) ainda não sancionou, o que deve acontecer nos próximos dias.

Além disso, nas câmaras municipais de Caarapó, Mundo Novo, Eldorado, Aral Moreira, Naviraí, Laguna Carapã e Itaporã os projetos de lei já estão em tramitação, enquanto nas casas de leis de Itaquiraí, Anaurilândia, Fátima do Sul, Vicentina, Paranaíba, Rio Brilhante e Iguatemi os vereadores devem protocolar os projetos de lei em algumas semanas.

A última cidade a aprovar o projeto de lei foi Jateí, onde Gianni Nogueira apresentou a proposta que visa reforçar a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual.

A iniciativa foi acolhida pela vereadora Laura Medeiros (PL) e levada à Câmara Municipal de Jateí, estabelecendo a nulidade da nomeação ou contratação, em cargos públicos municipais, de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores.

Segundo a vice-prefeita de Dourados, o projeto de lei é um marco de responsabilidade e compromisso com a sociedade. “O poder público não pode abrir espaço para criminosos. Nossa missão é proteger a família, a inocência e a vida das nossas crianças e adolescentes. Esse é um dever constitucional que precisamos cumprir com firmeza”, destacou.

Para a pré-candidata ao Senado, Jateí não poderia ficar de fora desse movimento. “Essa iniciativa é mais do que uma lei. É uma afirmação de valores. Ao impedir que condenados ocupem funções públicas, fortalecemos a confiança da população nas instituições”, assegurou.

Gianni Nogueira argumentou que, no Estado, crianças entre 10 e 13 anos de idade estão entre as principais vítimas, com índices muito acima da média nacional. “Somente em 2023, foram mais de 71 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Estudos indicam que a reincidência dos agressores chega a 77% no segundo ano após a soltura”, alertou.

Diante desses números, ela enfatizou que a proposta é um passo essencial para proteger a infância e reafirmar o papel do serviço público como espaço de ética, segurança e compromisso social.

NO PÁREO

No ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome da vice-prefeita de Dourados está no páreo pela segunda vaga ao Senado no partido.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, essa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer. A princípio, o ex-governador e o deputado federal Rodolfo Nogueira vão ter de resolver, já que a Gianni é esposa dele”, brincou.

No entanto, ele disse acreditar que a Gianni pode sim ser a outra candidata ao Senado pelo PL junto com o Azambuja. “O Azambuja vai ser líder do partido aqui no Estado, então, ele deve tentar resolver essa questão da Gianni”, encerrou.