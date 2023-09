Em evento na manhã desta quinta-feira (21), para divulgação de detalhes do Novo Pac em Mato Grosso do Sul e Campo Grande, um programa promovidos pelo Governo Federal, a prefeita da Capital, Adrine Lopes (PP) discursou e abandonou o evento antes mesmo das falas dos ministros do governo Lula (PT).

Na ocasião, estavam presentes a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, e o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França.

Além deles, estava o governador Eduardo Riedel (PSDB) e outros representantes políticos como deputados federais e estaduais.

Todos os representantes políticos que tiveram a oportunidade de discursar destacaram algo em comum, com exceção da prefeita Adriane: a importância de acabar com a polarização no Brasil, em prol dos crescimento da política interna e da imagem do país no exterior.

A saída da prefeita no meio do evento chama atenção em meio à aprovação do PP à cartilha elaborada pela senadora Tereza Cristina (PP), para frear as adesões ao governo Lula.

Em entrevista recente à reportagem do Correio do Estado, a parlamentar sul-mato-grossense informou que a criação do manual foi uma determinação do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, para deixar bem claro que a sigla jamais fará parte da base aliada do governo Lula.

“A imprensa pergunta por que estamos fazendo isso agora. Só que não é de agora. O presidente Ciro, desde lá atrás, em fevereiro, vem conversando comigo, e nós amadurecemos essa ideia. Então, não é de agora. A gente sentia nos estados, nos nossos deputados federais e nos nossos senadores essa vontade de ter uma reafirmação do que é o nosso partido, ter diretrizes para a nossa legenda, em prol do bem da política no nosso país. Então, eu acho que o PP está de parabéns”, declarou.

Inclusive, a saída de Adriane Lopes não foi anunciada ou justificada no evento que tratava de investimentos bilionários no Estado e em Campo Grande. A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber há uma justificativa, mas não houve retorno até a pulicação deste texto.

Durante a fala no evento, Adriane Lopes agradeceu a presença de todos e destacou Campo Grande como uma capital de oportunidades..

“Estamos projetando Campo Grande. É a Capital com menor índice de desemprego do país. A rota bioceânica vai ser muito importante e gostaria de agradecer o reconhecimento que o Governo Federal tem dado para a cidade", disse.

Já no discurso, a ministra Simone destacou: “é um orgulho ser ministra no governo e admiro muito o presidente Lula por ter tido a coragem de escolher uma ministra de planejamento com um pensamento diferente, mais liberal, mostrando a importância de colocarmos no orçamento o setor privado e o público”, disse.

O governador Eduardo Riedel também pontuou em seu discurso a importância de não deixar a polarização política atrapalhar as negociações que vão levar melhorias à população, agradecendo à parceira e respeito.

“Gratidão pelo Governo Federal estar ouvindo os estados. Gratidão por nós termos a capacidade de sentar e debater os assuntos, sem nenhum viés político, em torno do resultado que vai gerar bem-estar para as pessoas, em todas as áreas, e é dessa maneira que nós vamos conduzir o macro, a partir do entendimento que o nosso trabalho impacta diretamente na vida das pessoa”, disse o governador.

Em concordância, o ministro Rui Costa lembrou a importância da união no país.

“É preciso a união, não necessariamente pensamento igualitário, mas a união, fruto de um simples debate democrático e respeitoso, onde pessoas podem ter opiniões diferentes, podem torcer para times de futebol diferentes, podem ter religiões diferentes, mas são capazes de sentar na mesma mesa, dialogar, conviver e trocar ideias e, eventualmente, buscar sínteses, principalmente quando se fala do interesse público”, discursou.

7 de setembro

Não é a primeira vez que Adriane se ausenta de um evento com políticos da oposição. Ainda neste mês, a prefeita de Campo Grande não prestigiou o desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência do Brasil.

Em 2022, ela esteve no palanque, prestigiando o desfile de 7 de setembro, ao lado do então governador, Reinaldo Azambuja (PSDB).

Segundo a assessoria da prefeitura, o secretário Especial de Segurança e Defesa Social da Capital, Anderson Gonzaga, compareceu representando a prefeita Adriane Lopes.