Prefeita de Campo Grande demite 11º secretário em 9 meses

Eleição

O senador sul-mato-grossense, que é do PSD, acompanhou a colega Tereza Cristina (PP-MS), que também declarou voto em Marinho

Foto: Correio do Estado / Arquivo

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) postou, há pouco, na sua conta na rede social Instagram, que votará no bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) para presidente do Senado Federal.

“Reafirmando o meu compromisso com os eleitores sul-mato-grossenses, por quem trabalho no Senado Federal, oficializo o meu voto à presidência do Senado: votarei em Rogério Marinho”, postou o parlamentar.

Com essa decisão, Nelsinho Trad deixa de votar no seu colega de partido, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Senado.

Porém, o senador sul-mato-grossense sempre foi muito próximo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que, mesmo estando em Orlando, na Flórida (EUA), tem feito campanha explícita por Rogério Marinho.

Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) tem, desde a semana passada, fazendo campanha para Rogério Marinho e, nesta semana, participou do anúncio de apoio oficial do PP e Republicanos à candidatura do candidato bolsonarista.

“Tenho acompanhado essa campanha, que não é 3º turno não, é 1º turno pelo bem do Brasil, para o bem dos brasileiros, para uma pauta e uma agenda que o Brasil precisa e espera do Senado Federal”, discursou a senadora sul-mato-grossense.

Ela ainda completou que o Senado precisa voltar a ter protagonismo. “Precisa trazer de novo a harmonia entre os poderes, equilíbrio para que nós possamos desenvolver o nosso País”, afirmou.

A parlamentar ainda reforçou que a campanha de Rogério Marinho ganhou envergadura e que vai vencer a eleição. “A vitória será para o bem de todos os cidadãos que esperam essa mudança no Parlamento. Querem ver o Senado de novo tendo um protagonismo que deixou de ter”, alfinetou.

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) reforçou que seu voto é secreto, mas que ainda não se definiu. Entretanto, o novo líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, que é da Paraíba e substituirá o senador Davi Alcolumbre, do Amapá, encaminhou apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco.

Porém, o próprio Efraim revelou que, com exceção de alguns, a maioria da bancada da legenda no Senado votará em Pacheco. Um dos que comunicou os colegas publicamente que não votará em Pacheco foi o senador Allan Rick (União-AC), que deve votar no bolsonarista Rogério Marinho.

A expectativa no União Brasil é de que Sergio Moro, senador eleito pelo Paraná, também vote em Marinho, embora o ex-juiz não tenha falado ainda publicamente sobre o tema.