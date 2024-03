Prefeito de Bataguassu confirma pré-candidatura à reeleição em outubro

Em visita ao Correio do Estado, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), confirmou que é pré-candidato à reeleição no pleito do próximo dia 6 de outubro e já conta com o apoio dos partidos Solidariedade, PDT e PRD.



Ele também revelou que não acredita que as pesquisas de intenções de votos divulgadas no município apontando uma grande rejeição do seu nome estejam corretas.



“Na eleição de 2020, as pesquisas também não me apontavam como favorito e venci. Ninguém acreditava na minha vitória e fui eleito, portanto, não levo muito em consideração os resultados dessas pesquisas”, afirmou.



Akira Otsubo lembrou que tem 52 anos de mandato eletivo, sendo uma como deputado federal, sete como deputado estadual, três como vereador, um como vice-prefeito e um como prefeito.

Obras

Ainda durante a entrevista concedida ao Correio do Estado, o prefeito informou que concluiu e inaugurou 22 obras na área da infraestrutura e tem sete outras em andamento.



“Foram gastos R$ 37.589.463,72 com as obras, sendo recursos próprios, federais e indenizatórios. São investimentos nas áreas da saúde, esporte, educação, meio ambiente, turismo e lazer, como construções de prédios públicos e reformas, além de pavimentação e recapeamento de ruas”, revelou.



Segundo Akira Otsubo, os investimentos são de grande importância para o desenvolvimento da cidade e proporcionam mais qualidade de vida para a população, tanto na área urbana, quanto na rural.

Asfalto

Entre as obras, ele destacou a pavimentação da estrada da Reta A-1, por exemplo, que beneficiou cerca de 200 moradores com o asfalto novo. A obra liga o Bairro da Reta A-1 até a área de lazer Toca do Peixe, no distrito de Nova Porto XV, e garante melhores condições de tráfego para os moradores residentes em condomínios na área, além de valorizar os empreendimentos turísticos da região.



Na área da saúde, ele disse que entregou a obra de reforma e adequação da sede da Secretaria Municipal de Saúde, a reforma e adequação do gabinete dentário da Estratégia da Saúde da Família (ESF) “Emiko Resende”, localizada no distrito de Nova Porto XV e prossegue com a reforma total das seis salas e quatro consultórios odontológicos que fazem parte do gabinete dentário localizado no Centro de Especialidades Médicas, em Bataguassu.



Outras obras entregues foram a sede própria do Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), a obra do novo Paço Municipal “Senador Ramez Tebet”, o Canil Municipal; banheiros e a iluminação interna do Cemitério Municipal. “Na época da pandemia, houve sepultamentos no escuro, uma coisa que não pode acontecer”, contou o prefeito.

Educação

Os investimentos também atendem a área da educação. Após 27 anos, a Escola Municipal “Pedro Domingues de Figueiredo” localizada no Distrito de Nova Porto XV, está recebendo quatro salas administrativas além de reforma e a cobertura da quadra de esportes.



A obra beneficiará cerca de 240 alunos, da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, todos moradores do Distrito de Nova Porto XV e Retas adjacentes.

O município também prossegue com a construção de passarela coberta do Centro de Educação Infantil (CEI) “Casa da Vovó Diva” e da casa de brinquedos da unidade de educação infantil, que atende cerca de 100 crianças, com faixa etária de 4 meses a 3 anos.



A nova sede da Escola Municipal “Marechal Rondon”, que atende 1.400 estudantes divididos em Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos períodos da manhã e tarde é outro investimento entregue pela atual administração assim como a reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) “Ana Maria Berro”, responsável pelo atendimento de mais de 76 crianças de zero a cinco anos no distrito de Nova Porto XV.



Com relação à área esportiva, a atual administração concluiu a construção do Ginásio Municipal de Esportes “José Luiz de Araújo – Mazzaroppi”, que conta com a estrutura oficial necessária para receber diversos eventos esportivos de grande porte, além da revitalização da cancha de malha no bairro Jardim Acapulco.



Na área rural, para auxiliar no escoamento da produção agropecuária e garantir uma melhor trafegabilidade para o transporte escolar, bem como para as famílias residentes na região, Akira Otsubo disse que o município investiu na reforma da ponte de madeira do Córrego do Sapé, reforma da ponte de madeira do Córrego Santa Rosa e está executando a construção da ponte de concreto do Córrego Caraguatá.