Prefeito de Corumbá diz que recebeu cidade devastada pela corrupção

ESTÃO CHEGANDO

Das 849 vagas no Estado, 181 foram ocupadas por mulheres a partir desta quarta-feira (1), o que representa 21,3%, sendo que a média nacional é de 18,2%

Em pelo menos seis das 79 câmaras de vereadores empossadas nesta quarta-feira (01) em Mato Grosso do Sul havia somente homens. Porém, em três municípios as mulheres são maioria, ocupando cinco das nove vagas em Caracol, Jateí e Porto Murtinho.

Em todo o Estado, 181 das 849 vagas foram preenchidas por mulheres, o que representa 21,3% do total. O percentual está um pouco acima do nacional, que é de 18,2%. Há quatro anos, quando Mato Grosso do Sul tinha três vagas a menos (Dourados criou três novas vagas), haviam sido empossadas 161 mulheres, o que representava 19% do total.

Levantamento divulgado em meados de 2024 pelo Tribunal Superior Eleitoral revelou que na eleição de 2020, somente 45 das 5.568 prefeitura do Brasil tinham mais mulheres que homens, o que representava menos de 1%. Em Mato Grosso do Sul, agora, este percentual é de 3,8%. a

O percentual de mulheres nas câmaras de Mato Grosso do Sul é superior inclusive ao de prefeitas que foram empossadas nesta quarta-feira. Das 79 prefeituras, 13 terão mulheres na chefia do Executivo pelos próximos quatro anos, o que significa 16,4%. Em 2020 haviam sido apenas cindo, ou 6,3% do total.

Levantamento feito pela reportagem do Correio do Estado mostra que o município campeão em número absoluto de mulheres na Câmara é Sidrolândia, com seis vagas. Porém, como existem 13 vagas, os homens ainda são maioria. O eleitorado do município é fortemente marcado pelo grande número de famílias residentes em assentamento rurais, da agricultura família.

Mas, os três municípios onde as mulheres são maioria nas novas câmaras não tem qualquer relação com antigos sem-terra. Duas delas, Caracol e Porto Murtinho, estão na região sudoeste do Estado, próximas da fronteira com o Paraguai e com a economia dominada pela pecuária.

O outro município onde as mulheres conquistaram a maioria das cadeiras é Jateí, na região de Dourados. A cidade está circulada por vizinhos como Fátima do Sul, Douradina e Deodápolis, que juntas elegeram somente três mulheres.

Mas, ao mesmo tempo em que ocorreu significativo aumento na participação feminina, municípios como Bela Vista, Corguinho, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Pedro Gomes elegeram somente homens. O curioso é que em Douradina, apesar do desprezo pelas mulheres candidatas a vereadora, a população elegeu uma mulher para o comando do Executivo. Nair Branti foi eleita com quase 54% dos votos.

Em Aral Moreira, apesar de a nova Câmara Estar composta por mais homens que mulheres (5 a 4), as três primeiras colocadas na votação foram mulheres. Em Dourados, também foi uma mulher (Isa Marcondes, a “dona da zona”) mais bem votada entre todos os candidatos a vereador.

Das 21 vagas da segunda maior cidade do Estado, quatro são mulheres. Na maior, porém, o desempenho feminino foi decepcionante, com somente duas mulheres entre os 29 vereadores empossados nesta quarta-feira. Isso representa 6,9% do total, sendo que a média estadual é de 21,3%.