Prefeito de Ivinhema pode escalar ex-mulher para assumir secretaria e entregar 300 casas populares

Juliano Ferro planeja nomear a ex-esposa, Samara da Silva Donato, para a secretaria de habitação do município

Da redação

29/01/2026 - 18h20
O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), conhecido pela sua forte presença nas redes sociais, enfrenta uma semana de contrastes que misturam a gestão pública com a sua vida privada. 

Lidando com a repercussão negativa com o término recente com uma ex-namorada que o acusou de quebrar iPhone 17 e ter pedido medida protetiva, além de exigir ficar com um Jeep Compass para ir embora, Ferro, conhecido como o “prefeito mais louco do Brasil” planeja nomear a ex-esposa, Samara da Silva Donato, para a secretaria de habitação do município. 

A nomeação, que deve ser oficializada nos próximos dias, coloca sob responsabilidade da nova secretária um dos projetos mais ambiciosos do atual mandato: a entrega de quase 300 casas populares em Ivinhema, investimento de quase R$ 30 milhões, com dinheiro do governo federal e municipal. 

Ciente das possíveis interpretações políticas sobre a escolha, Juliano Ferro ressaltou que “sabe separar a vida pessoal da gestão pública”. Samara é mãe de duas filhas dele.

O prefeito destacou que a aproximação é estritamente profissional, classificando Samara como uma "mulher competente e com sólida experiência na administração".

Entre as credenciais citadas pelo chefe do Executivo para justificar a escolha, estão a presença dela em projetos sociais do município, enquanto foi primeira-dama; atuação como assessora parlamentar do deputado estadual Zé Teixeira e experiência na articulação entre esfera municipal e estadual.

“Um retorno pessoal é inviável. A nomeação baseia-se em critérios técnicos e no trabalho relevante que ela já desenvolveu por Ivinhema", pontuou o prefeito, buscando afastar rumores de reconciliação matrimonial.

Casas populares

Os principais projetos de habitação em Ivinhema:

Residencial Água Azul (134 casas): Este é o maior projeto em andamento, com um investimento de cerca de R$ 22 milhões. O recurso é proveniente do Governo Federal (via Fundo de Arrendamento Residencial - FAR), com aporte de R$ 3 milhões do Governo do Estado e a doação do terreno pela Prefeitura (avaliado em R$ 1,4 milhão).

Loteamento Jardim Aeroporto (25 casas): Projeto recentemente conquistado pelo programa Minha Casa, Minha Vida (FNHIS), com orçamento de R$ 3,25 milhões.

Distrito de Amandina: Unidades distribuídas para atender a zona rural e distritos, como as entregas recentes realizadas em parceria com a Agehab.

Projetos de Lotes Urbanizados e Vila do Idoso: Iniciativas que completam o quadro para atingir a marca das 300 moradias previstas para entrega.

Prefeito de Ponta Porã tem 48h para explicar falha em licitação milionária

Certame trata da contratação de uma empresa de tecnologia da informação para fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Pública à Prefeitura

28/01/2026 18h49

Foto: Divulgação

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Esgaib Campos, tem prazo de 48 horas para explicar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) falhas encontradas em uma licitação estimada em mais de R$ 3 milhões. O certame trata da contratação de uma empresa de tecnologia da informação para fornecimento de um Sistema Integrado de Gestão Pública à Prefeitura, Câmara Municipal e ao Instituto de Previdência dos Servidores do município.

A licitação, que estava prevista para ocorrer no início de fevereiro, tem valor estimado em R$ 3.032.389,71. Em análise técnica, a área de fiscalização do TCE-MS apontou problemas no planejamento e no edital, com risco de prejuízo à concorrência e aos cofres públicos.

Entre as principais falhas está a inconsistência no Plano de Contratações Anual, documento exigido pela Lei nº 14.133/2021 para justificar a necessidade da contratação. Também foi identificada a ausência de documentos que comprovem a pesquisa de preços e a falta de justificativa sobre a escolha dos fornecedores consultados, o que pode comprometer o valor estimado do contrato.

Os técnicos do Tribunal ainda apontaram problemas na etapa de prova de conceito, considerada sensível em contratações de tecnologia. Segundo o relatório, o edital não informa a composição nem a qualificação da comissão responsável por essa avaliação. Além disso, o prazo estabelecido foi considerado curto, sem justificativa, e há divergências nas exigências de regularidade fiscal estadual.

Diante dos apontamentos, a área técnica recomendou a suspensão cautelar da licitação. O relator do processo, porém, decidiu garantir o direito de defesa e determinou a intimação prévia do prefeito antes de qualquer paralisação do certame.

Na decisão, o TCE-MS por meio do conselheiro Iran das Neves alertou que, caso as explicações não sejam consideradas satisfatórias, a licitação pode ser suspensa imediatamente.

Ministros do Supremo

Ausência de código no STF gera duas classes de cidadãos, diz presidente da OAB-MS

Bitto Pereira afirma que regras de conduta são essenciais para preservar a credibilidade do Judiciário e o Estado Democrático de Direito

28/01/2026 18h15

Bitto Pereira, presidente da OAB-MS

Bitto Pereira, presidente da OAB-MS Gerson Oliveira

O presidente da Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Bitto Pereira, declarou apoio ao esforço do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, de criar um código de conduta para a vida pública e privada dos ministros que compõem a Corte.

A criação de um código de ética para os ministros do STF tem sido a principal bandeira de Fachin desde que assumiu a presidência do tribunal, no ano passado, e vem ganhando corpo na sociedade civil e entre os operadores do direito.

Para Bitto Pereira, há pressa e urgência na criação de um código de ética para os ministros do STF. Segundo ele, é fundamental para o Estado Democrático de Direito que não existam cidadãos de duas classes.

“Não podemos conceber que estejamos vivendo em um país onde há duas categorias de cidadão brasileiro: o cidadão como eu e a maioria da população, que se submete a regras de governança, de compliance, de ética, de conduta, e o cidadão que é ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual não há nenhum código”, argumentou.

Bitto Pereira também está alinhado com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, que defendeu regras claras para a conduta dos ministros no relacionamento com a sociedade em geral. “A credibilidade do Poder Judiciário não se fortalece com proibições amplas e inconstitucionais, mas com regras claras, proporcionais e aplicáveis a situações concretas de potencial conflito”, disse Simonetti em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo.

Quando questionado sobre alguns exemplos de conduta de ministros do STF que vêm gerando polêmica, Bitto Pereira enumera situações como a participação em eventos privados de grandes patrocinadores, alguns dos quais têm causas relevantes em tramitação na Corte Suprema.

“Nós precisamos debater isso, precisamos de critérios mais claros sobre a participação nesses grandes eventos, patrocinados por corporações que, em muitos casos, têm processos pendentes de julgamento com esses magistrados”, analisou o presidente da OAB-MS.

“Não se está partindo da premissa de que, a priori, isso gere uma influência ou um impedimento. Mas não seria melhor se a gente debatesse isso?”, complementou.

O presidente da OAB em Mato Grosso do Sul também defende mandatos para ministros do STF, com duração aproximada de dez anos. Para ele, a vitaliciedade “tem se mostrado algo que não é bom no nosso sistema democrático”.

“Qualquer jurista que preencha os requisitos para estar no Supremo Tribunal Federal, em um período de dez anos pode tranquilamente dar a sua contribuição para o sistema de Justiça brasileiro”, afirma.

Sobre a participação de parentes de ministros do STF que atuam como advogados em grandes causas na Corte Suprema, o presidente da OAB-MS avalia que é um debate que precisa ser enfrentado novamente. “Ninguém quer criminalizar o exercício da advocacia porque alguém é familiar de alguém. Não é esse o ponto, mas é preciso saber quais são esses limites nas supremas cortes”, disse.

Quanto ao formato de um eventual código de ética para os ministros do STF, Bitto Pereira sugere que a conduta de ministros de cortes constitucionais da Alemanha e dos Estados Unidos pode servir de inspiração. “Eles não citam essas cortes constantemente em seus julgamentos. Por que também não se inspirar nelas para o código de conduta?”, indaga.

