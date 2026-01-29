Prefeito de Ivinhema pode escalar ex-mulher para assumir secretaria e entregar 300 casas populares

Samara da Silva Donato, pode assumir a secretaria de habitação do município - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), conhecido pela sua forte presença nas redes sociais, enfrenta uma semana de contrastes que misturam a gestão pública com a sua vida privada.

Lidando com a repercussão negativa com o término recente com uma ex-namorada que o acusou de quebrar iPhone 17 e ter pedido medida protetiva, além de exigir ficar com um Jeep Compass para ir embora, Ferro, conhecido como o “prefeito mais louco do Brasil” planeja nomear a ex-esposa, Samara da Silva Donato, para a secretaria de habitação do município.

A nomeação, que deve ser oficializada nos próximos dias, coloca sob responsabilidade da nova secretária um dos projetos mais ambiciosos do atual mandato: a entrega de quase 300 casas populares em Ivinhema, investimento de quase R$ 30 milhões, com dinheiro do governo federal e municipal.

Ciente das possíveis interpretações políticas sobre a escolha, Juliano Ferro ressaltou que “sabe separar a vida pessoal da gestão pública”. Samara é mãe de duas filhas dele.

O prefeito destacou que a aproximação é estritamente profissional, classificando Samara como uma "mulher competente e com sólida experiência na administração".

Entre as credenciais citadas pelo chefe do Executivo para justificar a escolha, estão a presença dela em projetos sociais do município, enquanto foi primeira-dama; atuação como assessora parlamentar do deputado estadual Zé Teixeira e experiência na articulação entre esfera municipal e estadual.

“Um retorno pessoal é inviável. A nomeação baseia-se em critérios técnicos e no trabalho relevante que ela já desenvolveu por Ivinhema", pontuou o prefeito, buscando afastar rumores de reconciliação matrimonial.

Casas populares

Os principais projetos de habitação em Ivinhema:

Residencial Água Azul (134 casas): Este é o maior projeto em andamento, com um investimento de cerca de R$ 22 milhões. O recurso é proveniente do Governo Federal (via Fundo de Arrendamento Residencial - FAR), com aporte de R$ 3 milhões do Governo do Estado e a doação do terreno pela Prefeitura (avaliado em R$ 1,4 milhão).

Loteamento Jardim Aeroporto (25 casas): Projeto recentemente conquistado pelo programa Minha Casa, Minha Vida (FNHIS), com orçamento de R$ 3,25 milhões.

Distrito de Amandina: Unidades distribuídas para atender a zona rural e distritos, como as entregas recentes realizadas em parceria com a Agehab.

Projetos de Lotes Urbanizados e Vila do Idoso: Iniciativas que completam o quadro para atingir a marca das 300 moradias previstas para entrega.

Assine o Correio do Estado