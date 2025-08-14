Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

Investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/08/2025 - 07h40
O prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em uma investigação de corrupção da Polícia Federal. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar a prefeitura. Dois vereadores também são investigados.

Estadão pediu manifestação da prefeitura.

Policiais federais cumprem nesta quinta-feira, 14, dois mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão na cidade para aprofundar o inquérito.

As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público.

Segundo a PF, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro “por suposta organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município”.

A Operação Estafeta foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Além das buscas e prisões, foram determinadas medidas cautelares como o afastamento de cargos públicos, a instalação de tornozeleiras eletrônicas e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

As buscas acontecem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

JUSTIÇA

Com demora, STJ tolera que conselheiros afastados conservem cargos no TCE-MS

Com exceção de Waldir Neves, continuam proibidos de retornar à Corte Ronaldo Chadid, Iran Coelho e Osmar Jeronymo

14/08/2025 08h30

Os conselheiros que ainda estão afastados são Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo e Iran Coelho

Os conselheiros que ainda estão afastados são Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo e Iran Coelho FOTO: Montagem

Com a decisão tomada ontem pelo ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de prorrogar por mais um ano o afastamento do conselheiro Ronaldo Chadid das suas funções no Tribunal de Contas do Estyado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), a situação dos demais conselheiros afastados, Iran Coelho das Neves e Osmar Domingues Jeronymo, continua na mesma.

O Correio do Estado apurou que, com exceção do conselheiro Waldir Neves Barbosa, que no dia 14 de maio deste ano foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a regressar às funções na Corte de Contas, Ronaldo Chadid, Iran das Neves e Osmar Jeronymo podem conservar os respectivos cargos e, respectivamente, as devidas remunerações.

A reportagem obteve a informação de que a situação dos três conselheiros pode perdurar por tempo indeterminado até que eles sejam julgados e condenados, portanto, enquanto isso não ocorrer, Chadid, Neves e Jeronymo continuarão recebendo os salários e outros nomes não poderão ser escolhidos para os seus lugares, à exceção dos conselheiros substitutos concursados, os quais não têm direito a voto nas eleições de escolha do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral.

Em resumo, em razão da lentidão do STJ em tomar uma decisão definitiva sobre a situação dos quatro conselheiros do TCE-MS, eles poderão permanecer nos cargos aguardando. Além da condenação, a única forma de saída deles seria a aposentadoria compulsória, determinada por lei quando um conselheiro atinge a idade-limite de 75 anos.

NOVIDADE

Por enquanto, a principal novidade com relação aos quatro conselheiros é a prorrogação do afastamento de Ronaldo Chadid, que está impedido de exercer suas funções na Corte de Contas desde o dia 8 de dezembro de 2022, quando a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Terceirização de Ouro, para desarticular organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos identificados nas operações Lama Asfáltica e Mineração de Ouro.

O ministro Francisco Falcão acatou requerimento do Ministério Público Federal (MPF) de prorrogação das medidas cautelares, decretadas em desfavor de Chadid pela Corte Especial do STJ quando do recebimento da denúncia no bojo da presente ação penal, até o encerramento da instrução criminal. 

“Prestes a exaurir o prazo do afastamento cautelar, persistem os motivos que deram causa à decretação das cautelares, notadamente o afastamento do denunciado do cargo, como forma de preservar a reputação, a credibilidade e a imagem da Corte de Contas”, escreveu o magistrado em sua decisão.

Ainda na decisão, ele lembrou que, ao apreciar o habeas corpus impetrado pelo conselheiro, o STF denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares impostas pela Corte Especial do STJ. 

“Desse modo, além do risco para a instrução processual, destaca-se a gravidade das condutas imputadas ao acusado Ronaldo Chadid, que impedem o seu retorno ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, do qual supostamente se valia para a prática de crimes”, destacou.

O ministro conclui que, “ante o exposto, prorrogo as medidas cautelares impostas ao denunciado Ronaldo Chadid, pelo prazo de um ano, a contar de 13 de agosto de 2025, sem prejuízo de nova análise quando do encerramento da instrução criminal”.

Chadid, Iran Coelho e Waldir Neves, que também foram afastados no dia 8 de dezembro de 2022, investigados pelos crimes de fraude a licitação, apropriação de dinheiro público, falsidade ideológica e falsificação de documentos, ficaram monitorados por tornozeleiras eletrônicas e estão proibidos de frequentar o TCE-MS. A exceção é Waldir Neves, que já retornou às funções e retirou a tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

No caso de Osmar Jeronymo, ele foi afastado do cargo no dia 24 de outubro do ano passado, com cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), durante a Operação Ultima Ratio, deflagrada pela Polícia Federal para combater crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas.

Ao contrário de Chadid, o conselheiro Osmar Jeronymo já poderia retornar ao cargo no dia 8 deste mês, quando terminou o prazo do afastamento, mas decidiu aguardar uma manifestação oficial do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, neste ano, ele se preparava para voltar quando, na última hora, o STF prorrogou o afastamento.

Política

Oposição reage à iniciativa do governo em regular big techs usando 'adultização': 'Absurdo'

Segundo Hugo Motta, a ideia é que a Câmara forme um grupo de trabalho ainda nesta semana para apresentar para votação

13/08/2025 23h00

Divulgação - Câmara dos Deputados

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê com ressalvas o esforço do governo e da Câmara dos Deputados em votar pautas que visam regular plataformas como resposta ao vídeo do youtuber Felca, que fala sobre a adultização de crianças e adolescentes.

Reações de governo e oposição mostram que, diferente do que pediu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), essa pauta deverá ser politizada e passará por uma discussão ideológica.

O Estadão apurou que o governo mudou a estratégia e pretende usar o gancho deixado pelo vídeo do youtuber Felca para destravar a regulação das plataformas digitais, emperrada desde 2023.

Para a oposição, Lula está usando uma janela de oportunidade para voltar com um projeto de lei próprio de combate às fake news e fomentar censura na internet.

"Eles estão usando isso como uma janela de oportunidade e isso é um absurdo", disse Nikolas Ferreira (PL-MG) ao Estadão. "Não se não utiliza de uma pauta tão cara e preciosa que é a proteção de criança adolescente para poder fomentar a censura."

Segundo Hugo Motta, a ideia é que a Câmara forme um grupo de trabalho ainda nesta semana para apresentar para votação "o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger nossas crianças em até 30 dias". Esse grupo teria a participação de deputados e de uma comissão de "notáveis". Entre os nomes do grupo estão o do ex-deputado federal Gabriel Chalita e de Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta - focado na questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes - e filha do ex-presidente Michel Temer.

Para o líder da oposição, Zucco (PL-RS), a oposição pode apoiar alguma proposta que venha do governo, mas que eles estão atentos a propostas que possam violar a liberdade de expressão. "A ideia desse grupo de trabalho é de dar uma olhadinha (no que está vindo), não estou dizendo que a gente não possa aproveitar de alguma ideia que venha de outro lado. Só que eles estão usando narrativa", afirma.

A proposta que tem a preferência de líderes é um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já aprovada na outra Casa, que estabelece mecanismos para o combate de conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes em ambiente digital, também cria regulações para o uso de redes sociais e jogos online para crianças e adolescentes.

Nikolas é crítico desse texto. O principal ponto de divergência dele é em relação a como plataformas lidariam com denúncias. No texto que veio do Senado, as empresas têm como dever proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independente de ordem judicial".

"O texto em específico acaba dando margem para que ocorra, por exemplo, denúncias de forma arbitrária e de forma sem que tenha um controle", disse o parlamentar. Segundo Nikolas. ele foi procurado por Vieira para discutir o projeto e deverá se reunir com o senador para conversar.

O relator do projeto de lei na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) retirou trechos que poderiam ser interpretados como censura para conquistar o apoio da oposição, mas manteve o trecho sobre a denúncia.

Jadyel conversou com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), com o primeiro-vice-presidente da Casa, Altineu Côrtes (PL-RJ), e Nikolas para convencê-los da proposta. Ele ouviu dos três que o PL pretende ainda analisar com calma o projeto.

Nas redes, outros bolsonaristas criticam no que veem de uma articulação governista para avançar com a "censura com verniz de proteção", palavras do deputado federal Mário Frias (PL-SP).

No momento, a estratégia do PL consiste em criticar parlamentares de esquerda que foram contra projetos que tramitaram na Câmara com a finalidade de endurecer a pena para pedófilos. A principal delas, levantada pelo PL nas redes, foi o projeto de castração química para pedófilos.

