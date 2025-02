Prefeito Marçal paga janeiro e promete manter em dia demais folhas salariais

Prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB) anuncia o pagamento do salário do funcionalismo público - A. Frota/ Prefeitura de Dourados

Após admitir que não teria dinheiro para pagar o salário de janeiro do funcionalismo municipal, o prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), conversou na sexta-feira com o Correio do Estado e informou que pagou na quinta-feira – ou seja, nove dias antes do quinto dia útil – os vencimentos dos 7.101 servidores ativos da prefeitura.

“Graças a Deus, o pagamento saiu ontem [quinta]”, comemorou. Ele complementou que economizou bastante, “cortando as funções gratificadas, vários cargos de confiança, suspendendo convênios e revisando contratos”.

“Ainda vai um tempo para pôr a casa toda em ordem, mas estamos nos esforçando bastante. Estou muito orgulhoso da equipe que montei, pois [eles] estão se dedicando bastante. Com certeza, agora posso afirmar que os salários serão sempre pagos em dia. Vamos cumprir com a nossa obrigação e vamos valorizar os servidores que realmente se dedicam”, assegurou.

Marçal Filho ressaltou que recebeu a prefeitura com o caixa quase zerado. “Precisamos fazer um grande esforço, contando moeda por moeda, para juntarmos os R$ 49.972.518,90 da folha de janeiro”, explicou.

Desse total, R$ 43.539.847,51 foram referentes à folha bruta, enquanto outros R$ 6.432.671,39 estavam relacionados com encargos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados (Previd), do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) e da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), que é o plano de saúde do funcionalismo.

O prefeito enfatizou ainda que pagar o salário em dia não é nenhum favor do agente público com o servidor, mas uma obrigação. “Vamos sempre mobilizar todos os esforços para manter o pagamento dentro do mês e assim o faremos em reconhecimento à dedicação, à vocação de servir e ao comprometimento do nosso servidor em prestar serviços de qualidade para a nossa população”, frisou.

BALANÇO

Marçal Filho também falou do desafio superado. “Há exatamente quatro semanas, assumi o cargo de prefeito, responsabilidade grande, com muitas dificuldades, mas graças a Deus hoje posso comemorar as conquistas dessas quatro semanas”, disse.

“Todos os dias, a secretária municipal de Fazenda [de Dourados], Suelen Nunes Venâncio, falava que caía mais um pouquinho de dinheiro na conta e ficávamos todos os dias na agonia. Eu queria pagar ainda em janeiro, e não no quinto dia útil de fevereiro. Graças a Deus conseguimos. Quando pegamos o caixa, estava quase zerado, mas sabemos que têm muitas coisas a serem feitas pelos próximos quatro anos”, comentou.

REALIZAÇÕES NO 1º MÊS DE GOVERNO

“Estamos fazendo bastante coisa. O posto de saúde do Ouro Verde, que estava sem funcionar há três anos, já entregamos. Muita gente que usava a unidade teve que se deslocar para postos distantes, mas com a força-tarefa de secretarias conseguimos colocá-lo para funcionar”, salientou, completando que a saúde ainda precisa melhorar, principalmente no quesito atendimento.

“Estou aqui há apenas 30 dias, então não dá para fazer milagre, porém, estou usando a criatividade, mesmo não tendo dinheiro. Iniciamos os mutirões indo até os postos de saúde para fazer a limpeza e a revitalização com secretários e voluntários”, disse o prefeito.

Ele também falou que os kits escolares, os quais serão entregues no início do ano letivo, estão sendo enviados para as escolas e que os alunos receberão no início das aulas, no dia 10.

“Quanto nós já avançamos em relação ao funcionamento do Aeroporto [Regional de Dourados], que há tanto tempo está fechado? Fui a Brasília [DF] para falar com o presidente da Infraero e com o ministro de Portos e Aeroportos e também fui a São Paulo [SP] para falar com representantes da companhia Azul. A Gol também está interessada em operar em Dourados, e ainda não sei quando vou conseguir colocar as companhias aéreas aqui, não posso dar uma data, mas que vai acontecer logo, isso vai, garanto a vocês”, afirmou.

Marçal Filho também demonstrou a sua satisfação com o primeiro mês de governo. “Dia de muita alegria comemorar esse um mês de mandato por todas essas conquistas que já temos. Muitas pessoas tinham dúvida se conseguiríamos pagar o salário dos servidores dentro deste mês, mas conseguimos, e o dinheiro está na conta para valorizar os servidores municipais, pois eles que fazem a diferença”, comemorou.

QUITAÇÃO

Titular da Pasta de Fazenda do município douradense, Suelen Nunes Venâncio esclareceu que todos os recursos vinculados foram pagos na quinta-feira, enquanto as demais verbas – como a de produtividade

e as rescisões – deverão ser quitadas até o quinto dia útil deste mês, ou seja, até o dia 7.

“Agora que pagamos a folha, vamos juntar os recursos que forem entrando para quitar essas outras verbas dentro do prazo legal, que é o quinto dia útil de cada mês”, pontuou.

As dificuldades para depositar os salários de janeiro dentro do mês não foram poucas. A atual gestão encontrou as finanças municipais em situação crítica, com dívidas de R$ 156 milhões com a previdência e com os precatórios.

Ainda, havia R$ 13 milhões de restos a pagar – que são gastos feitos e empenhados pelo governo anterior (no caso, em dezembro de 2024) e deixados para o atual governo –, sendo R$ 9 milhões de encargos e consignação sobre a folha salarial paga em dezembro e outros R$ 1,25 milhão de dívidas com a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud).

A soma de todas as dívidas deixadas pela gestão anterior atingiu a impressionante marca de R$ 169,5 milhões.

Ao mesmo tempo, a prefeitura de Dourados assumiu obrigações de R$ 58,6 milhões somente no mês passado.

“Por determinação do prefeito Marçal Filho, que elegeu a folha salarial como prioridade, cerca de 700 servidores nomeados em cargo de comissão foram exonerados e apenas os ocupantes de cargos fundamentais foram reconduzidos. As gratificações de todos os servidores efetivos foram cortadas, todos os pagamentos de contratos foram suspensos e as nomeações foram proibidas. Assim, conseguimos honrar o compromisso de pagar os salários dentro do mês”, concluiu Suelen.

